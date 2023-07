O aferi oko prodaje plina u RTL Direktu gostovao je saborski zastupnik Nino Raspudić. Raspudić je otkrio neke informacije tko je kupio viškove HEP-ovog plina.

"Kupio ih je dijelom i PPD, oni koliko vidim demantiraju da su kupili 60%, ali priznaju da su dio kupili. To je pitanje svih pitanja, jer tu se vidi trag. Kome to odgovara da je umjetno očito dopušteno da se stvore viškovi plina koje HEP plaća po 47 eura, a da bi se višak prodavao u prosjeku za 13 eura, u nekim danima 5, a u nekima čak i za 1 cent“, rekao je.

"Treba odati priznanje istraživačkom novinaru Marinu Vlahoviću koji je to pratio i tjednima pisao, a naš Zvonimir Troskot se sustavno primio svega toga. De facto to su stvari koje su javno objavljenje“, kazao je.

"Čuli smo danas gospodina Šterna koji je rekao da je trebalo reći INA-i da prestane proizvoditi plin kada su skladišta puna i kada nema više potrebe. INA je proizvodila dalje, HEP je obvezan Vladinom uredbom da ga kupuju po cijeni od 47 eura. Onda tobože nema gdje s njim. Onda ide na burzu pa netko to kupuje za siću. Imamo paradoksalnu situaciju. Ja nešto proizvedem, recimo ja sam INA, Vi ste HEP. Ja proizvedem, vama to prodam za 47 i onda to isto kupim za 13. Ja dobar 34 eura po toj jedinici. A imam isto što sam Vama dao. To je toliko bezobrazno i brutalno transparentno da je riječ o kriminalu, a vrlo jasan trag je tko se okoristio i vidjeti tko je krajnji kupac po toj bagatelnoj cijeni i je li krajnji kupac povezan s onima koji su trebali nadgledati što se događa i spriječiti takvo čerupanje HEP-a. Vrlo brzo će nam reći da je HEP javno poduzeće u gubicima i moramo ga spasiti pa hajdemo ga dokapitalizirati za četvrt milijarde eura i onda ćemo svi iz džepa plaćati što se netko načerupao", dodao je.

Upitan imaju li indicije da se i premijer izravno okoristio u ovoj priči, rekao je da nakon ovoga imaju sve indicije da smatraju tako. "Dakle, i ja sam mislio da je Andrej Plenković kao dotada neuspješan političar koji je prvi fijasko doživio vodeći propalu kampanju Mate Granića, drugi fijasko kao kandidat Jadranke Kosor za potpredsjednika HDZ-a, odjednom lik se pojavljuje niotkud i dolazi na čelo HDZ-a bez protukandidata. To je bio pakt s vragom, s kriminalnim strukturama dubokog HDZ-a da oni mogu nastaviti krasti, a umiveno Briselsko lice će im olakšati da dobiju vlast. Međutim, nakon ovoga svega - neka kaže. Mora smijeniti ministra gospodarstva, osobu na čelu HEP-a, a to je njegov intimus Barbarić koji je potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a i čelnik je regulatornih agencija koje očito nisu radile svoje posao. Svi su krivi i sve je jasno. On je osoba kojoj se prezentiraju čak i nekakvi informatički programi za Ministarstvo, njegov glasnogovornik Marko Milić zna što je s pripravnicima u Hrvatskim šumama gdje rade tisuće i tisuće ljudi. Kako ne bi znao za ovakvo nešto?“, kazao je.

Velika frka i panika

Upitan kako tumači to što je premijer danas bježao od medija, kao i nadležni ministri, kaže da je velika frka i panika. "Tumačim tako da je velika frka i panika. Svatko se boji zatvora, kad dođe do ovakve situacije - svatko gleda zaštititi svoja leđa."

Za oporbu je kazao da je očito mnogima nelagodno da se išta čeprka oko plina. "Ako se ispostavi da se silno okoristio gospodin Pavao Vujnovac i PPD- vrlo je jasno zašto Domovinski pokret šuti. Penava je izravno rekao da je kritiziranje Pavla Vujnovca napad na Vukovar jer je tamo registrirana firma i ta da se tamo plaća porez. To je skandalozno. S druge strane Možemo! i njihov manjinski partner SDP imaju problema oko gradske plinare i onda bi najradije da se ne govori previše o tim plinskim stvarima“, dodao je.

"Ovo bez nekoga u zatvoru teško može završiti. Čak se i s ovakvim DORH-om kao što je u Hrvatskoj koji se proteže da pokrije sve što se može pokriti. Ali, znate, kad se javi 11. i 12. rupa na brodu - onda ni 10 prstiju ni nos više nisu dovoljni za začepiti. Uvjeren sam da će netko završiti u zatvoru zbog ovoga“, rekao je Nino Raspudić.