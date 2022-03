Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić kaže kako referendum itekako ima smisla, bez obzira na to što su covid potvrde ukinute na gotovo svim mjestima.

"Kada vidim kako se ponašaju sada, još i više ima. Oni nas permanentno drže u izvanrednom stanju. To se sada događa i s ratom u Ukrajini. Ništa drugo što se događa nije bitno", rekao je Raspudić za N1.

'Važno je da se zaštitimo za ubuduće'

Pojasnio je da je referendum važan kako bi se zaštitili ako se nešto slično ponovi.

"Ovim izmjenama Ustava stvaramo neku vrstu raketnog štita nad demokracijom u Hrvatskoj kako se o ljudskim pravima i slobodama ne bi moglo voluntaristički odlučivati. Ovo je važno da se zaštitimo za ono što može doći već nakon ljeta, ali i ubuduće", rekao je Raspudić.

Paradni let francuskih Rafalea

Kaže i kako bi se ministar Mario Banožić trebao sakriti od ljudi koji su na čelu HRZ-a i NATO.

"Sjećam se Stoltenbergova oca, to su birokrati i bezveznjaci. On je sin svog oca. On jučer izjavljuje da je letjelica pala izvan Zagreba. Letjelica veličine aviona MIG-21 padne u širi centar grada, na vrlo čudan način to svjetski mainstream mediji prešućuju i onda glavni zapovjednik NATO-a kaže da je pala izvan grada. Tu je golema odgovornost, a dodatni hrvatski problem je da već 15 godina nemamo mogućnost letenja noću", rekao je Raspudić.

Jučerašnji prelet francuskih Rafalea i hrvatskih MIG-ova nazvao je paradnim letom.

"Stvar se već dogodila. Grom ne udara dva put u isto mjesto. Pokazala se potpuna ranjivost. Javnost se sada upoznala s onim što struka već 15 godina zna – noću ne upravljamo svojim nebom", kazao je Raspudić, koji smatra da zbog ponašanja nakon pada letjelice Banožić treba dati ostavku.

'Ovo su sve argumenti za pad Vlade'

"Cijela Vlada treba pasti. Sve ovo što se dogodilo, ne da je argument protiv pada Vlade, već je argument za pad, jer su ti ljudi ucjenjivi", smatra Mostov zastupnik.

Osvrćući se na Plenkovićeve izjave o optužbama koje se stavljaju na teret njegovim ministrima, rekao je:

"Sada ispada da su svi krivi osim tih njegovih kokošara i lopova. Ako je Josip Aladrović čist, rutinski mu je trebalo skinuti imunitet. Prošlo je nekoliko dana, očito je trebalo preparirati Aladrovića da ne progovori. Pozivam ih sve da zvižde i pjevaju što više."