Iako se Hrvatska nalazi na samom dnu EU-a po procijepljenosti, s porastom broja novozaraženih, osim redova za testiranje rastu i redovi za cijepljenje.

"Na trijaži razgovaraju s liječnicima, kažu da su shvatili da Covid nije bezopasna bolest, da nije samo šmrcanje. Shvaćaju da se može završiti i na respiratoru i sa smrtnim ishodom", komentirala je pojačan interes za cijepljenje liječnica koja cijepi na Zagrebačkom velesajmu Neda Ferenčić Vrban za Dnevnik Nove TV.

Podsjetimo kako je u posljednja 24 sata zabilježen 4571 novi slučaj zaraze koronavirusom, a u Zagrebu je pozitivan svaki drugi test. Ferenčić Vrban je kazala da ćemo sutra prijeći ukupan dnevni rekord novooboljelih.

'Raste interes za prvom dozom'

Cijepljenje je na Zagrebačkom velesajmu jučer obavilo 1596 osoba. "Pogotovo raste interes za prvom dozom. Ljudi su više zainteresirani zbog potvrda za razna događanja i evente. To je i taj strah od velikih brojeva. Na dnevnoj bazi, u odnosu na prošli tjedan cijepimo i oko 1000 ljudi dnevno više", kazala je.

Prema podacima Nacionalnog stožera, 52,7 posto odraslog stanovništva završilo je s cijepljenjem.

"Od svih nuspojava, u 95 posto slučajeva, oni se dogode i prije samog cijepljenja. Imamo dosta ljudi koji ni ne dođu do cjepitelja. Problijede, preznoje se, izgube svijest. Stoje u redu vani, a dok dođu do trijaže, padnu u nesvijest. Tada donesemo ležaj, polegnemo ih, procijenimo situaciju, pregledamo vitalne funkcije. I dogovorimo se hoćemo li ih cijepiti taj dan ili će doći neki drugi", rekla je Ferenčić Vrban, dodajući da na dnevnoj bazi imaju jednog ili dvoje takvih koji ni ne dođu do cjepiva.

"Boje se samog uboda. Ali ja im poručujem da stisnu zube, Dok nabroje do tri, već sve prođe", rekla je liječnica, poručivši onima koji strahuju od cjepiva da su ona sigurna te da se ne tržištu ne bi pojavila bez svih kliničkih ispitivanja.

'Ni jedan liječnik ne želi svom pacijentu loše'

"Jednom postotku anivaksera koji su agresivni ne može se ništa objasniti. Ali ostali moraju vjerovati struci, znanosti. Ni jedan liječnik ne želi svom pacijentu loše, svi žele da budu dobro, želimo ga zaštititi od bolesti. Na kraju krajeva, sama sam cijepila svoje ukućane, i sina od 13 godina. Tu nesigurnost oko cijepljenja ne mogu razumjeti. Otkad cijepimo, još od variole vere, cjepiva su sigurna i provjerena", poručila je Ferenčić Vrban.

Dosad se na Velesajmu cijepljenje odvijalo u 6 paviljonu, a od 2. studenoga se cijepljenje seli u grijane paviljone 8a i 9 kako bi se ljudima što više olakšalo.

Ponedjeljkom, srijedom i petkom cijepljenje se odvija u vremenu od 8 do 12 sati, a utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19 sati.

"Utorkom, četvrtkom i petkom organiziran je nastavak cijepljenja prvom dozom i docjepljivanja svim dostupnim vrstama cjepiva, a ponedjeljkom i srijedom organizirana je primjena treće doze u imunokompromitiranih osoba te docjepljivanje osoba koje su završile primarno cijepljenje", navedeno je na stranicama NZJZ 'Dr. Andrija Štampar'.

"Zna se dogoditi da nam dođe netko po tzv. booster dozu, no ne znaju da treba proći šest mjeseci od druge doze pa onda čekaju bez veze. Savjetujem svima da paze na raspored koji se svakodnevno ažurira na stranicama Nastavnog zavoda", poručila je liječnica.