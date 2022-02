Poskupljuje sve, hrana, piće, gorivo pa će tako i alkohol, no ne zna se točno kad i koliko. RTL je provjerio sa šest najvećih hrvatskih proizvođača alkohola i dobili su uglavnom općenite korporativne odgovore.

''Nastojat ćemo osigurati našim potrošačima da njihovo omiljeno pivo i dalje bude pristupačno, unatoč inflatornim pritiscima, odnosno značajnom porastu cijena naših inputa…", primjer je jednog od odgovora.

Nove cijene s proljeća

Drugim riječima, veleprodajna cijena će ići gore. Tri su proizvođača konkretnije odgovorila pa je tako već sada poznato da će najprodavaniji proizvodi poput gina, votke i pelinkovca rasti od 3 – 10 posto i to već od 1. travnja.

Poskupljenje u veleprodaji vjerojatno će se odraziti i na cijene u trgovinama. Primjerice, litra domaćeg gina koja sada košta 85 kuna uskoro će koštati 90. Litru pelinkovca koja stoji prosječno 100 kuna – od 1. travnja bit će plaćati 105, a litra domaće votke koja sada košta 75 kuna koštat će 81 kunu.

Podsjećamo, to je izračun temeljem samo na rastu u veleprodaji veleprodajna cijena. Dakle na to idu još marže trgovaca ili vlasnika kafića i restorana, što znači da to nisu konačne cijene jer one bi mogle biti znatno veće.