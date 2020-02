RAT JE ESKALIRAO: Tri mušketira čitav dan ratuju preko medija, Plenkovića poslali na ispovijed, njegovog zamjenika u mišju rupu

Nakon što je Milijan Brkić izrazio nezadovoljstvo stanjem unutar HDZ-a te se otvoreno svrstao nasuprot aktualnog predsjednika Andreja Plenkovića, danas je u javnosti eskalirao pravi mali rat između ključnih ljudi HDZ-a uoči unutarstranačkih izbora

Uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u danas je u javnosti eskalirao pravi mali rat između premijera i šefa stranke Andreja Plankovića s jedne strane te Milijana Brkića s druge strane, a u sve se umiješao i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković koji je stao u obranu aktualnog predsjednika HDZ-a.

Da je Brkić nezadovoljan stanjem u HDZ-u nije neka tajna. Krajem prošlog mjeseca najavio je da će svoje stavove iznijeti kada za to dođe vrijeme, pri čemu je ustvrdio kako je činjenica da je HDZ dvoje zadnjih izbora izgubio te da je potrebno vratiti “dite materi”, odnosno vratiti HDZ njegovim članovima da bi bili spremni za unutarstranačke izbore.

Međutim, jučer je postalo jasno kako je okrenuo leđa Plenkoviću. Gostujući u Dnevniku Nove TV potvrdio je da podržava suparničku, svjetonazorski konzervativniju opciju Mire Kovača, Davora Ivu Stiera i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Uz to je i bez dlake na jeziku žestoko kritizirao Plenkovića.

“Plenković pliva kao riba u vodi u Bruxellesu, Vlada vrlo dobro radi svoj posao. Što se tiče odlučnosti, brzine, hrabrosti u donošenju odluka – to mu nedostaje. Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada ću ih iskomunicirati. Mislim da je potrebno odlučnije i jače donositi odluke. Kao predsjednik HDZ-a, nažalost on je unutar stranke okružen ljudima koji kao prvo nemaju legitimitet izborni. Što se tiče baze, s druge strane stvorio je kult obožavanja stranačkog vođe, to nije dobro. Vođa mora uključiti sve potencijale stranke. Svakom članu se treba dati na važnosti, ne možemo nikoga zvati irelevantnim. Svi takvi lideri ako se nisu uključili ljudima koji imaju integritet, da tako neće daleko. Dva puta smo izgubili izbore. Očito naši članovi i birači pokazuju da nešto ne štima”, ustvrdio je Brkić kojemu se ne sviđa Plenkovićevo skretanje u lijevo s liberalnim politikama.

Plenković uzvraća udarac Brkiću

Danas se u HDZ-u održao sastanak, a Plenković je izvijestio novinare da su potpisali odgovarajuće obrasce za predlaganje i prijavu kandidatura njega kao predsjednika, Tome Medveda kao zamjenika, Zvonke Bušić, Branka Bačića, Olega Butkovića i Ivana Anušića kao potpredsednika. Pritom je odgovorio i na ozbiljne Brkićeve optužbe te rekao kako je on “puno agilniji od njih” i da “ne vidi da su oni nešto agilni”.

“Čuo sam jučer nekoliko poruka koje je dao u intervjuu. Dobro je da u vremenu izbora na neki način svi akteri koji djeluju u HDZ-u razotkriju svoja prava stajališta i svoje pozicije. Izbori tome i služe. Ono što je važno imati na umu da ljudi koji sjede na sastancima tri i pol godine, nikad nitko nema ništa protiv, ni zarez, sugestiju, niti bilo što. Danas se, eto, najedanput bude iz sna i imaju nešto protiv. To nije vjerodostojno”, rekao je Plenković.

Što se tiče optužbi na svoj račun da njeguje kult ličnosti u HDZ-u, Plenković je izjavio da je i to novost. Tvrdi da mu je teško govoriti o tome vodi li stranku demokratski ili nedemokratski, “ali prema onome tko je stranku vodio prije, od dijaloga, kontinuiteta, sastanaka i razgovora vrlo bliskog čovjeku i svakom članu teško da bih mogao govoriti o tome da se nalijepi etiketa kulta ličnosti. Čuo sam da mogu biti liberal, Belgijac, HNS-ovac, bit će toga još.”

Na optužbe da je HDZ skrenuo previše ulijevo, posebno zbog koalicije s HNS-om, aktualni šef odgovorio je da je upravo Brkić bio prvi koji je nakon izbora 2016. godine rekao da se ne ide u koaliciju s Mostom, nego odmah s HNS-om. “Neka me demantira ako ne govorim istinu”, rekao je Plenković.

Laže li Plenković?

Nije trebalo dugo čekati da se javi i sam Milijan Brkić, koji je danas u središnjici stranke predao kandidaturu za potpredsjednika na predstojećim unutarstranačkim izborima. Brkić je opovrgnuo Plenkovićeve navode o njegovom preferiranju HNS-a te je otkrio da se tada zalagao za koaliciju s HSS-om, Kreše Beljaka.

“Osobno sam prvo protiv koalicije sa SDP-om i 2016. godine nakon parlamentarnih izbora bio sam protiv koalicije s Mostom i s HNS-om. Od Beljaka i još četvero zastupnika HSS-a sam dobio potpise, osobno sam išao u njihovu središnjicu, za formiranje Vlade i predložio sam užem predsjedništvu da s HSS-om idemo u koaliciju. HSS je prihvatljiv partner, demokršćanska stranka, blisko svjetonazorski i ideološki i ova priča i mantra da sam htio koaliciju s HNS-om, ne znam tko to priča i zašto to govori”, ustvrdio je Brkić.

Na pitanje laže li Plenković dodao je: “To ste vi rekli da on laže, možda je zaboravio, možda je preopterećen svojim poslom, danas je Stepinčevo i ima priliku ispovijediti te riječi”,

Plenković: ‘Neka se malo bolje prisjeti’

U svojevrsnom ping pong meču, Plenković je zatim uzvratio kako bi se njegov zamjenik Milijan Brkić trebao malo bolje prisjetiti koga je zagovarao prilikom stvaranja koalicije nakon raskida s Mostom.

“Mi smo imali 91 potpis, što se tiče HSS-a oni su odmah rekli da će nam dati podršku, u krajnjoj liniji kada je došlo do raskida koalicije s Mostom nudili smo im da dođu u koaliciju s nama, oni tada nisu htjeli, možete to pitati i gospodina Beljaka. Što se tiče toga da li ići s Mostom ili HNS-om, recite gospodinu Brkiću da se malo bolje prisjeti”, poručio je Plenković na 60. obljetnici smrti blaženog kardinala Stepinca u Krašiću.

Također je potvrdio da je Brkić “u dogovoru s njime” donio potpise članova HSS-a za koaliciju.

Jandroković brani Plenkovića

U sve se umiješao i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković koji je ocijenio kako je smiješna Brkićeva teza da u HDZ-u postoji kult ličnosti Andreja Plenkovića koji se okružio poslušnicima, jer da postoji, njegovi bi suparnici “vjerojatno bili u mišjim rupama”. Uz to je oštro osudio Brkićeve prozivke za nedostatak legitimiteta ljudi oko sadašnjeg predsjednika stanke.

“Imamo izravne izbore pa vidite na koji način suparnici komuniciraju s Andrejem Plenkovićem. Da postoji kult ličnosti vjerojatno bi bili u mišjim rupama. Očito je da ne postoji, možda je postojao kult ličnosti glavnog tajnika od 2012. do 2016.”, izjavio Jandroković ispred središnjice HDZ-a, gdje su se danas podnosile kandidature za unutarstranačke izbore. Jandroković je rekao u Krašiću da se jako dobro sjeća tih dana. “Gospodin Brkić je bio protiv koalicije s Mostom i zagovarao je koaliciju s HNS-om”, ustvrdio je.

Brkić je također poslao poruku Jandrokoviću da je, dok je on bio na funkciji glavnog tajnika, HDZ “polučio pobjede i rezultate”.

“Dok sam ja bio glavni tajnik nisam trebao troje pomoćnika, dok sam ja bio glavni tajnik radio sam samo posao glavnog tajnika, dok sam ja bio glavni tajnik pitajte članstvo na terenu kako je stranka funkcionirala, dok sam ja bio glavni tajnik pogledajte koliko smo pobjeda polučili i kakvi su bili rezultati, a ovo što govori Jandroković, pitajte njega”, rekao je Brkić i poručio kako su posljedice sadašnjih aktivnosti u stranci porazi na dvama izborima.

Međutim, Jandroković nije ostao dužan Brkiću. “Koliko je dobro stranka funkcionirala pokazalo se na izborima 2015. godine kada smo u velikoj koaliciji ostvarili rezultat od 33 posto i propustili pobjedu koju je predviđao gotovo svatko. Za razliku od njega, ja sam bio glavni tajnik od 2016. godine kada smo u samo mjesec i pol dana od 21 posto došli do 36 posto i pobijedili, treba se toga prisjetiti”, rekao je Jandroković.

Podsjetio je kako je HDZ tada imao veliki financijski manjak od gotovo 15 milijuna kuna, a koji je njegovim dolaskom preokrenut. “Danas smo u plusu 15 milijuna kuna nakon što smo prošli parlamentarne, lokalne, europske i predsjedničke izbore. To je dovoljan dokaz kako stranka funkcionira, i kako se svatko od nas odnosi prema stranci i financijama”, zaključio je Jandroković.

‘Treba stati na loptu’

Kako god završili na kraju unutarstranački izbori, Jandroković je zasigurno u pravu kada je danas ustvrdio da ovi sukobi i napadi mogu dovesti do situacije u kojoj daljnja suradnja zaraćenih tabora nakon izbora neće više biti moguća. Stoga je Jandroković pozvao sve da “stanu na loptu” jer su to unutarstranački izbori, a iza toga da slijede parlamantarni izbori.

“Moraju paziti što rade zbog interesa HDZ-a. Ja nisam osoba koja bi nekog isključivala i tražila sankcije, ali postoje odgovornost svih koji sudjeluju u kampanji. Ne radi se o borbi za golu vlast nego da HDZ izađe snažniji. A oni koji se bore za golu vlast unutar stranke, pritom nanoseći štetu stranci, ne čine dobro HDZ-u, i to je moje upozorenje”, kazao je Jandroković.

