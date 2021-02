RASPUDIĆ ŽESTOKO O PLENKOVIĆU: ‘Njegove optužbe su monstruozne, na razini su moralnog lešinarenja Aleksandra Vučića’

‘Vladajući sada sve načine koriste da izbjegnu priznati ono što se dogodilo u petak, a to je da su bili izgubili većinu i da su imali problema sa svojim koalicijskim partnerima’, kaže saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić ponovno se osvrnuo na demonstrativni odlazak oporbe iz Sabora i rušenje kvoruma prošloga petka, što je izazvalo gnjevne reakcije predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića.

“Jedini koji je bio ispod moralnih kriterija taj dan je bio predsjednik Sabora Jandroković, a onda se nadovezao i predsjednik Vlade Plenković”, ustvrdio je Raspudić na televiziji N1.

‘Oni su povukli prvi potez’

“Čitav niz stvari je diskutiran taj tjedan, između njih i naš prijedlog Zakona o ukidanju obavezne članarine HGK-u. Oni su tu točku stavili u 22.30 i rasprava, vrlo kvalitetna, je trajala do sitnih sati te su se stekli svi poslovnički uvjeti da to ide na glasanje u petak sa svim drugim točkama. Onda kada smo došli na glasovanje u petak saznali smo da je samovoljno predsjednik Sabora Jandroković to odlučio ne uvrstiti u glasovanje. Bilo nam je jasno o čemu je riječ. Naime, po toj točki Plenković nema većinu. Ili bar taj dan nije imao većinu, jer ono što su ranije govorili i HSLS i reformisti i HNS bilo je na tragu tog našeg prijedloga”, kazao je Raspudić.

On smatra da bi taj prijedlog ionako išao u drugo čitanje, kada bi parlamentarna većina mogla ulagati amandmane i konzumirati svoju većinu.

“Prvi njihov spin je da smo mi tu nešto prvi napravili. Ne, oni su povukli prvi potez tim voluntarističkim neuvrštavanjem onoga što je trebalo biti uvršteno za glasovanje”, dodao je.

‘Plenkovićeve optužbe su monstruozne’

Raspudić smatra da se radilo o “spinu vladajućih”.

“Sada sve načine koriste da izbjegnu priznati ono što se dogodilo u petak, a to je da su bili izgubili većinu i da su imali problema sa svojim koalicijskim partnerima. Gospodin Hrebak je nestao, on gradi svoju političku karijeru pričom o transparentnosti, a onda odbija glasati za zakone o transparentnosti i drži većinu ovakvoj korumpiranoj HDZ-ovoj većini kojoj iz tjedna u tjedan izlaze ovakve korupcijske afere”, ustvrdio je Raspudić na N1.

Plenkovićevu izjavu da je oporba iskoristila bolest zastupnika Miroslava Tuđmana koji je tada bio na respiratoru, a u međuvremenu je preminuo od koronavirusa, Raspudić je nazvao “monstruoznom optužbom”.

“Već sam javno rekao da mi je to na razini patetike i moralnog lešinarenja jednog Aleksandra Vučića. Pogotovo kad je riječ o pokojnom zastupniku Tuđmanu, jednom finom gospodinu kojega smo svi mi cijenili i od kojega smo i mi mlađi imali ponešto u Saboru naučiti”, kazao je Raspudić.

‘Kod premijera vidim izvjesnu infantilnu regresiju’

“Te optužbe su morbidne i mogu samo gnušanje nad njima izraziti. Oporba nije tu da drži većinu ili da se divi gospodinu Plenkoviću. Kod njega sam vidio izvjesnu infantilnu regresiju”, dodao je Raspudić.

Osvrnuo se i na inicijativu zastupnika Hrvatskih suvrenista Hrvoja Zekanovića da se donese restriktivniji zakon o pobačaju.

“Ta inicijativa je došla nekako brzo i ad hoc. Ja sam to jučer vidio, pitao sam našeg pravnika za mišljenje. Meni se čini da je tu riječ o osobnoj promociji Zekanovića. Sad će se vidjeti tko je pravi demokršćanin, tko nije, a Zekanović će prosuđivati o tome – to mi je krajnje neozbiljno i više izgleda kao vlastita promocija u nečemu u čemu zna da neće uspjeti, a želi se profilirati kao predvodnik prolife stajališta po tom pitanju. Što mu ja apsolutno ne priznajem i neću mu priznati”, zaključio je Raspudić.

