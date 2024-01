Sindikati državnih i javnih službi službeno su kasno sinoć dobili uredbu kojom se definiraju radna mjesta i koeficijenti, a danas je ona predstavljena i javnosti. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je 880 milijuna eura teškom reformom.

"Ključna poruka ove reforme je da će plaće rasti svim kategorijama zaposlenih, a reforma obuhvaća 240 tisuća zaposlenika u Hrvatskoj", rekao je.

Učitelju 296 eura više

Vladina računica pokazuje da je redoviti profesor na fakultetu lani dobivao 1742 eura. Ta plaća raste 578 eura i bit će u prosjeku 2320 eura. Učitelj je pak zarađivao 1060 eura, dok će od travnja to iznositi 1329 eura, što je 296 eura veća plaća. No školski sindikat Preporod ima svoju računicu.

"To vam je nekih 135 do 140 eura, to je ono što će učitelj dobiti više na plaći za treći mjesec u travnju", rekao je čelnik sindikata Željko Stipčić za RTL Danas. I s time nije zadovoljan pa dodaje: "Ja samo mogu reći da štrajk treba biti posljednja opcija. Imaju sindikati i drugih alata, ali ne treba ni tu zadnju opciju nikad isključiti".

Referentu 501 euro više

Sindikati državnih službi su bez primjedbi. Referentu zaposlenom u državnoj službi plaća raste s 801 eura na 1311, dakle 501 euro.

Policajac je dobivao 859 eura, uz 382 eura, plaća raste na 1241 euro.

Prikazan je primjer i zdravstvenog radnika u primarnoj zaštiti. Dobit će 362 eura više jer mu plaća sa 780 raste na 1141 euro.

Liječniku specijalistu plaća raste 785 eura, s 1713 na 2498 eura.

Problemu u zdravstvu

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva o socijalne skrbi, Stjepan Topolnjak, kaže: "Zasada ne razmišljamo o štrajku. Vidjet ćemo kad se naši ljudi o tome očituju. Ali ako će se štrajkom će se moći nešto riješiti, ako će se povećavati plaće njima, onda ćemo se i mi pridružiti."

A pridružili bi se liječničkom sindikatu, koji već priprema štrajk, i medicinskim sestrama koje ih podržavaju. Liječnike je naljutila izjava ministra Beroša da specijalisti zarađuju 3 i pol tisuće eura. Pa mu je odgovorila čelnika Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović Čaić: "Želi ocrniti liječnike u javnosti, pred pacijentima, za koje mi odrađujemo tri milijuna prekovremenih sati godišnje. Izlijetanjem u javnost s nečim o čemu smo nismo pregovarali, zapravo on nas gura u štrajk".

Ministar Beroš njoj pak odgovara da nije htio nikoga naljutiti, jer su to objektivni podaci o plaćama s prekovremenima. Na pitanje RTL-a je li onda štrajk liječnika i medicinskih sestara opravdan, Beroš odgovara: "To pitanje prepustit ćemo hrvatskoj javnosti koja je sada čula kolike su očekivanje plaće hrvatskih liječnika".

Sindikatima licitiranje ne dozvoljava ministar rada, Marin Piletić: "Ne znam tko je dobio mandat u ime 244 tisuće zaposlenih komentirati - nismo zadovoljni". Prevedeno, sindikate nitko ne pita jesu li ili nisu zadovoljni vladinim koeficijentima. Ali imaju rok za očitovanje od 15 dana.

