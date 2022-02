Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstva (HZJZ), Krunoslav Capak danas je izjavio kako se razmatra djelomično ukidanje covid potvrda jer, kako tvrdi, one gube na važnosti otkad se pojavila omikron-varijanta virusa.

Od početka godine imamo 40.000 reinfekcija, kazao je Capak i dodao da se raspravlja o tome da se i o odustane od covid potvrda u nekom dijelu.

“Covid potvrde gube na svojoj važnosti otkad je došla omikron-varijanta virusa. Omikron-varijanta zaobilazi imunološki sustav. Imamo od početka godine oko 40.000 reinfekcija, a do nove godine ih je bilo ukupno oko 10.000. Na vrijeme ćemo obavijestiti javnost o svemu što se tiče covid potvrda. Ne bismo išli u cjelovito odustajanje, već samo djelomično. Europa i dalje koristi covid potvrde, a koristit ćemo ih i mi”, rekao je Capak.

No, nakon ove izjave Krunoslava Capaka, ubrzo se javio i čelnik Stožera, ministar Davor Božinović i gotovo sve demantirao. Upitan je li se Krunoslav Capak "zaletio" kad je ranije govorio kako se razmatra djelomično odustajanje od covid potvrda. Božinović je poručio da epidemiolozi prate sve. "Otišlo je ovako vani kako je otišlo, nadam se da smo to riješili", rekao je ministar. "U ovom trenutku ne", kazao je Božinović odgovarajući na pitanje ide li se na ukidanje covid potvrda.

Raspudić: Traže izlaznu strategiju

Podsjetimo, covid potvrdama se najviše protivio Most koji je otišao toliko daleko da su čak i prikupljali, pa i prikupili, potpise za referendum o ukidanju covid potvrda. "Sve je spremno. Građani su rekli snažno NE kompromitiranom Stožeru, diskriminatornim i nelogičnim covid potvrdama kao i neustavnom donošenju mjera!", napisali su slavodobitno nakon što su objavili da imaju dovoljan broj potpisa.

Vijest o najavljenom ukidanju covid potvrda nije pretjerano iznenadila Mostovog saborskog zastupnika Ninu Raspudića. "Da su bili pametni ne bi ih niti uvodili", kaže Nino Raspudić u izjavi za Net.hr.

"Oni sada traže izlaznu strategiju jer su i sami shvatili što su napravili. Mi smo davno ranije upozoravali da su covid potvrde ne samo beskorisne, nego i opasne. One su omogućile zaraženima da šire virus svugdje, pa čak i po bolnicama, što je strašno", kaže Raspudić

'Nema veze s omikronom'

Iako je Capak izjavio da o ukidanju razmišljaju zbog omikrona, Raspudić smatra da to nije pravi razlog. "Nema to veze s omikronom. Još u rujnu prošle godine je znanstveni časopis Lancet objavio da se i cijepljeni mogu zaraziti i da mogu prenositi virus. To se pokazalo i točnim, a ne kako su ranije uvjeravali ljude da su cijepljeni apsolutno zaštićeni od virusa", rekao je.

Podsjetimo, Mostov referendum nije se odnosio samo na ukidanje covid potvrda nego i ukidanju, kako su je nazvali, "stožerokracije". Drugim riječima njihova želja je da o budućim mjerama odlučuje Hrvatski sabor, a ne Nacionalni stožer civilne zaštite izabran od strane Vlade. Stoga se postavlja pitanje što će biti s drugim pitanjem ukoliko se covid potvrde ukinu u međuvremenu jer upravo se drugo pitanje odnosi na slobode i prava koje ograničava Sabor, a ne Stožer. Točnije, da sve dosadašnje odluke Stožera dođu na potvrdu u Sabor i da se ukine odluka o primjeni covid potvrda.

Cijela akcija oko referenduma i uspjeh u skupljanu potpisa odrazio se i na rejting stranke. Dok im je u prijašnjim istraživanjima podršku davalo oko 8 posto ispitanih, taj je broj naglo uzletio krajem 2021. Tako su početak godine dočekali s rejtingom od 12,4 posto prema CRP Demoskopu. Prema istraživanju provedenom u veljači ove godine popularnost im je malo pala, ali su i dalje na respektabilnih 11,1 posto.

Dodajmo i kako ministar unutarnjih poslova i sam predsjednik Nacionalnog stožera, Davor Božinović, nije želio potvrditi Capakove riječi.

“Naravno da pratimo sve što se događa. Pratiti ćemo situaciju i dalje, vidimo neka iskustva, prošli tjedan sam bio u nekim članicama EU-a u kojima ne možete bez covid-potvrde ući ni u kafić ni u restoran. U ovom trenutku nismo još u toj situaciji”, rekao je Božinović, a na pitanje je li Krunoslav Capak “zaletio”.

“U ovom trenutku ne”, odgovorio je Božinović na pitanje ide li se ukidanje covid-potvrda.