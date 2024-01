Nakon što su strani radnici slavili Novu godinu na središnjem zagrebačkom trgu tema radne snage s drugih kontinenata u Hrvatskoj je postala jedna od glavnih tema. Strašenje strancima tako je i tema o kojoj je RTL Direkt razgovarao s gostom Krešimirom Macanom.

Nije to neka jako originalna hrvatska ideja - radi to desnica u cijeloj Europi - strašenje migrantima?

Ali tamo je opet malo drugačije. Imate kvartove u koje ne možete ući, migranti se tamo nisu integrirali, separirali su se. Ima i razloga da dolazi do takvih situacija. Uz to je tu i nasilje koje se događalo proteklih godina. I onda desne stranke to iskoriste da dio javnosti, prije svega, svojih birača, okrenu protiv migranata.

Kod nas toga još nema, ali vidjeli smo što Marin Miletić objavljuje na svom TikToku: 'Oni su kao talibani, žene neće moći hodati slobodno'.

To je to pretjerivanje koje smo vidjeli. U Europi ima toga, kod nas još nema, ali može se dogoditi. Činjenica je da u ovom trenutku to nije umjetno stvoreno i, nažalost, potiče se od krajnjih desnih stranaka i od Mosta i od Domovinskog pokreta. Njihovi birači uistinu smatraju da bi Hrvatska trebala ostati čista.

Je li Ivan Penava pretjerao s ovim: 'Ako treba pucati, pucajte'? Jeste na način kako je rekao, ali činjenica je da Hrvatska mora imati imigracijsku politiku za one koji dolaze raditi, ali isto tako se moramo odrediti više što radimo na granici. S druge strane imate lijeve organizacije koje kažu da treba pustiti ljude koji prolaze, a s druge strane su desni koji kažu da pucajte. Mi moramo naći sredinu.

Već odavno nitko ne pušta sve migrante - puštalo se davno 2015.-2016. kad su se puštali migranti prema Njemačkoj?

Ne pušta se, ali imamo organizirani kriminal, gdje se organizirano puštaju migranti preko BiH, odnosno Srbije, pa preko Hercegovine u Hrvatsku.

Hoće li ovo pokušavanje izazivanja straha uspjeti, hoće li pasti na plodno tlo?

Na žalost, hoće. Vidimo da imamo prve slučajeve nasilja. Niste možda primijetili već su prije par mjeseci bile priče na TikToku kako je migrantima super, a ne rade ništa. To isto pripisivali su Vladi. To isto je dolazilo iz krugova krajnje desnih,to već neko vrijeme vrije na onlineu, a oni se hrane time. Onda vidimo da je u par mjeseci došlo do prvih incidenata.

Međutim, nije samo cilj zastrašiti opasnim muslimanima 'koji dolaze i žene neće smjeti hodati' nego oni to žele povezati direktno s Vladom Andreja Plenkovića, odnosno njihovim neodređivanjem dobro po pitanju migranata?

Njima bilo što što ne valja, pokušat će pripisati Vladi. Činjenica je da u ovom trenutku nemamo razrađenu migrantsku politiku, po pitanju radne snage mogu li dobivati državljanstvo, ali nemamo tu politiku. Lovimo ih, ali činjenica da je njihov broj drastično povećan otkad smo ušli u Schengen. Dakle, imamo problem.

Misliš li da je problem što nismo čuli od HDZ-a: 'Evo, ovo je naš plan za integraciju stranih radnika'? Govorimo o Nepalcima, Indijcima, Filipincima…

Pitanje je hoće li se oni sad htjeti u to petljati. Nešto će morati jer ih stalno napadaju, stvara se neki odijum kod krajnje desnih birača, ali dio njih glasa za HDZ. Ovo je sve pokušaj da se odvuče dio njih. Imate i napad na Frankovića, onoga koji je napisao tu prijetnju; e to su ti koji ne podnose ni strane radnike bez obzira o kome se radi.

Možemo li pričati o Filipincima, Nepalcima? Svjedoci smo posljednjih tjedana da se komentiralo da su bili na Novoj godini pa se pogrdno komentiralo zašto su oni tamo. Što kažeš?

Mene je zasmetalo to što su se pojavili tamo gdje i mi. Bolje da su se pojavili gdje i mi slavimo, da zajedno slavimo, da se integriraju nego da svako slavi svoje, i da nemamo dodirnih točaka. Opasno je što ih se optužilo po uzoru na one stvarne napade na Nijemce, seksualne napade; da je bilo neprimjerenih napada, držanja, a nemamo dokaza za to. To se širi mrežama, način na koji se strah i mržnja šire prema migrantima. Ako dođe od njihovih izvora, oni su skloni vjerovati i to ne provjeravati, i dalje će širiti priču; to su Trumpovi, Trampovi, krajnje desni.

Na društvenim mrežama se pisalo da su napadali neke djevojke na dočeku Nove godine, i to je problem. Te lažne vijesti napast će radnika ili radnicu nepotrebno.

Da se to dogodilo, netko bi prijavio policiji, znalo bi se. Danas je 8. već bi imali dokaze.