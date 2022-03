Ekonomski analitičar Petar Vušković gostovao je u RTL Direktu, gdje je komentirao poskupljenje života čitavog svijeta zbog sankcija Rusiji. Kaže da one već utječu te kako je porast cijena prisutan od rujna, i prije nego je eskalirala situacija u Ukrajini.

Upitan je li realno predviđanje Rusa da bi barel mogao skočiti iznad 300 dolara po barelu, Vušković govori da su to burzovne špekulacije te da postoji izvjestan rizik, ali ne vjeruje da će doći do te razine. "Trenutno je 130 po barelu, ali pitanje je kako će se to odraziti na konkurentnost domaćih poduzeća", kaže.

Rekao je da uvozimo 20 posto plina iz Rusije te kako misli da će doći do preslagivanja u ekonomiji.

Ekonomski presedan

Ako Rusi ostvare svoju prijetnju i obustave isporuku energenata Europi, Vušković kaže da bi u ekonomiji došlo do ekonomskog jaza. "To košta. Otvorit ćemo se drugim kanalima, Alžiru, SAD-u, Južnoj Americi, Engleskoj i Norveškoj, plinu koji se crpi iz Sjevernog mora", govori.



"Ako ratna situacija ne eskalira u regiji, ako se bude vezala za prostor Ukrajine iz ovog ćemo izaći kao ekonomski pobjednici. Ovo je zapravo ekonomski presedan, izolirati jedan veliki ekonomski sustav kao što je Rusija doista to je udžbenički primjer kako ekonomija funkcionira. Stvaraju se veliki redovi na bankama, građani nemaju povjerenja u sustav, povlače sredstva, pada vrijednost rublja. Ovo je primjer kako ruska ekonomija može dosegnuti dno", rekao je.

Europa neće požaliti sankcije

Smatra da Europa neće požaliti što je uvela tako stroge sankcije. "Europa ima svoje ekonomske kapacitete, izgrađene poslovne odnose. Rusija će ostati izolirana zemlja sve dok im ne omogućimo financijske tijekove, transformaciju kapitala i da im ne dopustimo ponovno da rusko tržište živne", navodi.

Investicijska banka Morgan Stanley prognozira da bi Rusija mogla bankrotirati već 15. travnja, a Vušković govori da je to svakako moguće. "Rusi sami nisu mogli predvidjeti koliko će ih rat koštati. Iznenađeni su, to je nekakav, rekao bih, pravi primjer kako se kroz ekonomske tijekove može suzbiti rat. Morate imati novac kako biste pobijedili u ratu", zaključuje.