RASTE BROJ SLUČAJEVA ZARAZE NAKON GODIŠNJIH ODMORA, ALI I POLITIČKIH SKUPOVA; ‘Moramo ovo ponovno shvatiti vrlo ozbiljno’

Jučer je zabilježeno 117 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj je 2.614 od kojih je 307 na bolničkom liječenju, a na respiratoru 19 pacijenata. Umrlo je troje oboljelih

U Hrvatskoj 2614 aktivnih slučajeva oboljelih od Covid-19

Na bolničko liječenju je 307 pacijenata, a na respiratoru 19

U svijetu je 27.296.365 slučajeva

Od početka pandemije u svijetu su umrle 887.602 osoba

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Četiri novozaražene osobe u Koprivničko-križevačkoj županiji, stigle nove mjere

8:39 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđena četiri nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a riječ je o dvije osobe s koprivničkog te dvije osobe s križevačkog područja, kontaktima ranije pozitivnih osoba.

Šest osoba je proglašena zdravima, na bolničkom liječenju su tri osobe, a u ovom trenutku na području županije je ukupno 33 aktivnih slučajeva. U kućnoj samoizolaciji se nalazi 116 osoba. Od početka pojave virusa na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je ukupno 172 slučajeva bolesti COVID-19.

Od jučer je na snazi Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije kojom se ograničava broj osoba na svadbenim svečanostima na 100 osoba, a u svim zatvorenim prostorima u kojima se odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja obavezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

17 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:22 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 104 slučaja zaraze koronavirusom, 92 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 241 osoba, a ukupno je testirano 6659 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 139 uzoraka, od kojih je 17 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćili su iz Stožera.

U Indiji jučer 1133 preminulih

8:12 – Indija je u utorak zabilježila najveći broj umrlih od koronavirusa u više od mjesec dana, njih 1133 premda se stopa novozaraženih usporila, pokazuju podaci ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva je reklo da je 1133 ljudi umrlo od covida-19 u protekla 24 sata, najviše od srpnja, te da se broj umrlih popeo na ukupno 72.775 ljudi.

Međutim, u jednom danu zarazilo se 75.809, što je najmanje tijekom tjedan dana. Indija je premašila Brazil u ponedjeljak te postala zemlja s najviše zaraženih koronavirusom izvan SAD-a te ima 4,28 milijuna zaraženih.

Barovima ograničen rad do 22. rujna

8:07 – Nacionalni stožer Civilne zaštite produljio je u ponedjeljak odluku o ograničavanju radnog vremena ugostiteljskim objektima iz kategorije “barovi” do 22. rujna, koji tako i dalje neće moći raditi poslije ponoći.

Riječ je o već drugom produljenju te odluke donesene 14. kolovoza. Naime, zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa, Stožer je od 14. kolovoza ograničio rad ugostiteljskim objektima iz skupine “barovi”, među kojima su i kafići i noćni klubovi, najdulje do ponoći. Iako je prvotno bilo predviđeno da to ograničenje traje 10 dana, ono je najprije produljeno do 7. rujna, a sada do 22. rujna.

Više doznajte OVDJE.

Zaraženi migrant u Rijeci još nije pronađen

7.37 Migrant zaražen koronavirusom, koji je u ponedjeljak oko 13 sati nakon što mu je u riječkom Kliničkom bolničkom centru potvrđen pozitivan nalaz pobjegao, unatoč opsežnoj potrazi još nije pronađen, potvrdila je u ponedjeljak navečer riječka policija. Kako je ranije izvijestio KBC Rijeka, taj strani državljanin je doveden u bolnicu u pratnji policije, kao dio grupe stranih državljana. Na Klinici za infektivne bolesti provedena je indicirana obrada te je utvrđeno kako je pacijent Covid pozitivan, ali bez simptoma i zdravstvenih poteškoća. Nakon što je pobjegao iz bolnice, za njim su tragali policijski službenici u krugu bolnice te okolnom području.

Kako je navedeno, policijski službenici čuvali su ulaz i izlaz iz klinike za infektivne bolesti, ali zbog epidemioloških mjera nisu mogli biti neposredno uz pacijenta u vrijeme samovoljnog napuštanja bolnice. U ponedjeljak su na području Primorsko-goranske županije zabilježena tri nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojih dva kod migranata.

Crna Gora: Očekuje se rast broja oboljelih nakon političkih skupova

7.20 Crnogorske zdravstvene vlasti i u ponedjeljak, sedmi dan nakon parlamentarnih izbora, bilježe više od 100 novozaraženih, a dvojica liječnika, članova zdravstvenog kriznog stožera, podnijeli su ostavke zbog toga što nadležne službe nisu zabranile političke skupove vlasti i oporbe.

Crnogorski Institut za javno zdravlje potvrdio je u ponedjeljak 106 novozaraženih, od ukupno testiranih 380 stanovnika Crne Gore, što pokazuje da je skoro svako četvrti uzorak pozitivan. Također, danas je registrirana i stota žrtava koronavirusa u Crnoj Gori od 14. lipnja, kada je počeo drugi val zaraze, dok je prvom valu preminulo svega devet zaraženih. Crna Gora je od sredine ožujka registrirala preko pet i pol tisuća zaraženih, što je skoro jedan posto populacije.

Velika Britanija: Rast zaraze izaziva ozbiljnu zabrinutost

7.15 Visoki britanski zdravstveni dužnosnik upozorio je da je porast broja slučajeva zaraze koronavirusom u Velikoj Britaniji razlog za ozbiljnu zabrinutost te da su se ljudi preko ljeta “previše opustili”. Upozoravajući ljude da će se morati pridržavati uputa Jonathan Van-Tam je istaknuo kako Britanci “moraju ovo ponovno shvatiti vrlo ozbiljno”.

“Ne budemo li dovoljno oprezni imat ćemo nepovoljan razvoj događaja, ljudi su se previše opustili”, kazao je.

Velika Britanija zabilježila je 2948 slučajeva zaraze, što je rekordan dnevni rast, pokazuju podaci koje je vlada objavila u ponedjeljak, i to je drugi najveći dnevni porast zabilježen nakon svibnja. Tijekom skoro cijelog kolovoza broj dnevnih slučajeva rastao je za oko 1.000, no posljednjih dana počeo je dodatno rasti. Britanski kapaciteti za testiranje također su povećani nakon vrhunca prvog vala epidemije. Britanija bilježi više od 65.000 slučajeva smrti povezanih s koronavirusom, pokazuju podaci vladina statističkog ureda, a epidemija je u toj zemlji trajala dulje i bila raširenija na više mjesta nego što je to zabilježeno u drugim jako pogođenim europskim zemljama poput Italije i Španjolske.

Plenković o ‘otvaranju’ za turiste: ‘To je bio kalkulirani rizik’

7.15 Premijer Andrej Plenković branio je u ponedjeljak otvaranje Hrvatske za inozemne turiste, iako je posljednjih tjedana zabilježen rast broja slučajeva zaraženih koronavirusom. U jednu od najpopularnijih ljetnih destinacija u Europi ovoga je ljeta stiglo oko sedam milijuna gostiju, a broj noćenja je 50 posto manji nego lanjske, rekordne godine. Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana koja čini oko 20 posto BDP-a najmlađe članice EU-a. Plenković kaže da se Hrvatska na početku epidemije zatvorila kako bi zaštitila zdravlje svojih građana, a kasnije postupno otvarala kako bi privukla turiste.

“To je bio kalkulirani rizik. Broj zaraženih je porastao posljednjih tjedana, ali ono što je dobro jest da imamo nisku smrtnost, pet na 100.000 stanovnika, puno puno manje od bilo koje europske države”, rekao je Plenković u razgovoru za CNN. “Uspjeli smo uskladiti zdravlje naših građana i prihode iz turizma, jedne od najvažnijih gospodarskih grana”, istaknuo je. Više čitajte OVDJE.