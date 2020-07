RASPUDIĆ SE RAŽESTIO ZBOG MOSTA: ‘Klerikalni je jedan ružan, boljševički izraz. To je kao da ja njega nazivam gerijatrijom!’

‘Nastojat ćemo biti konstruktivni, jer dolazi jedno vrlo ozbiljno vrijeme. Korona traje i dalje. Uskoro, nakon ljeta, očekujemo da će zijevnuti rupe u proračunu’

Nezavisni zastupnik Mosta Nino Raspudić izjavio je gostujući na N1 kako najesen očekuje “možda i socijalne nemire” i tešku krizu te da će u takvom vremenu Most biti “čvrsta, jaka i konstruktivna oporba”.

Kao što je i najavljivao, potvrdio je da neće podržati vladu Andreja Plenkovića. “Nastojat ćemo biti konstruktivni, jer dolazi jedno vrlo ozbiljno vrijeme. Korona traje i dalje. Uskoro, nakon ljeta, očekujemo da će zijevnuti rupe u proračunu, da ćemo imati ekonomske, vjerojatno i socijalne nemire i trzavice.”

Nema velika očekivanja od HDZ-a

Rekao je da će u toj situaciji trebati podržavati Vladine dobre prijedloge, no od HDZ-a ne očekuje isti tretman. “Ja sam siguran da HDZ i većina neće podržati nikakve prijedloge o promjeni izbornog zakona, o promjeni zakona o referendumu, tako da se referendum omogući i regulira, a ne da se onemogući, ili pak reformu pravosuđa kako bi se iskorijenila korupcija“, kazao je. Konstatirao je da “na tome počiva njihova moć”, govoreći o korupciji i o HDZ-u.

Raspudić je izjavio i da su za Most najviše glasale žene, visokoobrazovani i mladi. “To ne znači da za nas ne glasaju i muškarci, ali ovo ipak pokazuje da je to jedna nova Hrvatska.”

Upitan o mogućnosti da im se pridruži netko tko je sada u Domovinskom pokretu, rekao je: “K nama!? O tom, potom! Teoretski je to moguće, koalicija od šest stranaka, da dođe do nekog razmimoilaženja. Ako bi netko pokucao, analizirali bismo od osobe do osobe.“

Konzervativna klerikalna stranka?

Voditelj N1 televizije spomenuo je kako neki tvrde da je Most “konzervativna klerikalna stranka”, misleći pritom na Radimira Čačića. “Klerikalni je jedan ružan, boljševički izraz… To je kao da ja njega nazivam gerijatrijom”, odgovorio je Raspudić.

“Most se profilirao kao jedna umjereno konzervativna radosna opcija, kao jedan radosni konzervativizam”, dodatno je objasnio Raspudić ideološku poziciju Mosta.

Ne slaže se da je HDZ s ovim rezultatima u rangu onoga kada je bio pod vodstvom Franje Tuđmana. Tvrdi da postotak jest taj, ali da je to bilo upola manje glasova, što je povezao s izbornim zakonom.

