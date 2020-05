RASPUDIĆ ODGOVORIO JANDROKOVIĆU NA IZJAVU ‘O TROJE DJECE S ISTOM ŽENOM’: ‘On je umiljato dijete četiriju političkih mama’

‘Kaže gospodin Jandroković kako ima troje djece s jednom ženom, ja to respektiram i čestitam mu, ali za njega kao političara je važnija druga stvar, a to je da je on umiljato dijete četiri političke mame’

Nakon što je premijer Andrej Plenković danas pokušao objasniti što je mislio predsjednik sabora Gordan Jandroković kada je na izjavu Nina Raspudića da ulazi u politiku i da će loviti Jandrokovića rekao kako on ima troje djece s istom ženom, Raspudić je za N1 danas na to rekao da se vidi da su Jandroković i Plenković u strahu. “HDZ stoji loše, u panici su”, kazao je Raspudić.

“Jesam kritizirao njihov rad zadnjih godina, to što su činili i radili je kap koja je prelila čašu i nagnala me da se kandidaram kao nezavisni kandidat Mosta. Ja nikada nisam uvlačio i spominjao njihovu djecu. Ovaj način prebiranja i klasificiranja djece kao vrijedne i manje vrijedne govori najviše o njima samima.

Kaže gospodin Jandroković kako ima troje djece s jednom ženom, ja to respektiram i čestitam mu, ali za njega kao političara je važnija druga stvar, a to je da je on umiljato dijete četiri političke mame. Prva mama mu je bio Ivo Sanader kojem samo što nije sjedio u krilu, onda zabijanje noža u leđa pa dolazi Jadranka Kosor, treća mama mu je bio Tomislav Karamarko i sada mu je Plenković, a kada Plenković padne pokušat će naći i petu političku majku”, rekao je Raspudić za N1.

Ne kandidira se za kanonizaciju

Na kritike da zastupa obiteljske vrijednosti, a razveden je Raspudić kaže da se ne kandidira za kanonizaciju nego za jednog od 150 zastupnika u Saboru. “Slične kritike dolaze iz lijevog miljea i zanimljivo mi je da u lijevom spektru ima patrijahalnog šovinizma gdje se ženu doživljava kao nešto što se uzima i ostavlja.”

Dodao je da kod njegovog razvoda nema ništa strašno i da su on i bivša supruga u dobrim odnosima i zajedno odgajaju dijete. Obećao je Kreši Beljaku pokazati najesen, ako uđe on u Sabor preko SDP-a, slike s crkvenog vjenčanja s drugom suprugom.

Smatra da je politička karijera Gordana Jandrokovića simptomatična za hrvatsku politku, a to je partijsko poklonstvo koje se vuče iz bivšeg sistema. Ponovio je da je s 808 izabranih glasova postao predsjednik Sabora. Ne misli dići ruku ni za Vladu Andreja Plenkovića, ali ni za Davora Bernardića. Ima interne podatke prema kojima, tvrdi, bliže je Plenković oporbi nego on.

Što je rekao Plenković?

Podsjetimo, Plenković je danas u Zadru objasnio Jandrokovićevu izjavu. “Nisam ja primijetio da gospodin, dok je bio u poziciji van politike i kritike, da je štedio bilo koga u politici pa pretpostavljam da neće valjda prvi dan zaplakati ako dobije neki odgovor. Pročitajte što je pisao o Jandrokoviću i meni, kad to vidite, onda ćete znati o čemu govorim. Riječ je o licemjerstvu, to je bit Jandrokovićeve poruke”, istaknuo je Plenković u Zadru.

