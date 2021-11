Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić rekao je danas u razgovoru za N1 televiziju da će ići na posao u Sabor i testirati se na koronavirus. Istaknuo je da je prebolio covid-19 i da je zbog toga sigurniji nego netko tko je primio dvije doze cjepiva. Pita se i zašto se gura nešto što smo pred našim vratima, u Sloveniji, vidjeli da ne funkcionira.

“Postoje testovi na pljuvačku koji su pouzdani. Meni nije nikakav problem pljunuti prije odlaska u Sabor jednom tjedno”, otkrio je Nino Raspudić koji se nije cijepio i o tome trenutno ne razmišlja.

Ideološki potez nove zagrebačke vlasti

Govoreći o odluci zagrebačke gradske vlasti da ukine naknade koje su se dosad isplaćivale iz gradske blagajne za pomoć pri kupnji opreme za novorođenče, a koja je za treće dijete iznosila 54.000 kuna, Raspudić je izjavio da je riječ o čisto ideološkom potezu.

"U ovom slučaju me ne bi čudilo da uvedu i kazne za rađanje djece. To su potpune floskule, da ne kažem gluposti. To što je Bandić uveo mjeru roditelj-odgojitelj iz loših razloga, ne znači da je mjera loša”, smatra Raspudić.

“Neistina je potpuna da te mjere nisu imale nikakav demografski učinak zato što se nije otišlo u veliki demografski plus. Ne, otišlo bi se u još veći minus da ih nije bilo. Oni to cinično ukidaju na razini Grada Zagreba i govore: ‘Zašto je nema na razini države'”, kaže

Raspudić tvrdi da će mnogo ljudi sada odseliti iz Zagreba. “Doći će do odlaska mladih obitelji iz Zagreba, a ostali će se destimulirati da imaju djecu. Oni promatraju žene kao neka maloumna bića koja ne mogu sama odlučiti žele li ostati kod kuće s djecom ili se zaposliti”, zaključio je.