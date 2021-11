U Dnevniku Nove TV, stavove o cijepljenju, pandemiji i covid potvrdama sučelili su Nino Raspudić iz MOST-a te Branko Bačić iz HDZ-a. Raspudić je rekao bi do kraja tjedna trebali objaviti datum prikupljanja potpisa.



Iz HDZ-a su podsjetili da je uvođenje COVID potvrda utemeljeno na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u 47. članku i na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Bačić je kazao da bi u nekim drugim okolnostima ovo smatrao političkim vicem.

'Ispao je smiješan'

"Ovo nije referendum o potvrdama. Cijepljenje nije nametnuto, možete birati“, podsjetio je Bačić.

Izgleda da Bačić zna pitanje i prije mene“, rekao je Raspudić, istaknuvši da ima puno spinova oko ove teme. „Ništa ne priječi ministra da odluči da je testiranje potrebno za sve“, dodao je.

Plenkovićev humor pokazuje seksualnu opterećnost, ispao je smiješan, kazao je Raspudić komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića u kojoj je protivnike COVID potvrda prozvao junacima koji se boje vatica za testiranje.

Raspudić je Stožer nazvao paratijelom, a Bačić je kazao da su oni ovlašteni zakonom što je potvrdio i Ustavni sud. Ako će ići obvezno cijepljenje, ono će značiti i docijepljivanje, upozorio je Raspudić.

HDZ-ov 'spin'

Bačić tvrdi da se tu ne radi o COVID potvrdi. "Referendum o COVID potvrdi podrazumijeva ukidanje testiranja. To je na kraju epilog ukidanja COVID potvrde. Zbog čega? Zbog toga što da bste dobili COVID potvrdu, trebate se cijepiti ili preboljeti ili testirati. Dakle, vama cijepljenje nije nametnuto. Možete birati, ali ako se ne cijepite, a niste preboljeli, morate se testirati'', objasnio je Bačić.

Na to se nadovezao Raspudić rekavši da je prepoznao HDZ-ov spin. "Mi smo ih i pustili par dana da izađu sada i napadaju pitanje koje još nije ni izašlo u javnost. Jedan od tih spinova je i to da ako prođe ovaj referendum, da će biti obavezno cijepljenje. To nema nikakve veze jedno s drugim. I da se ukinu COVID potvrde referendumom i da se ukine Stožer i da se sve vrati u Sabor na dvotrećinsku većinu, vidjet ćemo koja će još varijanta biti, ništa ne priječi ministra zdravstva da donese odluke da je za ulazak u bolnice potrebno testirati sve. A kad već spominjemo broj mrtvih, dobar dio broja sadašnjih mrtvih je rezultat katastrofe s COVID potvrdama gdje smo mi odmah upozoravali čim se prvi znanstveni rad pojavio u Lancetu da i cijepljeni prenose zarazu da je potrebno testirati na ulazu u bolnicu i cijepljene i necijepljene''.

Tvrdi da ''COVID potvrde daju lažnu sigurnost''. Bačić je odvratio da ''ukidanje COVID potvrda znači širenje epidemije''.