RAT NA FEJSU OKO GATESOVA RAZVODA: Šimleša optužio Bakića za stravično neznanje, a ovaj povezao psihopatiju s ‘oštromjerašima’

Hrvatski pisac, autor sedam knjiga iz područja duhovnosti i samopomoći, te jedne zbirke poezije, kolumnist, predavač, televizijski voditelj i diplomirani sociolog, Bruno Šimleša, regirao je komentarom na Facebooku na neobičnu teoriju matematičara Nenada Bakića. Naime, nakon što je objavljeno da se rastaje Bill Gates, Bakić je izjavio kako je “shvatio da mnoge oštromjeraše ostavljaju supruge” te da “vjerujem da žene skuže kad im muževi skrenu”.

Nasuprot tome, Šimleša, očigledno šokiran Bakićevom “teorijom”, smatra kako je “intelektualna sramota” povezivati razvod sa psihološkom strukturom “oštromjeraša”, te je pritom optužio Bakića za “tragično neznanje” sociologije.

‘Dvije strane laju jedna na drugu’

“Već neko vrijeme ne ulazim u fejs rasprave oko korone jer rasprave zapravo nema. Dvije strane laju jedna na drugu, imaju sasvim drugačije poimanje korištenja zdravog razuma i nema tu kruha.

Ali ovo… Kada Bakić ide komentirati razvod ljudi koje ne poznaje i usput to proglašava sociologijom (a sa sociologijom veze nema), a još gleda samo one primjere koji dokazuju njegovu tezu (kakva god da je), a zanemaruje sve ostalo, apsolutna katastrofa. U intelektualnom i ljudskom smislu.

Dakle, povezati nečiji razvod sa psihološkom strukturom ‘oštormjeraša’ je intelektualna sramota. Navesti da to spada u sociologiju tragično je neznanje. Jednostavno, stravično. I ne, nisam oštromjeraš. Otpočetka se zalažem za zdravorazumski pristup. Ali ovo je baš žalosno…

Btw. Kao i obično, nemojte vrijeđati. Njega, mene, lastavice, bilo što i bilo koga. Ne da mi se dan provesti u brisanju takvih komentara. Slaganje ili neslaganje je dobrodošlo, vrijeđanje nije”, poručio je Šimleša na Facebooku.

Bakić o psihopatiji i ‘oštromjerašima’

No, Bakić je na Facebooku otišao korak dalje u objašnjavanju svojih misli te povezao “oštromjeraše” i sklonost psihopatiji. Iako priznaje da nisu svi “oštromjeraši” psihopate, ističe da se na vrhu ekstremističkih pokreta kao što je “oštromjeraški” nalaze ljudi čija osobnost posjeduje “tamnu trijadu”.

“Vidim da su se neki oštromjeraši uznemirili jer sam komentirao da je kod lidera oštomjeraša možda veći rizik od raspada braka – vezano na B&M Gates i neke naše vodeće oštromjeraše, jer žene prepoznaju. U populaciji inače ima oko 1% psihopata i naravno da se neki od njih stvarno iskažu tek u trenucima najvećih društvenih kriza, a pogotovo ako mogu uloviti slavu i moć. NARAVNO da nisu svi oštromjeraši psihopati, zaista jako daleko od toga. Neki su naprosto bili ustrašeni, neki su nesretni ljudi kojima je ovo prilika da izbace svoj bijes, neki zavedeni…

Ali neupitno je da se pri vrhu svih ekstremističkih pokreta često selektiraju, ljudi koji imaju takozvanu ‘tamnu trijadu’, pa i Oleg Maštruko je neki dan o tome pisao. E sad ako je to tako, ako neki ljudi iskažu svoje neke negativne osobine baš u doba najveće krize i ako su takvi u vrhu ekstremističkog pokreta, jasno je da postoji dobra šansa da i njihove supruge to više neće moći izdržati, da će to biti okidač za ono što je bilo neminovno.

Naravno, moramo biti oprezni i razumjeti da su neki brakovi pukli tek tako jer bi ionako. Recimo, glavni svjetski zastrašivač Feingl-Ding iz SAD koji se jako borio protiv djece u školama, a onda mu supruga završi u Austriji samo da bi djeca mogla u školu. Ili ga je ostavila ili ovaj gadno laže…”, zaključuje Bakić.