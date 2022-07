Covid još uvijek živi među nama i još uvijek ubija ljude. O tome najbolje govore brojke umrlih u proteklih 10 dana u Hrvatskoj. Tako je tijekom lipnja ove godine od covida ili s njime umrlo 75 osoba, a srpanj će biti još gori.

Do sada su u srpnju ove godine od covida ili s njim u Hrvatskoj preminule 123 osobe, odnosno u 21 dan je u prosjeku umiralo gotovo šest osoba. Ono što posebno zabrinjava jest činjenica da je u 10 dana, počevši od 11. srpnja do 21. srpnja, umrla 81 osoba. Dakle, u tih 10 dana umrlo je šest osoba više negoli u cijelom lipnju. A do kraja srpnja ima još 9 dana. Ako se zadrži ovaj prosjek od šest umrlih dnevno, ovoj brojci do sada, u srpnju umrlih 123, trebat ćemo pridodati još njih 60-ak.

'Ne piše im se dobro'

"Brojke umrlih, nažalost, takve su kakve jesu iz jednostavnog razloga što su i brojke novooboljelih u velikom porastu. A kada imate velik broj oboljelih, tada je i brojka umrlih puno veća, odnosno raste", objasnio je prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, imunolog sa Sveučilišta u Rijeci za Slobodnu Dalmaciju.

"Od soja omikron, odnosno njegovih podvarijanata BA.4 i BA.5, koje se jako brzo šire, među ostalim, obolijevaju stariji ljudi, kronični bolesnici, oni koji imaju neko akutno oboljenje, onkološki bolesnici, ali i oni koji su se cijepili dvjema dozama ili “boosterirali” prije više od šest mjeseci. Svi oni mogu “uhvatiti” omikron, i to podvarijantu BA.5 koja je kod nas prisutna. Ta podvarijanta dobro zaobilazi stečeni imunitet i lako ju je dobiti", dodao je.

"Recimo, osoba koja ima zatajenje pluća, bubrega, jetre ili neko srčano, onkološko oboljenje i u takvom se stanju zarazi covidom, ne piše joj se dobro. Ako je uz to još starije životne dobi, opasnost je još i veća. Mnogi će reći za neku stariju osobu “ionako bi umrla, ima 85 godina života”. Ali, nitko tada ne vodi računa o tome da je takva “stara” osoba mogla još poživjeti", rekao je Trobonjača.

Prošle, 2021. godine u ovo doba godine imali smo puno manje brojke nego ove danas. "Brojke su nam bile minorne u odnosu na ove danas i imali smo mirno ljeto. Sada, s obzirom na brzinu širenja omikrona, imamo golemi “bazen” ljudi koji se mogu inficirati i s ovim brojkama vraćamo epidemiju na početak", smatra. Trobonjača.

"S obzirom na to da brojka umrlih kasni za brojkom novooboljelih u pravilu od tri do pet tjedana, jasno je da ćemo umrle koji su se sada inficirali imati za otprilike mjesec dana", zaključio je.

'Potrebne su mjere'

No Hrvatska nije jedina koja se bori s velikom skokom zaraženih. Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach upozorio je na "katastrofalan" novi val koronavirusa u Njemačkoj ako se prije jeseni ne dogovore dostatne mjere za suzbijanje covida. “Uđemo li u jesen kako smo sada, dakle bez zaštitnih maski, bez ičega, to bi značilo da će broj zaraženih oštro porasti, ali i da će odjeli intenzivne skrbi biti preopterećeni”, rekao je za dpa u četvrtak tijekom posjeta Washingtonu.

U isto vrijeme, nastavio je Lauterbach, i bolničko osoblje će biti bolesno, što će biti dodatno opterećenje za zdravstveni sustav. “To je poput svijeće koja gori na dva kraja”, rekao je Lauterbach. “Potrebne su nam mjere, to je jasno... nije pitanje za raspravu, bit ćemo spremni”, rekao je Lauterbach. Nije htio ulaziti u to koje će mjere biti primijenjene rekavši da je to tema povjerljivih pregovora s ostalim ministarstvima, uključujući ministarstvo pravosuđa.

Zakonska osnova sadašnjih ograničenja protiv koronavirusa u Njemačkoj istječe 23. rujna, a do tada vlada mora odlučiti o novim mjerama”, rekao je Lauterbach.

Prevladava BA.5

Velika smrtnost od covida problem je i "na drugom kraju svijeta". Novi Zeland tako bilježi rekordan broj smrtnih slučajeva od covida-19, a novi val zaraze varijantom omikron posebice se pokazao pogubnim za starije stanovništvo, javlja u petak Reuters.

Po podacima ministarstva zdravstva, u sedam dana, do 16. srpnja, od covida je umrla 151 osoba, dok je u najgorem tjednu prethodnog vala u ožujku umrlo 115 ljudi. U posljednja 24 sata od novog koronavirusa je umrlo 26 ljudi, svi stariji od 60 godina. U novom valu zaraze na Novom Zelandu, zemlji s 5,1 milijuna stanovnika, prevladava podvarijanta omikrona BA.5.

Zabilježeno je 64.780 aktivnih slučajeva u tjedan dana, no vlasti tvrda da se veliki broj zaraza ne prijavljuje. Brzi odgovor vlasti na pandemiju, uz vrlo stroge restrikcije i visoku procijepljenost, bio je smatran primjerom borbe protiv covida-19, no od kraja prošle godine zaraza se nesmiljeno širi.

Ambulante opće prakse, hitne službe i bolnice su pod pritiskom, no broj hospitalizacija je nešto manji nego u ožujku. Iako vlada za sada ne uvodi ograničenja kretanja i obavezne maske u školama, ministarstvo obrazovanja savjetuje školama da vrate maske nakon što se djeca sljedeći tjedan vrate s praznika.