RASPUDIĆ I ŠKORO SLOŽNI U JEDNOM: Nemaju dobro mišljenje o anketama; ‘Manipulacija, kao i prije svih ostalih izbora’

Iako je prema istraživanju HRrejtinga na parlamentarnim izborima SDP relativni pobjednik sa 60 mandata, čelnik HDZ-a Andrej Plenković uvjeren je u pobjedu: ‘Očekujem da će to biti slično kao i 2016.’

Prema prvom velikom predizbornom istraživanju HRejtinga za HRT po izbornim jedinicama, Restart koalicija kad je riječ o zbrojenim sigurnim i rubnim mandatima, bila bi relativni pobjednik izbora s osvojenih 60 mandata.

“Izbori su prava i jedina anketa i mi smo uvjereni da ćemo biti relativni pobjednici već neko vrijeme jer ova vlada nema kredibilitet da ostane na poziciji na kojoj je”, rekao je za HRT Branko Grčić (SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS i PGS).

HDZ je prema istraživanju drugi izbor i dobiva 54 mandata, no predsjednik stranke Andrej Plenković uvjeren je u pobjedu te poručuje da postoje i druge ankete. “Mi idemo na to da dobijemo što veću potporu. Očekujem da će to biti slično kao i 2016. i tada je bilo anketa koje su lijevu koaliciji držali ispred nas, pa smo pobjedili, naši partneri su građani, pokazali smo se u svim izazovima”, rekao je Plenković.

Uzlazni trend Domovinskog pokreta

Na trećem je mjestu s 18 mandata Domovinski pokret i koalicija oko njega, čiji se čelnik Miroslav Škoro zalaže za ukidanje objave anketa 60 dana prije izbora.

“Javno prikazivanje rezultata nije istraživanje nego oblikovanje javnosti, s tim se apsolutno ne slažemo. Ovo pokazuje jedan pobjednički uzlazni trend i sigurni smo da se neće moći formirati vlast bez Domovinskog pokreta, bilo to 18 mandata ili 30 što će i biti”, rekao je Škoro, Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, HKS, Hrast, SU, Zelena lista.

Raspudić se žali na manipuliranje anketama

Most je prema HRrejtingu četvrti izbor i osvajaju pet mandata. Sigurno prolaze u šestoj, devetoj i desetoj izbornoj jedinici, a rubni mandati mogli bi im pripasti u prvoj i drugoj.

“Radi se o manipulaciji kao i prije svih ostalih izbora i mislim da treba zabraniti predizborne ankete i manipuliranje njima na ovakav način. Interne ankete govore da mi imamo dva sigurna mandata u drugoj izbornoj jedinici, a rastemo prema trećem”, rekao je Nino Raspudić, Most nezavisnih lista.

Možemo! očekuje više mandata

Koalicija “Možemo!” osvaja dva mandata, jedan siguran mandat u prvoj i jedan rubni u sedmoj izbornoj jedinici.

“Zadovoljni smo s dva mandata, međutim očekujemo barem 5 mandata, jer prema HRejtingu imamo 1 siguran i čak 4 granična mandata, a najveći uzlazni trend u odnosu na sve političke aktere. Tako da očekujemo barem 5 mandata”, rekao je Tomislav Tomašević, MOŽEMO, ZAGREB JE NAŠ, NL, RF, ORAH, ZA GRAD.

Stipe Petrina pomaže Živom zidu

Živi zid i koalicija okupljena oko njega prema anketnom istraživanju osvaja jedan mandat s pomoću nezavisne liste Stipe Petrine u 9. izbornoj jedinici.

“Mislim da je presudila dobra koalicija i moj dugogodišnji rad kao načelnika općine. Birači su to, barem što se tiče anketa, prepoznali. Nadam se da će Živi zid osvojiti još koji mandat, imaju neke granične”, rekao je Stipe Petrina, Živi zid, PH, HSS – SR, SIP, HSSČKŠ, ZSZ, NL SP.

HRT napominje da je anketa rađena na samom početku kampanje te da bi se ključnim za formiranje poslijeizborne koalicije mogli pokazati rubni mandati. Za njih 15 bori se 35 lista. Ako uzmemo u obzir samo sigurne mandate odnosno one na koje ne utječe pogreška istraživanja od 4%, Restart koalicija ima 52 mandata, HDZ 51, Domovinski pokret i koalicija oko njega 17, Most 3, koalicija oko platforme Možemo 1, kao i Živi zid s pomoću nezavisnog Stipe Petrine.

