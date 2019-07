RASTE NERVOZA U HDZ-u: ‘Ako on ima obraz kao đon ili mu nedostaje pameti onda ga premijer mora izbaciti iz Vlade’

‘Pozicija ministra uprave Lovre Kuščevića postala je apsolutno neodrživa. Ako on ima obraz kao đon ili mu nedostaje pameti da sam da ostavku, onda ga premijer Andrej Plenković mora izbaciti iz Vlade’, kazao je visoki izvor iz HDZ-a

Zbog afera koje mu se pripisuju, ministar uprave Lovro Kuščević postao je prevelik uteg za Vladu, a time i HDZ, iako premijer i šef stranke Andrej Plenković i dalje ne pristaje na zahtjeve za njegovom smjenom. Istodobno, ni sam Kuščević ne daje signale da razmišlja o ostavci.

Osim otvorenog zahtjeva HDZ-ovog koalicijskog partnera HNS-a za smjenom Kuščevića, nezadovoljstvo ovom situacijom navodno je sve veće i u samom HDZ-u.

‘Pričekajmo da se Plenković vrati iz Bruxellesa’

“Pozicija ministra uprave Lovre Kuščevića postala je apsolutno neodrživa. Potpuno se slažem s jučerašnjom porukom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović da Kuščević iz moralnih razloga mora napustiti Vladu. Ako on ima obraz kao đon ili mu nedostaje pameti da sam da ostavku, onda ga premijer Andrej Plenković mora izbaciti iz Vlade”, izjavio je za Jutarnji list visoki izvor iz HDZ-a.

Potpredsjednik HNS-a i Vlade, ministar Predrag Štromar, jučer je poručio da ta stranka traži hitan sastanak s premijerom na kojem će od Plenkovića zatražiti smjenu ministra Kuščevića. HNS je takvu odluku donio u subotu, na sjednici Predsjedništva stranke. Štoviše, član Predsjedništva HNS-a Andrej Poropat ustvrdio je kako ono što je do sad otkriveno u Kuščeviću “nije za ostavku, ni za smjenu, nego za pritvor”. No, u HNS-u se zasad odbijaju izjsniti hoće li napustiti vladajuću koaliciju ako Kuščević ostane na ministarskom položaju.

“U HDZ-u nam kažu: ‘Pričekajmo da se premijer vrati iz Bruxellesa i dotle nam nemojte previše skakati po glavi'”, kazao je za Jutarnji list jedan utjecajni član HNS-a.

Za to vrijeme Plenković, koji je u Bruxellesu gdje se biraju novi čelnici Europske unije, poručio je da “organski ne podnosi ultimatume”. Sastanak koalicijskih partnera u vezi Kuščevića stoga vjerojatno neće biti hitan nego redovan.

Više ih uzrujavaju glasine o Plenkovićevom odlasku

Da u HNS-u ipak neće napustiti vladajuću koaliciju potvrdio je Jutarnjem listu jedan istaknuti član te stranke, koji nije želio biti imenovan.

“Bilo bi neozbiljno izaći iz koalicije uoči hrvatskog predsjedanja EU i to bez konkretnog povoda. Uz to, odluku o izlasku HNS-a iz vladajuće koalicije donosi Središnji odbor stranke, a on se nakon jučerašnje sjednice u Sv. Martinu na Muri više neće sastajati do kraja ljeta. Sljedeća sjednica bit će najranije u rujnu”, kazao je taj izvor.

I zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin uvjeren je da HNS neće napustiti Vladu, a HNS-ov apel premijeru da smijeni Kuščevića pripisuje “političkim igricama kakve se često igraju u koalicijskim vladama”. Usto, nagađanja o Plenkovićevom mogućem odlasku u Bruxells na neki visoki položaj u EU uzrujava premijerove suradnike u HDZ-u, ali i koalicijske partnere, čak i više od slučaja Kuščević.

“Ako nakon odlaska ministrice vanjskih poslova ostanemo i bez premijera uoči hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, ja ne bih sudjelovao u formiranju nove parlamentarne većine. Ne zanima me tehnička vlada. Ja sam pristao podržati Plenkovićevu političku vladu koja se distancirala od desnice i od Mosta, a ulaskom HNS-a u Vladu HDZ se pomaknuo prema centru. Želim vjerovati da će Plenković ostati hrvatski premijer čak i ako dobije tako značajnu ponudu, jer zemlja treba premijera koji će završiti započetu priču. Treba ostati premijer jer je Hrvatska zemlja u kojoj je svaki trenutak delikatan”, kazao je Radin.

‘Plenkovićev odlazak značio bi dezertiranje’

U HNS-u i SDSS-u također smatraju da Plenković ne bi trebao prihvatiti eventualnu ponudu da preuzme neku visoku poziciju u EU.

“Njegov posao u Hrvatskoj nije dovršen. Uostalom, Plenković bi zaradio velik plus u javnosti kada bi odbio takvu ponudu”, kažu izvori iz SDSS-a.

I jedan od bliskih Plenkovićevih suradnika u HDZ-u kaže za Jutarnji list da bi ovaj trebao ostati do kraja premijerskog mandata napominjući kako bi “odlazak značio dezertiranje”. Isti izvor tvrdi da i predsjednica Grabar-Kitarović ne želi da Plenković ode u Bruxelles ako mu to bude ponuđeno.

