287. je dan ruske invazije na Ukrajinu

Ukrajinci su oborili 8 ruskih dronova

Bjelorusija premješta vojnu opremu

TIJEK DOGAĐANJA:

SAD: 'Ne potičemo napade na Rusiju'

8.01 - Američka vlada ne potiče kijevske trupe da napadnu teritorij Rusije, ali će nastaviti pružati Ukrajini vojnu pomoć potrebnu za obranu, rekao je američki državni tajnik Antony Blinken novinarima nakon američko-australskih pregovora u utorak u Washingtonu.

Po njegovim riječima, Washington "nije poticao niti omogućavao Ukrajincima da udare unutar Rusije".

Međutim, dodao je da su Sjedinjene Države i njihovi saveznici odlučni osigurati vladi u Kijevu "opremu koja im je potrebna da se obrane, da obrane svoj teritorij, da obrane svoju slobodu".

Ukrajinci oborili 8 ruskih dronova

7.21 - Ukrajinska protuzračna obrana oborila je svih 8 ruskih dronova u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruske snage napale su zajednice Marhanetska i Nikopolska najmanje sedam puta koristeći višecevne raketne bacače Uragan i teško topništvo, izvijestio je regionalni guverner Valentin Reznichenko.

Bjelorusija planira premjestiti vojnu opremu

7.18 - Bjelorusija planira premjestiti vojnu opremu i snage kako bi provjerila svoj odgovor na terorizam, izvijestila je državna novinska agencija BelTA. Dodaju da će se za vježbe koristiti imitacija oružja. Ukrajina je mjesecima izražavala strah da bi Bjelorusija i Rusija mogle planirati zajednički upad preko ukrajinske sjeverne granice, iako je Bjelorusija rekla da neće ući u rat.

Picula: Hrvatska bi trebala obučavati ukrajinske vojnike

7.00 - Nema razloga da Hrvatska ne sudjeluje u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini, kazao je Hini hrvatski europarlamentarac Tonino Picula koji je nedavno posjetio Kijev, ali je vlada lošim komuniciranjem to pitanje učinila nepopularnim i pretvorila u točku prijepora. "To bi bila očekivana nadogradnja politike podrške Ukrajini. Smatram da je to posve opravdano i nema nijednog razloga da Hrvatska od toga apstinira“, kaže Picula,

Eurozastupnik SDP-a smatra kako je „indikativno da su hrvatski građani bili anketirani na gotovo istu temu pred mjesec dana i bili su skloni takvoj vrsti podrške Ukrajini“, što upućuje na to da vlada „očito griješi u nedostatku komunikacije“. Picula smatra da jedna vrsta otpora hrvatske javnosti tom projektu proizlazi iz percepcije same vlade, "odnosno ljudi koji su predložili hrvatsko sudjelovanje u tom programu“, aludirajući očito na premijera i ministre vanjskih poslova i obrane.