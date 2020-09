RAT U HSS-U, MINISTARSTVO ODLUČUJE JE LI BELJAK IZBAČEN IZ STRANKE: ‘Nema teorije da me oni mogu smijeniti’

Spomenuta odluka predstavlja posljednji čin u sukobima koji potresaju HSS nakon katastrofalnih rezultata na parlamentarnim izborima, na kojima su uspjeli sačuvati samo dva saborska mandat

Ministarstvo uprave odlučuje je li predsjednik HSS-a Krešo Beljak izbačen iz stranke, piše u nedjelju Jutarnji list, ističući kako se nastavlja sukob između posrnulih “seljaka”.

“Nema teorije da me Ministarstvo uprave može ili smije smijeniti. Odlukom izvanredne skupštine HSS-a, ja sam predsjednik Hrvatske seljačke stranke do kraja siječnja 2021., a nakon toga mogu imenovati svojeg zamjenika, i to koga god želim.

Što se tiče ove ekipe koja me je ‘smijenila’ s predsjedničkog položaja, na to imaju pravo otprilike koliko i oduzeti američko državljanstvo Donaldu Trumpu”, odgovorio je Jutarnjem listu predsjednik HSS-a Krešo Beljak, kojega su u petak unutarstranački protivnici isključili iz stranke.

HSS prožet sukobima

Spomenuta odluka predstavlja posljednji čin u sukobima koji potresaju HSS nakon katastrofalnih rezultata na parlamentarnim izborima, na kojima su uspjeli sačuvati samo dva saborska mandata.

Rat u HSS-u je počeo kada je “zbog nepravilnosti u stranci i postupaka vrha HSS-a” 14 županijskih organizacija Hrvatske seljačke stranke 30. srpnja 2020. Ministarstvu pravosuđa i uprave podnijelo predstavku i zahtjev za izvanrednim nadzorom, pod optužbom da je on “pripremio i proveo nestatutarnu i nezakonitu glavnu skupštinu HSS-a, kojom je pokušao izmanipulirati ponovni izbor za predsjednika”.

Beljakovi oponenti su organizirali elektroničku sjednicu starog Glavnog odbora HSS-a i izglasali njegovo isključenje, donosi Jutarnji list.