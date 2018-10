RASTE PROSJEČNA PLAĆA U HRVATSKOJ: Iznosi se razlikuju po gradovima i tvrtkama, evo gdje je najbolje raditi

Iako imaju niske plaće, primjetan je rast prosječne plaće radnika koji rade u turizmu i ugostiteljstvu te tekstilnoj i kožnoj industriji

U trećem kvartalu 2018. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je 5.666 kuna, što je 1 % više nego u prethodnom kvartalu kada je prosječna plaća iznosila 5.583 kune. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine prosječna neto plaća je 2,5 % viša, piše MojPosao.

Medijan plaće je niži i iznosi 5,379 kuna što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća veća od prosjeka. Ukoliko se pribroje neto plaći dobiveni bonusi, visina prosječne mjesečne plaće iznosi 5.890 kuna.

Primjetno povećanje plaće kod radnika tekstilne i kožne industrije

Najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (48% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+40%) i ljudskih potencijala (+33%), dok najmanje prosječne plaće imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-41%), tekstilnoj i kožnoj industriji (-40%) te uslužnim djelatnostima (-35% manje od prosjeka), piše MojPosao.

Iako radnici u turizmu i ugostiteljstvu imaju 20% nižu plaću od prosječne, ona je narasla 4% u odnosu na prosječnu plaću u turizmu zabilježenu u trećem kvartalu prošle godine. U odnosu na III kvartal prošle godine došlo je do porasta plaće za 12 posto u tekstilnoj i kožnoj industriji.

Muškarci imaju 11% više plaće od žena

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 11% višu plaću od žena te su u prosjeku zarađivali 5.984 kune, dok su žene u prosjeku zarađivale 5.380 kuna.

Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 50% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjom stručnom spremom te 24% višu plaću od prosječne. Magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za 65% u odnosu na prosječnu plaću.

Ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju 17% nižu plaću od prosječne, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 65% višu plaću od prosjeka. Viša stručna sprema povećava plaću za 3% u odnosu na prosjek te 24% u odnosu na srednju stručnu spremu, piše MojPosao.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Radnici koji rade u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu imaju 9% veće plaće od prosjeka, te iznosi 6.177 kuna, dok plaće radnika u tvrtkama koje su u pretežno domaćem vlasništvu su 5% manje od prosjeka i iznose 5.410 kuna.

Prosječna plaća u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto je manja od prosjeka i iznosi 5.627 kuna, dok su plaće radnika u javnoj i lokalnoj samoupravi jednake prosjeku i iznose 5.647 kuna.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 13% niža od prosjeka te iznosi 4.934 kune. Radnici u tvrtkama do 19 zaposlenika imaju 3% manju plaću od prosjeka, te ona iznosi 5.475 kuna dok prosječna plaća u tvrtkama s 20 do 49 zaposlenika iznosi 5.749 kuna (1% više od prosjeka). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama od 250 do 1.000 zaposlenika te iznosi 5.971 kunu (5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Virovitičko-podravskoj (-21% od prosjeka). Požeško-slavonskoj (-20%) te Bjelovarsko-bilogorskoj (-18%). Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (14% iznad prosjeka) te iznosi 6.474 kune. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija gdje su plaće 3% manje od prosjeka, piše MojPosao.

Prosječna plaća u Hrvatskoj rasla je 2,5% u odnosu na treći kvartal 2017 godine. Županije s najvećim rastom su Ličko-senjska (11%), Šibensko-kninska (9%) i Vukovarsko-srijemska (7%) županija.

Najčešća beneficija je naknada putnih troškova

Najviše zaposlenika kao beneficiju prima naknadu za putne troškove (37%), dok mobilni telefon za osobnu upotrebu ima gotovo četvrtina zaposlenih (21%), a omogućen parking (u potpunosti ili djelomično subvencioniran) njih 19%. Bonus za obljetnice provedene u tvrtki (npr. nakon 10 godina rada) ima 18% ispitanika, a besplatno piće njih 18%.

Četvrtina ispitanika (26%) nema dodatnih pogodnosti na poslu, piše MojPosao.