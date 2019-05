RAT U HDZ-U POSTAO JE JAVAN: Stier najavio borbu s Plenkovićem, ekspresno mu stigao odgovor premijera: ‘Demokratska smo stranka…’

Šef HDZ-a poručio je Stieru kako je HDZ demokratska stranka i da svatko može reći kako će se kandidirati za predsjednika

Premijer Andrej Plenković komentirao je izjavu Davora Ive Stiera koji je jutros rekao kako je rezultat HDZ-a na izborima (četiri mandata) neuspjeh, kako stranka nije ostvarila svoj cilj, te kako je on spreman ujediniti stranku i biračko tijelo.

“Bilo bi dobro da svi koji hoće pomoći to rade u vrijeme trajanja kampanje i izbora, što se tiče njegovih želja da što više ljudi stane iza programa i projekata HDZ-a, to je dobra ideja”, rekao je Plenković, javlja N1. Premijer je dodao da je HDZ demokratska stranka u kojoj svatko može govoriti i kandidirati se za predsjednika. Naime, Stier je dao naslutiti kako bi se mogao kandidirati za šefa HDZ-a kada za to dođe vrijeme, javlja N1.

Kazao je i kako se HDZ po pitanju političke orijentacije nije nigdje odmaknuo te da će pobijediti na parlamentarnim izborima.

Saborski zastupnik Davor Ivo Stier je ranije kazao kako su si postavili cilj pet mandata, a dobili su četiri. “Stoga je jasno da nismo ispunili cilj, da je to bio jedan neuspjeh. Sada kada gledamo širu europsku sliku kako su prošle stranke EPP-a možemo reći da je to rezultat koji daje priliku HDZ-u i Andreju Plenkoviću da se dobro pozicioniraju unutar EPP-a i europskih institucija i mislim da je to dobro za Hrvatsku. Za nacionalnu politiku to nije dobar rezultat, to je loš rezultat koji traži promjenu. Ne možemo na parlamentarne izbore s potporom od 22 ili 23 posto”, kazao je Stier.

Smatra da su birači našli način kako HDZ-u poslati poruku, a poruka je da je borba protiv korupcije i klijentelizma važna i da mora biti u fokusu djelovanja stranke. Uz to, Stier tumači da je poruka također i to da nema pobjede bez potpore desnih birača te da je sada odgovornost na HDZ-u da pokaže kako je poruku glasača i shvatio.

“Mislim da je poruka birača bitna i jasna. Mnogi će biti generali nakon bitke, nije moja uloga da upirem prstom, govorio sam i napravio poteze koje sam mislio da je trebalo, a sve da HDZ bude jak i da se ne dogodi ovo što se dogodilo. Naše biračko tijelo se podijelilo. Puno ih je izašlo na izbore, a nisu dali glas HDZ-u. Sada je potrebno ujediniti stranku i biračko tijelo. Ja ću to raditi i napraviti”, rezolutan je Stier.

Na pitanje reporterke N1 ima li odgovornosti Andreja Plenkovića kaže: “Svjestan sam odgovornosti koja je pred HDZ-om, kada je trebalo govoriti i podnijeti poteze ja sam to učinio uvijek s namjerom da imamo jak HDZ. Danas je potrebno da imamo jedan privlačan politički projekt i to treba provesti”. Stier tvrdi da je njegova uloga reći što je trebalo poduzeti. Istaknuo je da su njegove uloga i misija ujediniti stranku i HDZ-ovo biračko tijelo.

Na pitanje je li spreman preuzeti vodstvo HDZ-a odgovara da je iskazao spremnost raditi na ujedinjenju stranke i biračkog tijela. Ne odbija ni mogućnost da to radi kao predsjednik stranke, ali kaže da će dati konkretan odgovor na unutarstranačkim izborima. “Kada dođe taj trenutak, onda ćemo moći dati vrlo precizne odgovore na to”, rekao je.

Za kraj, Stier je kazao da je bio potpora i listi i kandidatima, ali da je njegovo djelovanje išlo prema tome da imaju jak HDZ koji će moći okupljati i malo liberalnije i malo konzervativnije ljude, a u središtu demokršćanska politika koja usmjerava ove dvije, izvještava N1.

