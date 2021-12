Nakon što ga je u subotu premijer Andrej Plenković prozvao za antivaksersku demagogiju i pozvao ga da s njim posjeti covid-odjel Klinike za zarazne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', danas je Mostov zastupnik Nino Raspudić uzvratio poziv Plenkoviću. Putem Facebooka pozvao ga je na obračun u Remetincu. Evo cijele Raspudićeve objave naslovljene 'Obračun u Remetincu'.

'Osjećat će se kao kod kuće'

''Raspudić vs. Plenković, ponedjeljak, točno u podne. Jučer me predsjednik Vlade, mr. Andrej Plenković, iznenada pozvao da se u 15h sučelimo na covid-odjelu. Nisam se pojavio jer smatram neprimjerenim da se političari našetavaju po odjelu intenzivne njege, gdje ni najuža obitelj pacijenata nema pristup. Stoga ga na vrijeme, dan unaprijed, pozivam na sučeljavanje pred predstavnicima medija, i to džentlmenski, na HDZ-ovom domaćem terenu, ispred zatvora u Remetincu, u ponedjeljak, 13.12. točno u podne.

Osjećat će se kao kod kuće jer tu su mu prethodnici, najbliži suradnici, a pozivam ga da sa sobom povede i svoje ministre za koje procjeni da im je trenutno, kako se steže Olafov obruč, najpotrebnije razgledati budući pansion. Dolazim sam, i stojim na raspolaganju za sva pitanja, kako g. Plenkovića tako i medija'', napisao je Raspudić.