RASPRAVA OKO BIRANJA SAVJETNIKA: ‘Uzimao bih najbolje, ne polusvijet, ne kriminalce’; Kolinda: ‘Je li Saucha vaš neuspjeh?’

Tijekom RLT Duela predsjedničkim kandidatima je postavljeno i pitanje kako biraju savjetnike.

Zoran Milanović: “Uzimao bih najbolje. Ne polusvijet, ne kriminalce, ne ljude koji su višesturko optuženi od USKOK-a, nikad se nitko nije pokraj mene pojavio. Društvo biram cijeli život. Vodio sam Vladu koja je zemlju izvela iz krize.”

Predsjednica: “Marina Lovrić Merzel, Szabo, Čačić… Nemamo o čemu razgovarati. Nisam ja štitila kriminalce niti se s ikime obračunavala i spremna sam to dokazati.”

Milanović: “Marina Merzel je bila županica koju je birao narod, ne ja, Szabu kao gradonačelnika je birao narod, Čačić je otišao kada su mu Mađari napakirali kaznu zatvora. On nije bio član moje stranke.”

Predsjednica: “Ono što je u ustavnim ovlastima – vanjska politika, nacionalna sigurnost i obrana, to je dio mojega života kako sam živjela, kako sam isto tako studirala, počevši od diplomatskih akademiaj u Beču, do rada na stranim sveučilištima – Harvarda, Johns Hopkins… U Afganistanu sam bila ni ne znam koliko puta. Danas se Hrvatska brani izvana. Što se tiče Bandića, vi ste rekli da je vaš prijatelj”.

Milanović: “Da, izbacio sam ga iz stranke. Tko su vaši savjetnici? Koji su to ljudi? Najveća prijetnja hrvatskom sigurnosnom sustavu je gospođa Grabar-Kitarović.

Predsjednica: “Poznato je kako ste, gospodine Milanoviću, u uosobne svrhe koristili sigurnosne službe.”

Iskre su frcale i oko pitanja zašto je smijenjen Mate Radeljić iz SOA-e?

Predsjednica: “To je završen slučaj, imam pravo mijenjati savjetnika. Nikad nisam tražila od SOA-e da bude smijenjen. To što je on dezinformirao javnost, to je druga priča.”

Milanović: “Ovo je ozbiljna tema na koju ona opet nije ništa odgovorila. Insinuira valjda na Linića, on je izbačen iz SDP-a, to je odbačen slučaj, ništa nije dokazano.

Predsjednica je upitala protukandidata je li Tomislav Saucha njegov neuspjeh. Milanović je odgovorio: “To svakako nije moj uspjeh. Vidjet ćemo što će biti na sudu. Ako je to moja najveća kadrovska služba, a predsjednica na ovakav način se obračunava s ljudima, to pokazuje nestabilnost…”