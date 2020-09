RASPUDIĆ O JANAFU: ‘Mi ovo trebamo prekopati, ovo upućuje da postoji siva zona’

‘S druge strane nije loše razmišljati u kontinuitetu, ono što mogu reći je da imamo niz ljudi koji mogu biti potencijalni dobri kandidati’, spremno dodaje

Komentirajući prijedlog Mosta za osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva o radu DORH-a, Nino Raspudić je za RTL istaknuo kako se povjerenstvo naravno neće moći baviti otvorenim istragama

“Ali se može baviti puno većim i širim problemom koji je pokazala ova afera, a to je rad DORH-a. Mi imamo situaciju da opetovano pucaju istrage, to smo vidjeli u primjeru afere SMS, Vjetroelektrane i sada Janaf. Vidimo da cure informacije u medije. Narod se zabavlja čitajući gdje će što iscuriti, to se očito pušta dozirano i ciljno. Pa onda imamo ustrašene aktere koji se sami konkretno prijavljuju da su bili u Klubu, ne znajući hoće li iscuriti nešto što je snimano kada su i oni bili tamo”, kazao je Raspudić , ističući kako godišnja izvješća o radu koje DORH podnosi Saboru nisu dovoljna.

‘Kap koja mi je prelila čašu je kad sam vidio da je i zapovjednik vojske bio tamo’

“Bez ikakvog cinizma izražavam nadu da će HDZ i ostali iz vladajuće većine podržati osnivanje istražnog povjerenstva jer ako ga ne podrže povećavaju sumnju na vlastiti račun. Ono na čemu će biti fokus su problemi u istragama, prije svega rada DORH-a”, rekao je Raspudić.

Kazao je kako on nije bio u famoznom Kovačevićevom Klubu.

“To očito pokazuje da sam nitko i ništa u Zagrebu i političkoj Hrvatskoj, ali ironiju na stranu, to je jedna zabrinjavajuća situacija. Osobno neka kap koja je prelila čašu, kad sam vidio i da je zapovjednik vojske bio. Pa predsjednik suda, pa bivši predsjednik, suprug bivše predsjednice, tri ministra… Jedan je čak i priznao da je službeni mobitel ostavljao na ulazu.

Mene je to podsjetilo na jednu aferu u Italiji prije 40 godina oko masonske lože propaganda due P2, gdje su u jednoj istrazi otkrili popis 980 članova te paramasonske lože na kojoj je bio vrh te politike, vojske, obavještajnih službi, vlasnici velikih medija i čak ugledni politički novinari. Tada je pala Vlada jer je i šef ureda premijera bio na tom popisu. Postojala je jedna čitava država u državi bez ikakve kontrole. Mi ovo moramo prekopati, meni to upućuje da postoji neka siva zona u kojoj se donose ključne odluke u ovoj državi, a to je daleko od mjesta gdje se trebaju donositi, a to je sabor”, zaključio je.

Kandidaturu ne želi opovrgnuti ni potvrditi

Komentirao je i sastanak vrha hrvatske vlasti s BiH.

“Smatram da je dobar novi dodatni interes vrha RH za situaciji u BiH. Dobro je da su pozvali Dodika kao legitimnog predstavnika Srba i Republike Srpske što je pola države. Dobar je bio i sastanak s Čovićem i Izetbegovićem. Hrvatska javnost je konačno mogla vidjeti s kakvom mrzilačkom i manipulativnom politikom se bore Hrvati u BiH već godinama, mislim na zabrinjavajuće stavove Izetbegovića”, objasnio je.

Komentirao je i hoće li se kandidirati za gradonačelnika Zagreba.

“Možda je nakon 20 godina vrijeme da Zagreb malo odahne od Hercegovaca. S druge strane nije loše razmišljati u kontinuitetu, ono što mogu reći je da imamo niz ljudi koji mogu biti potencijalni dobri kandidati. Ne mogu potvrditi ni opovrgnuti jesam li i ja među njima”, kazao je Raspudić.