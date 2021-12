Poslodavci u turizmu i sindikati završili su pregovore o iznosu minimalnih plaća u toj djelatnosti za iduću godinu, piše u petak Jutarnji list.

Minimalci u sektoru turizma u granskom su kolektivnom ugovoru razrađeni u četiri skupine složenosti poslova, pri čemu je samo za onu najnižu predviđen minimalni iznos bruto plaće koji određuje Vlada za 2022. godinu (4687,10 kuna), a o ostalima se pregovaralo s HUP-ovom Udrugom ugostiteljstva i turizma te je postignut dogovor i o njihovu povećanja od 1. svibnja 2022.

Dok državni minimalac raste za 10 posto, minimalci za složenije poslove u turizmu i ugostiteljstvu rast će malo drukčijom dinamikom. Tako je za drugu kategoriju poslova predviđen rast od 12 posto (na 4800 kuna bruto i odnosi se na sobarice te pomoćno osoblje poput pomoćnih konobara, kuhara, recepcionara i slastičara), za treću od 6 posto (na 5400 kuna za konobare, kuhare, slastičare, recepcionare), a za četvrtu od 5 posto (na 6400 kuna za konobare i kuhare specijaliste te druge složenije poslove).

Tražili 10-postotno povećanje minimalca

Prema riječima predsjednika Sindikata turizma i ugostiteljstva Hrvatske (STUH) Eduarda Andrića, oni su tražili 10-postotno povećanje minimalca za sve kategorije radnika, ali je HUP-ova Udruga ugostiteljstva i turizma, nakon konzultacija s članstvom zbog nepoznanica u razvoju situacije s pandemijom te početka i tijeka nove turističke sezone, "prihvatila sindikalnu inicijativu, ali s umanjenim iznosima povećanja plaća za drugi, treći i četvrti razred složenosti poslova".

Kompromis znači da se prva četiri mjeseca neće ništa mijenjati, osim kad je riječ o isplati državnog minimalca, a s početkom primjene novih iznosa u svibnju će zajednički zatražiti od ministra rada da donese odluku o proširenju granskog kolektivnog ugovora ugostiteljstva na sve pravne osobe u sektoru. Tada bi ti iznosi bili obaveza svih, pa i najmanjih kafića, a prema novom Zakonu o minimalnoj plaći, primjenu će nadzirati inspektori rada.

Andrić najavljuje da će se krajem rujna s poslodavcima analizirati rezultati sezone, pa će, "ako to pokazatelji dopuste, tada dogovoriti daljnje povećanje iznosa plaće po razredima do kraja godine". Napominje da većina vodećih jadranskih hotelskih kuća isplaćuje plaće prema svojim kućnim kolektivnim ugovorima (koji sadrže veća prava od granskog ugovora, ali dio njih također će se sada izmijeniti zbog uvjeta vezanih uz pandemiju korone), no postoje poslodavci u kontinentalnom turizmu te u manjim ugostiteljskim objektima kojima iznosi iz granskog ugovora doista predstavljaju granicu ispod koje se neće ići.

Očekuje, pak, da će STUH krajem 2022. na osnovu rezultata turističke sezone početi pregovarati o novim povećanjima plaća po razredima složenosti poslova s primjenom od 1. siječnja 2023., piše Jutarnji list.