Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić gostovao je u emisiji Točka na tjedan televizije N1. Osvrnuo se na potpise za referendum protiv covid potvrda koje će predstavnici Mosta predati u ponedjeljak. Raspudić kaže da su skupili i više od potrebnog broja potpisa.

"Imamo i ne vidim nikakav razlog da se u proces brojanja i kontrole ne uključi barem jedna osoba iz organizacijskog odbora. To bi bio nekakav normalan, transparentan demokratski uzus jer je ostalo sjeme sumnje u javnosti jer su to prošli put činile osobe koje su kasnije završile gdje su završile – Lovro Kuščević i Josipa Rimac. Kako vjerovati takvom tipu osoba", zapitao se Raspudić.

'Pokazalo se da smo bili u pravu'

Kazao je da su pregledali 800.000 potpisa jer su bila dva referendumska pitanja.

"Ako je nama bilo potrebno mjesec dana, onda mislim da je i nadležnim institucijama koje imaju puno više zaposlenih i puno više ljudskih materijalnih resursa dovoljno mjesec dana. Bilo bi lijepo prema hrvatskim građanima da to naprave u tom roku", rekao je i dodao da osjeća satisfakciju jer su Izrael, Irska i Velika Britanija odlučile ukinuti covid potvrde.

"Pokazalo se da smo bili u pravu. Nas su iz redova oporbe optuživali da parazitiramo na smrti, da smo šegrti smrti, da smo neozbiljni, a sad se vidi da je nama primarno bilo stalo do života ljudi, a da su oni tvrdoglavo inzistirajući na pogrešnim covid-potvrdama dozvoljavali da mjesecima virus ulazi u bolnice i pogađa i ubija najranjivije", rekao je.

'Umjesto građanskog odgoja uvesti vrtlarenje'

Rekao je i da neće biti razloga za raspisivanje dijela referenduma ako vladajući budu razumni te ukinu covid potvrde i Stožer.

"Ako budu dovoljno razumni i kažu “idemo u Saboru dvotrećinski ugraditi u članak 17. Ustava epidemiju, pa da će ubuduće u slučaju sličnih stvari za ograničenje ljudskih prava i sloboda trebati dvotrećinska većina”, pristat ćemo na to. Međutim, to je sad na njima. Mi smo pobjedu već ostvarili jer su oni podvili rep. Najavljivali su 2 G za 4. siječnja pa se vade na omikron", rekao je.

Upitan je i za pilot-projekt uvođenja građanskog odgoja kao izvannastavnog programa u zagrebačkim školama.

"Na ovaj način to ne podržavamo. Bilo bi bolje da odgoje sebi najbliže ljude poput Jagića koji kaže "dobra stara vremena" na tezu o ubijanju katoličkih svećenika. To dolazi iz jednog totalitarnog miljea. Radi se o pokušaju ne građanskog odgoja nego preodgoja. Međupredmetna tema već postoji. To je jedan ideološki pokušaj koji se nigdje u praksi nije pokazao koristan, čak ni za one koji su ga nametali", kazao je Raspudić i dodao da bi djeci bile korisniji financijska pismenost i vrtlarstvo.

Udruživanje oporbe tek nakon izbora

Govoreći o mogućem udruživanju oporebnih stranaka, Raspudić je kazao da se o tome može govoriti nakon izbora.

"Znakovito je da pozivi na stvaranje koalicija dolaze od aktera koji su debelo ispod praga, koji sami ne bi mogli prijeći prag i onda im je jedina šansa da se stvaraju te koalicijske kobasice gdje bi i oni dobili nekakav svoj djelić", smatra Raspudić.

Osvrnuo se i na slučaj Zvonimira Frke-Petešića.

"To je kapljica u moru. Više bih volio da se govori o ovih 5,1 milijardi kuna iz Fonda solidarnosti koji vise jer je prošlo godinu i više, ostalo je još pet mjeseci nego o tome da netko svaki mjesec oštećuje državu za 4 ili 5 tisuća kuna koliko bi koštalo iznajmljivanje stana", rekao je.

Kad uvedemo euro kava će s 11 poskupjeti na 15 kuna

Za sebe i svoju suprugu, zastupnicu Mariju Selak Raspudić, rekao je da ne koriste nikakve privilegije i da su u dvije godine imali "nula kuna putnih troškova". Rekao je da mu smeta što se Frka-Petešić prijavio da živi u Salima na Dugom otoku, a ode tamo ljeti možda 10 ili 20 dana.

"To je taj trenutak gdje se nešto fingira da bi se ostvarilo neko pravo. Ako treba imati to pravo pa ne mora kao ja dizati kredit, ako smatrate da treba, onda uredite tako – da ima prebivalište u Zagrebu, a da će dobiti na raspolaganje državni stan kao savjetnik predsjednika Vlade. Nemojte nas dovoditi u situaciju da nas se pravi majmunima!”, poručio je Raspudić.

Rekao je i da se Most zalaže za odgađanje uvođenja eura, jer će svi zaokruživati cijene i da će kava koju plaćamo 11 kuna koštati 15 kuna.