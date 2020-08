RAT RUČNICIMA NA PLAŽI U ISTRI: ‘Pobacali su moje stvari. Rekli su nek’ zovem policiju, ali da su oni prvi rezervirali mjesta’

‘Nije bilo nigdje nikoga, samo ti ručnici naslagani na gotovo pola plaže’, ispričala je žena koja je doživjela neugodno iskustvo na plaži u Valbandonu

Svakog ljeta posvuda na Jadranu sigurno se ponavlja isti prizor: kupače koji ujutro dolaze na plažu dočekuju već večer prije ostavljeni ručnici kojima su oni “domišljatiji” rezervirali bolja mjesta bliže moru ili u hladovini.

Jednu takvu (ne)zgodu ispričala je za Glas Istre žena koja je s obitelji oko 9 sati ujutro došla a plažu u Valbandonu. Tamo je, kaže, već zatekla plažu punu ručnika, koje su ljudi ondje očito ostavili dan ranije kako bi sačuvali mjesto u hladu.

‘Rekli su su oni tu prvi ‘pustili’ ručnike’

“Nije bilo nigdje nikoga, samo ti ručnici naslagani na gotovo pola plaže. Kako za nas nije preostalo puno mjesta, pet ručnika sam sklonila i uredno ih složila na jedan njihov ručnik, da se mogu smjestiti i ja sa svojom obitelji. Međutim, oko 10 sati na plažu je stigla jedna grupa, njih petnaestak. Pretpostavljam da se radilo o tri, četiri obitelji. Oni su odmah krenuli sklanjati moje ručnike i stvari s plaže da bi zauzeli to mjesto na plaži”, rekla je ogorčena žena.

Kaže kako je u tom trenutku bila s bebom u moru Kada je vidjela da pridošli gosti uklanjaju njezine stvari, odmah je izašla iz mora i došla do njih.

“Rekla sam im da mi ne mogu to raditi, jer sam ja tu i da su to moje stvari. Na to su mi oni odgovorili da su oni prvi tu pustili ručnike i time su smatrali, kako su mi rekli, da su prvi rezervirali svoje mjesto na plaži”, ispričala je za Glas Istre.

Nije pomoglo ni to što im je rekla da je plaža javni prostor koji ne mogu unaprijed rezervirati te da će stoga zvati policiju. Oni su joj na to rekli da to slobodno učini te da će oni i policiji reći da su prvi rezervirali mjesto.

