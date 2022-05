Saborski zastupnik Nino Raspudić osvrnuo se na blokadu Finske i Švedske za članstvo u NATO savezu dok se ne izmijeni Izborni zakon u BiH.

"Ne može se očekivati da će isti akteri koji su prije 20 godina prisilno promijenili Izborni zakon sad vratiti stvari na postavke iz Washingtona i Daytona. Ta ćevap-diplomacija, sarajevska priča, građanska raja, sve divna priča, a na kraju, u političkoj praksi, nešto drugo", kaže Raspudić za N1.

'Milanovićeva prijetnja vetom nije nikakav presedan'

Kazao je kako ispada da su Plenković i Grlić Radman anestezirali Hrvate u BiH odlazeći svako malo u Mostar i govoreći im da će sve biti u redu.

"Mene zanima opstojnost Hrvata u BiH, a Plenkovićeva politika tome ne vodi. On je u Ukrajini lav, a u BiH miš”, kazao je Raspudić.

Komentirao je i politiku prema Hrvatima u BiH koju sada vodi predsjednik Zoran Milanović te kaže kako predsjednikova prijetnja vetom nije nikakav presedan.

"To nije nikakav presedan, zemlje to rade, zemlje štite svoj interes. Hrvatska politička pozicija je neupitno moralna. Mi ne tražimo ništa što nemaju druga dva naroda."

'Ovo što predsjednik radi je opravdano'

Na pitanje kakve veze to ima s ulaskom Finske i Švedske u NATO kaže: "Ima itekakve. To je složen mehanizam odnosa gdje sve utječe na sve. To je složen, fino uštiman mehanizam. Kad dolazi do ovako velike promjene, potrebno je iznijeti na stol i druge probleme. Hrvatska je izuzetno lojalan partner, nema mirovnog plana koji je Hrvatska odbila. Neke su odbijali Srbi, neke Bošnjaci. Sada Hrvatska traži jednu jedinu stvar koja je opravdana. Je li našim zapadnim partnerima toliko važno eliminirati Hrvate u BiH da su spremni ne primiti Finsku u NATO."

Kaže kako će Most donijeti odluku oko toga kako će glasovati kada to pitanje dođe na red u Saboru, ali on pruža apsolutnu potporu borbi za Hrvate u BiH. "Nije to presedan i ne vidim nikakvog razloga da se prvo ne riješi ovo pitanje pa da se onda i Finska primi u NATO. Mislim da je ovo što predsjednik radi opravdano", poručio je.