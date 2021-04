RASPUDIĆ NABROJAO 6 BEROŠEVIH GRIJEHA I PORUČIO: ‘Nije to mazohizam. Imamo jasne razloge i argumente… On je dio ekipe’

Beroševi grijesi, prema Nini Raspudiću su: financijska neracionalizacija sustava, povećanje troškova i nameta, produljenje nabave zaštitne opreme mimo zakona, neorganiziranost sustava za cijepljenje, nekažnjavanje prekorednog cijepljenja i dug veledrogerijama

Oporbene stranke u Saboru su se udružile oko inicijative za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin spominjao je pogodovanje, nemar, ugrožavanje života i zdravlja ljudi. “Ako se to dogodilo, onda ovdje postoje ozbiljni elementi kaznenog djela”, ustvrdio je.

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja poručio je da “Beroš treba otići, ali s njim treba otići i cijela ova Vlada!”, a Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta optužio je vladajuće za pogodovanje. “Ovi koji su dobro umreženi, a ne najbolji dobivaju poslova pa se kasnije vidi šteta”, smatra on.

Šest Beroševih grijeha

O oporbenom zahtjevu za opozivom Beroša u RTL-u Danas govorio je i zastupnik Nino Raspudić, koji drži da nema mazohizma u zahtjevu oporbe, kako je ustvrdio potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

“Nije to nikakav mazohizam. Imamo vrlo jasne razloge i argumente koje ćemo ponuditi u Hrvatskom saboru. Hoće li se oni i dalje služiti ciničnim pragmatizmom svoje većine, to ide njima na dušu. Šest je nekih osnovnih grijeha ministra Beroša. Beroš je ministar godinu i dva mjeseca, ali on je tri godine prije toga bio najbliži suradnik ministra Kujundžića, dakle dio je ekipe koja već pet godina upravlja hrvatskim zdravstvom na izuzetno loš način, gubici su sve veći, a kadrova je sve manje, odlaze nam liječnici i medicinske sestre”, smatra Raspudić.

Potom je i naveo šest grijeha ministra zdravstva. Prvo, nije financijski racionalizirao zdravstveni sustav, jer su troškovi narasli, a opseg usluga je smanjen. Slijedom toga, primijetio je Raspudić, Beroš nije išao za spajanjem bolnica kao rješenjem, već je povećavao troškove i namete.

Treći grijeh je bezrazložno produljenje nabave zaštitne opreme od covida mimo Zakona o javnoj nabavi. “Totalna neorganiziranost sustava za cijepljenje”, jasno je naveo Raspudić i četvrti ministrov grijeh.

Peti grijeh je nekažnjavanje prekorednog cijepljenja protiv koronavirusa, a šesti je dug veledrogerijama. “On kaže da je tu stvar riješio. Ali, riješio je jednako kao narkoman koji je svjestan svog problema i onda se dobro nafiksa da ne razmišlja o problemu. Dakle, zadužili su se i opet će stvar eksplodirati za pet ili šest mjeseci”, smatra Raspudić.

Plenkovićeve paušalne etikete

Paušalnim etiketama je nazvao optužbe premijera Andreja Plenkovića da je riječ o predizbornim trikovima, a osvrnuo se i na njegov argument da je on ipak nabavio cjepivo. “Kako distribuira to cjepivo? Što će biti sljedeći tjedan? Hoće li to cjepivo doći kad ćemo ga morati zbrinjavati kao medicinski otpad!?”, pitao se na kraju Raspudić.

