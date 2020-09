RASTE BROJ ZARAŽENIH, A MI NE ZNAMO KOJI SOJ HARA HRVATSKOM: ‘Očekujem 400-500 slučajeva po danu’

Dok američki epidemiolozi upozoravaju kako su testovi na koronavirus preosjetljivi, a mnoge su države već skratile samoizolaciju, domaći epidemiolozi i znanstvenici upozoravaju kako najgore tek slijedi te da nema saznanja koji je soj virusa zahvatio domaće pučanstvo

Iako je u Hrvatskoj u četvrtak zabilježeno rekordnih 369 novozaraženih osoba, sve se glasnije i u domaćoj javnosti priča o tezi da velik broj oboljelih u sebi nosi beznačajne količine virusa, da su testovi preosjetljivi te daju pozitivne nalaze čak i na najmanji trag zaraze. Stručnjaci u pojedinim zemljama počeli su različito promišljati i o samoizolaciji. Tako se u Njemačkoj ona planira smanjiti sa 14 na pet dana, dok je u Velikoj Britaniji produljena sa sedam na 10 dana.

Neslogu je začeo i Krunoslav Capak svojom tezom da bi potkraj rujna broj zaraženih u Hrvatskoj mogao početi padati. Za to vrijeme u splitskom KBC-u leži 81 osoba oboljela od COVIDA-19, a od toga je njih petero na respiratorima. Ispred bolnice vojska podiže šatore za opservaciju. Svi kreveti u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” su popunjeni, pa je KB Dubrava ponovno postala COVID-bolnica, a ispred nje je također niknulo “šatorsko naselje” za 225 bolesnika.

Obrat u suzbijanju pandemije

S uzlaznim brojem novozaraženih diljem svijeta, američki su epidemiolozi sve glasniji u tvrdnjama da su testovi preosjetljivi te da daju, praktički lažno pozitivne nalaze. Predlažu da se testove učini manje osjetljivima, a osobe s minimalnim količinama virusa u organizmu proglasi negativnima. No, domaći epidemiolozi ne pokazuju razumijevanje za to.

“Mislim da to nije dobro, budući da znamo da postoji jedan broj asimptomatskih prijenosa. Prema tome, u cijeloj toj situaciji još dodatno smanjivati osjetljivost testova i proglašavati one koji su potencijalno pozitivni negativnima, mislim da to nikako nije u redu i da bi to samo pridonijelo širenju epidemije”, rekao je za RTL Zlatko Trobonjača, imunolog s riječkog Medicinskog fakulteta.

Sličan stav domaći epidemiolozi imaju i oko skraćivanja samoizolacije. Ona u Norveškoj, Austriji i Velikoj Britaniji traje 10 dana, Nijemci tvrde da je i pet dana dovoljno, ali šef novoosnovanog Povjerenstva za zaštitu starije populacije od epidemije COVIDA-19 se s time ne može složiti

“Ja se slažem s direktoricom Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koja nas moli da samoizolaciju i dalje držimo na 14 dana, jer je to period inkubacije. Kad prođe 14 dana, onda je više od 97 posto vjerojatnost da se osoba neće razboljeti. Što je kraće, to je veća mogućnost da će netko biti zaražen i zaraziti druge. Istina je da u prvih pet do sedam dana najviše ljudi pokaže simptome, ali dovoljan postotak može postati zarazno i nakon tih pet dana”, poručio je epidemiolog Branko Kolarić.

Pesimistične prognoze

Vođa tima znanstvenika koji je u zagrebačkom Institutu Ruđer Bošković proljetos pročitao genom koronavirusa u Hrvatskoj ističe da trenutačno nitko ne zna koji soj virusa kruži zemljom, dok je u Europi drugi soj već preuzeo primat nad “proljetnim”.

“Sad trenutačno ne znamo je li taj soj virusa i kod nas dominantan, je li možda neki drugi soj preuzeo prvo mjesto, znači ne znamo. Ovaj novi se brže širi, znači zarazniji je”, upozorio je Oliver Vugrek, voditelj laboratorija za naprednu genomiku pri Institutu Ruđer Bošković.

No, ako je novi, zarazniji soj u Hrvatskoj prisutniji, onda je teško shvatiti Capakovu računicu o manjem broju zaraženih već potkraj rujna. “Kao i docent Capak svi mi želimo da imamo što manji broj zaraženih, ali s obzirom na broj zaraženih koje imamo u posljednja dva-tri tjedna, čini se da nam epidemija kola u populaciji, a ako kažemo da neće biti zaraženih kroz dva-tri tjedna, onda bi to značilo da se ni mjera ne moramo pridržavati”, kazao je Kolarić, dok njegov kolega Trobonjača tvrdi: “Očekujem da ćemo vjerojatno prijeći 400-500 slučajeva po danu, a kako će to dalje ići to ne možemo u ovom trenutku znati. Trebalo bi se postaviti da se epidemiološke mjere u što većoj mjeri provode. Mi živjeti moramo, sve ljudske i društvene aktivnosti se moraju nastaviti, ali samo na jedan poseban način.”

Domaći stručnjaci i dalje ističu kako je prije, očito, teške jeseni, ključno pridržavati se mjera koje propisuju nošenje maski i socijalnu distancu.

