Hrvatska ima najbolji kreditni rejting u povijesti. Agencija Fitch podigla nam je kreditni rejting iz BBB- na BBB, uz pozitivne izglede, a usto je podigla i procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini s 5,5 na 8.9 posto. Tu je vijest za RTL Danas prokomentirao ekonomski analitičar Damir Novotny.

Kazao je da će Hrvatska ekonomija po svemu sudeći narasti čak za 9 posto u odnosu na prethodnu godinu te nadoknaditi lanjski pad.

'Ne znam na čemu Milanović temelji svoje ocjene'

"Fitch time potvrđuje ono što se u stvarnom životu događa. Hrvatska ima povijesnu priliku da uđe u jedan ciklus dugoročno održivog ekonomskog rasta kao što su to ostvarili Slovenija, Slovačka ili Češka ponajviše zbog toga što je sedam i više godina članica EU kao jednog institucionalnog okvira. Teško se izvlačila hrvatska ekonomija iz krize 2009. izvan EU", kazao je.

Komentirajući tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da je rejting Hrvatske u stvarnosti bolji nego što ga Fitch ocjenjuje, Novotny je kazao da ne zna na čemu predsjednik temelji takve ocjene.

"Možda je mislio da je ekonomija u boljem stanju nego što to Fitch ocjenjuje. Tridesetak posto svih ekonomskih procesa nije evidentirano. Siva ekonomija je u Hrvatskoj snažna i zbog turizma i drugih okolnosti pa je predsjednik možda mislio na to da su ekonomski rezultati bolji nego što službena statistika pokazuje. Svjetska banka je nekoliko puta procjenjivala da se 30-ak posto BDP-a odvija u sivoj zoni bez evidencija službenih statistika", kazao je.

'Doživjet ćemo pad kamatnih stopa'

Novotny je objasnio i koliko rejting utječe na život građana u Hrvatskoj.

"Najvidljivije će biti da će kamatne stope na kredite i depozite nastaviti padati unatoč rastu u eurozoni. Doživjet ćemo pad jer su kamate u Hrvatskoj više nego, recimo, u Sloveniji koja je članica eurozone. Ulazak u eurozonu će omogućiti pad kamatnih stopa, rast povjerenja u Hrvatsku kao zemlju u koju se isplati investirati. To je pozitivan učinak trenda. Nije to stvar Vlade ili prethodne, to je serija političkih odluka od ulaska u EU do danas koje povećavaju povjerenje u zemlju, smanjuju rizik zemlje i omogućavaju građanima da bolje žive", kazao je.

Novotny je kazao i da će zaduženja biti jeftinija za sve - građane, poduzetnike, ali i državu.

"Ako pogledamo kamatne stope u Sloveniji, one su 50 posto niže, možda i 60 posto niže nego kamatne stope u Hrvatskoj, a kamatne stope u Hrvatskoj su na povijesno najnižoj razini. To ne znači da će one ostati tako kad uđemo u eurozonu, vjerojatno će se stabilizirati, doći do prirodne ravnoteže oko 3, 3 i pol posto, ali ne kao prije ulaska u EU kad su kamate bile visoke", kazao je Novotny za RTL Danas.

'Ova godina pokazala da možemo i bez turizma'

Na pitanje znači li to da od rasta ne treba strahovati, objasnio je da će biti postupan te da možemo računati da će biti ujednačen s rastom cijena i plaća.

'Ulazak u eurozonu može značiti i rast produktivnost pa i rast plaća, to smo vidjeli u Sloveniji pa zašto ne bi bilo u Hrvatskoj", kazao je.

Novotny smatra kako je ova godina pokazala da Hrvatska može i bez turizma.

'Turistički sektor nije ostvario rezultate iz 2019. godine, a ukupna ekonomija jest. Neki su sektori brže rasli. Povijest ekonomskih kriza, bilo ih je 14. od '30. godine do danas, da one ekonomije koje imaju dobre strukture nakon krize brže rastu. Hrvatska ekonomija je od 2010. šest godina stagnirala, ali je stagnirala stotinjak godina, ona toliko ne raste osim male epizode sedamdesetih godina. Sad je prilika u kontekstu europske monetarne unije i institucionalnog okvira koji može dati vjetar u leđa Hrvatskoj", zaključio je Novotny.