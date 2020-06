RASPRAVA O THOMPSONOVU ‘ZDS-U’; Ministar Bošnjaković: ‘Moramo se pomiriti s tim’; Jovanović: ‘Mi ćemo to zabraniti’

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković smatra da je borba protiv korupcije stvar cijelog društva, a ne samo Vlade te kaže da Hrvatska ima pristojan normativni okvir za sprječavanje korupcije

“Borba protiv korupcije nije stvar samo Vlade, već svakog pojedinca i cijelog društva”, rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u jutrošnjoj emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”. Tom je izjavom komentirao packe koje je Vijeće Europske unije dalo Hrvatskoj zbog nepridržavanja antikorupcijskih preporuka za saborske zastupnike te kašnjenja s donošenjem kodeksa ponašanja zastupnika.

Od 11 preporuka Vijeća EU, nije provedeno šest

Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Željko Jovanović rekao je u istoj emisiji da je borba protiv korupcije u Hrvatskoj u posljednjih pet godina izgubila dah, a zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Marin Mrčela ustvrdio da su neke preporuke Skupine država protiv korupcije (GRECO), koju je osnovalo Vijeće Europe, provedene. U četvrtom krugu, kaže, bilo ih je 11, a šest nije provedeno, što nije dobar pokazatelj.

“Posebno bode u oči ovo donošenje kodeksa jer to nije nikakva nuklearna fizika, to se može jednostavno napraviti, samo je pitanje da se sjedne i napiše taj kodeks, a od te preporuke je prošlo već šest godina”, rekao je Mrčela, koji smatra da je najslabija karika u borbi protiv korupcije – sprečavanje korupcije.

Ministar Bošnjaković smatra da je borba protiv korupcije stvar cijelog društva.

“To je i stanje svijesti društva, da je korupcija nešto što je nepoželjno i štetno i to je po meni odlučujuće”, rekao je Bošnjaković dodavši da Hrvatska ima “relativno pristojan normativni okvir za sprečavanje korupcije”.

‘Najslabije karike su Vlada i Sabor’

Za kodeks koji je spomenuo Mrčela, Bošnjaković je ustvrdio da ga treba donijeti, a preporuke GRECO-a prihvatiti.

“To nije pitanje broj jedan u tome je li Sabor donio taj kodeks ili ne. Neupitno je da ga treba donijeti, ali sva ova pitanja koja se postavljaju u tom kodeksu zapravo su regulirana na druge načine kroz druge zakone, rekao je Bošnjaković.

Mrčela mu je odgovorio rekavši da neke stvari ipak nisu pokrivene zakonima jer bi inače na saborskim stranicama vidjeli da je zastupnik razgovarao s ljudima koji su zainteresirani za neki zakon. Bošnjaković, pak, smatra da Hrvatska treba donijeti Zakon o lobiranju.

SDP-ovac Jovanović smatra da je u proteklih pet godina borba s korupcijom izgubila dah, a indeks percepcije korupcije sve je lošiji.

“Najslabija karika u ovom mandatu bila je najprije Vlada i njezin način suprotstavljanja korupciji, a potom Hrvatski sabor. Politička korupcija koja je sa “žetončićima” osigurala opstanak ove Vlade je nešto najgore što se moglo dogoditi Hrvatskom saboru, koji je zbog toga potpuno izgubio svoj legitimitet i ugled u hrvatskom društvu, rekao je Jovanović.

I osumnjičeni dužnosnici mogu primati plaću

Mrčela je kazao da će propis prema kojem državni dužnosnici koji su osumnjičeni mogu primati plaću po sustavu 6+6 biti na snazi sve dok Sabor to ne promijeni. On smatra da je to “nehigijenski” te je napomenuo da u nekim državama osuđene osobe ne mogu biti birane pa čak ni birati.

Što se zakona o porijeklu imovine tiče, Bošnjaković je rekao da veća imamo institute i tijela koja prate primanja i prihode te imaju alate za postupanje.

“Međutim, iz doba socijalizma onaj zakon o porijeklu imovine, već smo imali na sceni u onom bivšem sustavu, to je zapravo bilo nešto potpuno neracionalno i nerazumno”, rekao je Bošnjaković.

Pozdrav ‘Za dom spremni’

Govora je bilo i o odluci Visokog prekršajnog suda da pozdrav ‘Za dom spremni’ iz pjesme Marka Perkovića Thompsona ‘Bojna Čavoglave’ nije prekršaj protiv javnog reda mira.

Bošnjaković je kazao kako to nije završena priča i da će se ocjenjivati od slučaja do slučaja. “Naravno da nije dobro, ali moramo se pomiriti da je naša situacija takva, da taj pozdrav u nekim elementima nosi jednu, a u nekim drugu sliku”, rekao je i dodao da osobno ne reagira dobro na taj pozdrav i da ga osuđuje jer ga asocira na vrijeme NDH.

“Međutim, s druge strane, kad vidimo da je taj pozdrav sadržan u grbu HOS-a, a to su oni ljudi koji su ginuli za Republiku Hrvatsku, a neki bi i to htjeli izbrisati, e s tim se ne slažem jer ne možemo promijeniti povijesne činjenice. Naprosto je činjenica da se to dogodilo”, rekao je.

Jovanović je na to komentirao da je odluka sramotna i da će čim budu u mogućnosti predložiti zakon koji će jasno zabraniti upotrebu tog sramotnog pozdrava.