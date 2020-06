RASTE BROJ OBOLJELIH, EPIDEMIOLOG: ‘Ako se nastavimo ovako ponašati možemo očekivati desetke oboljelih dnevno’

Epidemiolog Bernard Kaić smatra da je porast broja oboljelih u Hrvatskoj u protekla tri dana posljedica neodgovornog ponašanja i nepridržavanja epidemioloških mjera

Nakon nekoliko tjedana relativno mirne epidemiološke situacije, pa čak i nekoliko dana bez zabilježenih novih slučajeva zaraze, u protekla tri dana se u Hrvatskoj pojavio dvoznamenkasti broj novooboljelih. Nakon četvrtka i petka u kojima je zabilježeno 11 zaraženih osoba, u subotu ih je otkriveno 19.

“Svejedno kako to zovemo, novi val, grba starog vala… Činjenica je da imamo porast oboljelih nakon par tjedana dobre situacije”, rekao je epidemiolog Bernard Kaić za Dnevnik Nove TV i dodao da je bilo logično da će virus biti donesen izvana, a za nekoliko ljudi još nije poznato gdje su zaraženi.

“To je vjerojatno zato što su se ljudi opustili. Ako se tako nastavimo ponašati možemo očekivati na desetke oboljelih dnevno”, upozorio je Kaić i dodao da bi situacija mogla biti bolja ako se ljudi pridržavaju epidemioloških mjera.

Otvorene granice nisu problem

Epidemiolog ističe i da je prošlo premalo vremena da bi se utvrdilo je li krivulja rasta novih slučajeva eksponencijalna ili linearna. Za razliku od znanstvenika Ivana Đikića, Kaić ne smatra da su granice prerano otvorene, već problem vidi u tome što se nitko ne pridržava već ranije propisanih mjera.

“Ne mislim da su prerano popustile granice. S otvaranjem granica bile su propisane i mjere kojih bi se trebali pridržavati ljudi koji ulaze u Hrvatsku, koje su prilično dobre u smislu sprečavanja širenja bolesti, jer u tim našim uputama piše da u roku od 14 dana po ulasku u Hrvatsku čovjek treba svaki dan mjeriti temperaturu, izbjegavati gužvu, izlaziti van samo onoliko koliko je nužno, nositi masku gdje ne može održavati udaljenost, no problem je to što se toga nitko ne pridržava”, rekao je Kaić.

Samoizolacija do pronalaska cjepiva

Smatra da bi mjera samoizolacije za one koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama trebala ostati na snazi sve do pronalaska cjepiva te ističe da u posljednjih mjesec dana nema novih saznanja o koronavirusu. Ističe kako bi se zaštitne maske trebale nositi i u javnom prijevozu jer je i to zatvoren prostor u kojemu je puno ljudi.

Što se tiče epidemioloških mjera na predstojećim parlamentarnim izborima, Kaić ističe da je potrebno držati distancu, a preporučuje se i dezinficiranje ruku na ulazu i nošenje vlastitih olovaka: “Birači nisu baš izloženi, ali članovi povjerenstva se trebaju zaštititi i nositi maske”, zaključio je epidemiolog Kaić.

