RASTU CIJENE VOZILA, A VLADA JOŠ NIJE USKLADILA TROŠARINE: Hoće li Hrvatska postati skladište starih automobila?

A Vlada sve može riješiti jednom uredbom

Nakon što se u Europi dva desetljeća potrošnja goriva putničkih vozila mjerila prema certifikacijskom protokolu NEDC (kratica za “Novi europski ciklus vožnje”,) s početkom iduće godine na snagu treba stupiti novi protokol WLTP (“Svjetski usklađen postupak testiranja”) kojim Europska komisija, na inicijativu europskog Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane uvodi znatno stroža pravila mjerenja potrošnje goriva i mjerenja emisije štetnih plinova.

WLTP protokolom ta će mjerenja biti realnija od sadašnjih, ali će, po svemu sudeći, rezultirati poskupljenjem novih vozila. Naime, mnoge članice EU-a, uključujući i Hrvatsku, oporezivanje novokupljenih automobila određuju prema količini emisije CO2, a budući da će mjerenja prema strožem protokolu WLTP pokazati i veće emisije CO2, time bi se povećale i trošarine na automobile.

Ministar uvjerava da ‘vodi računa’

Saborski Odbor za promet još je prije pet mjeseci tražio od Ministarstva financija da uskladi trošarine “kako ne bi došlo do porasta cijena novih osobnih vozila, a naročito onih koji su najčešći na hrvatskim cestama”. Zastupnik SDP-a Saša Đujić, koji je član tog Odbora, podsjetio je na to ministra financija Zdravka Marića i tijekom nedavnog saborskog aktualnog sata. Ustvrdio je i da od 1. rujna sva nova vozila koja se uvoze u Hrvatsku već imaju nešto veću izmjerenu emisiju CO2 , a da će “od 1. siječnja iduće godine to mjerenje biti još i strože, pa se očekuje još veće poskupljenje vozila”.

Isto pitanje – kada će i što napraviti – Đujić je Zdravku Mariću postavio i prošloga tjedna, tijekom saborske rasprave o poreznoj reformi. Ministar financija oba puta rekao je jednostavno da njegovo Ministarstvo vodi računa o ovom problemu. Namjera je Ministarstva, kaže, da ne dođe do povećanja trošarina, nego da se zadrži trend njihova smanjivanja. Najavio je da će do kraja godine poduzeti korake da se “neutralizira efekt nove uredbe”, odnosno “da u najmanju ruku zadržimo cijene koje smo smanjili početkom ove godine”, uvjeravao je ministar, ne navodeći konkretne mjere.

Prijelazno rješenje, samo je pitanje dokle

Carinska uprava, pak, načelno je rekla da se barem još neko vrijeme, pri naplati trošarina neće koristiti WLTP, nego nešto blaži tzv. korelirani NEDC. “Nova motorna vozila se homologiraju po WLTP protokolu već neko vrijeme, ali će do kraja 2019. godine svi modeli vozila na homologacijskim ispravama imati tzv. NEDC korelirani podatak i upravo tu algoritamski izračunatu vrijednost emisije CO2 (g/km)

Carinska uprava koristi za izračun posebnog poreza na motorna vozila”, ističu u Carinskoj upravi za Novi list. Dodaju da će se “takav način izračuna posebnog poreza na motorna vozila – uzimajući u obzir korelirani NEDC – primjenjivati sve dok Vlada ne izmijeni postojeću Uredbu o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila”.

A jedna uredba rješava problem

No baš zato što je u pitanju jedna uredba Vlade, problem je nevjerojatno lako rješiv. “To je tako jednostavno, uredbom Vlade treba promijeniti trošarinske razrede. Da bi se donijela uredba, treba jedan dan. Nitko ne traži da proračun bude na gubitku, ali neka pomaknu razrede pa neka bude barem kao dosad”, ističe Đujić koji smatra da Vlada svojom politikom destimulira kupnju novih automobila te da će zbog toga Hrvatska “postati smetlište za polovne aute iz zapadnih zemalja”. Sličnog se pribojava i prometni stručnjak Željko Marušić, ističući kako je stari vozni park jedan od razloga crne statistike.

I HGK želi više vremena

U HGK-u ističu kako bi Vlada trebala sve odgoditi do 2020. kao i većina država Europe koja je zadržala tzv. korelirani NEDC. “Trenutačno su na snazi tzv. korelirani NEDC standardi (koji se izračunavaju iz vrijednosti WLTP ispitivanja), koji su prihvaćeni kao srednje rješenje prije konačnog stupanja na snagu WLTP standarda. Većina članica zemalja EU-a prihvatila je takvo rješenje do 2020. godine”, ističu dalje.