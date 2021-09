Saborski zastupnik iz redova Mosta, Nino Raspudić, komentirao je danas za N1 izjavu premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska nikad prije nije dobila toliko novaca od EU-a, nakon što je jučer u državni proračun prebačeno 6,14 milijardi kuna predujma koje je uplatila Europska komisija.

“Mi bismo bili najsretniji da je to sve tako optimistično kako ‘slika’ Plenković i da oni izvrsno vode zemlju. Mogli bismo se vratiti svojim poslovima, ne bi smo se trebali baviti politikom. Mogli bismo samo gledati i diviti mu se, no realnost je drugačija", tvrdi Raspudić.

'Jadni smo i nerazvijeni'

Činjenica da smo dobili takav paket pomoći, razmjerno najveći, kaže Raspudić, govori samo "koliko smo jadni i nerazvijeni".

"Samo je još Bugarska lošija od Hrvatske, a vjerojatno bi nas i ona prestigla da nije bilo koronakrize. Plenković je na vlasti pet godina, a to je petoljetka, on zna dobro što to znači, to je sasvim dovoljno vrijeme da se ozbiljniji ekonomski ciklusi pokrenu. Do toga nije došlo.

Pola milijuna vitalnog stanovništva je iselilo, nazadujemo, na repu smo EU-a. A ako se nastave trendovi i Bugarska će nas uskoro prestići. Hvaliti se da smo jadni i slabi i da smo zato dobili najviše pomoći mi je deplasirano”, rekao je Raspudić.