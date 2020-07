RASPUDIĆ TVRDI DA SE ODMAH UŠLO U ČUDNU TRGOVINU: ‘Ako jedan zastupnik kihne u idućih nekoliko sati, Plenković nema većinu’

Ovo je Vlada kontinuiteta, a da sam bio zadovoljan Vladom premijera Plenkovića ne bih išao na izbore, jasan je Mostov zastupnik

Jedan od brojnih novih zastupnika, koji je javnosti zapeo za oko replicirajući vlastitoj supruzi za RTL je objasnio Mostovu taktiku repliciranja. ”Ako vidimo da je nešto ostalo nedopunjeno, tražit ćemo repliku. Replikom na repliku se ipak dobije nekih sedam minuta, što je ipak bolje od pet minuta”, kazao je za RTL Danas zastupnik Mosta Nino Raspudić.

Istaknuo je da Vladi neće dati svoje povjerenje. ”Ovo je Vlada kontinuiteta, a da sam bio zadovoljan Vladom premijera Plenkovića ne bih išao na izbore. Ne bih ulazio u politiku, ostao bih doma i glasovao za njih na izborima“, rekao je i ocijenio skandaloznim što su zastupnici program Vlade dobili pola sata prije sjednice.

Govore o skrbi za Hrate iz BiH, a ne pokazuju izvješća

No i to je bilo dovoljno da se uoče nelogičnosti i kontradikcije. „HDZ govori da će skrbiti o Hrvatima u BiH, no kako ministar vanjski poslova već dvije godine ne pokazuje izvješće koje je predviđeno deklaracijom“, ističe.

Ne trpa sve ministre u isti koš jer ističe kako ima i slabijih i bojih, ali ne želi imenovati ni najslabiju ni najjaču kariku. ”Ako i kažem da mi je neki ministar dobar, mogu mu samo naškoditi. Ima dobrih i lošijih, ali sačuvao bih imena”, rekao je Raspudić.

No muči ga cjelokupna Vlada i način na koji je sastavljana, jer smatra da bi manjinski zastupnici prvo trebali pričekati da se formira većina a tek onda pristupiti vladi „kako bi artikulirali posebne teme vezane uz manjine“.

‘Ruši se jedan dobar običaj’

”Ovdje se odmah ušlo u jednu čudnu trgovinu. Ruši se jedan dobar običaj. Oni de facto nemaju većinu. I s epidemiološkog stajališta ovo nije čista većina jer ako gospodin Hrebak u naredih 4-5 sati kihne. Plenković nema većinu. On bi morao proći drugi test, a ne ugrožavati sve nas u Saboru”, komentirao je.

Smatra kako je neozbiljno obećavati veću plaću na takav način. Mandatar bi trebao obećati da će učiniti sve da riješi pravosuđe, kriminal i korupciju.

”Mi ne znamo što slijedi za godinu ili dvije, a ne ovisimo samo o sebi”, kazao je saborski zastupnik. Spominjalo se ukidanje imuniteta članovima Vlade, no Raspudić podsjeća kako je 11 ljudi otišlo iz prošle Plenkovićeve Vlade zbog raznoraznih afera. ”Ako on želi dati dojam sad smo pošteni. Evo od ponedjeljka smo pravna država”, zaključuje Raspudić.