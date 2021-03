BUDUĆNOSTI OSIJEKA SVELA SE NA LETEĆE KRVOPIJE: ‘Mi smo taoci. Komarci nam dolaze iz mjesta gdje je HDZ na vlasti’

Kandidati za osječkog gradonačelnika su se, iako je bilo važnijih pitanja i ako su bili suočeni s nekim neugodnim činjenicama, posvađali zbog komaraca

U srijedu navečer svoje su stavove u HRT-ovoj emisiji Otvoreno sučelili važniji kandidati za gradonačelnika Osijeka na predstojećim lokalnim izborima. Rasprava HDZ-ova Ivana Radića, SDP-ova Gorana Kušeca, nezavisnoga Berislava Mlinarevića, Vladimira Šišljagića iz Snage Slavonije i Baranje) i Mostova Petra Kopunovića Legetina na kraju se svela na – komarce.

Mlinarević, koji je inače hotelijer i nezavisni kandidat kojeg podržava Domovinski pokret tvrdi da “ljubav s Mostom” nije pukla, ali je ostao iznenađen što se i njihov kandidat pojavio u emisiji. Mostov Kopunović Legetin potvrdio je da se i dalje vode pregovori s DP-om, ali i dodao kako će on biti gradonačelnički kandidat ako Most odluči samostalno izaći na izbore.

“Ima kvalitetnih osoba, ali se poduzetnici i građani žale na veliku sporost. Bez gospodarstva nema napretka, a Grad može dati zemljište za kunu, smanjiti prirez upola i komunalnu naknadu kako bi ozbiljni investitor otvorio tvornicu i nova radna mjesta”, rekao je Šišljagić, inače bivši župan i liječnik u KBC-u Osijek te dodao kako bi njegov prvi potez bilo pojednostavljivanje gradske uprave.

Neugodne činjenice

Nije htio komentirati poruku umirovljenog liječnika Zlatka Maksimovića, koji se nagodio s USKOK-om i koji ga tereti za krađu poticaja i primanje mita. Šišljagić je samo poručio kako je sve na Vrhovnom sudu nakon dvije oslobađajuće presude Županijskog suda u Osijeku te da je Maksimović priznao samo vlastitu, ali ne i njegovu krivicu.

“Želimo poslati poruku vjere u budućnost svim građanima Osijeka. Ne želimo se vraćati u prošlost i tražiti krivce. Što se tiče OLT-a, radi se o 6 hektara zemljišta gotovo u središtu grada koje bi trebalo biti darovano Gradu. To će se dogoditi na jednoj od idućih sjednica Vlade. Projektna dokumentacija postoji, osigurano je 2,5 milijuna kuna i OLT će poput ružnog pačeta pokazati kako bi Osijek trebao izgledati”, poručio je pak HDZ-ov Radić, koji očekuje da će građani prepoznati sinergiju i “vertikalu razvoja gradske, županijske i državne razine”

Sveučilišni profesor Kušec, koji je dao ime navijačkoj skupini Kohorta tvrdi da gradu treba strategija koja će uvezati niz projekata. Prvi je povećanje učinkovitosti i komunikacije gradske uprave, a zatim otvaranje novih vrtića, škola i domova umirovljenika. Komentirao je i nesreću koju je imao prije 28 godina u kojoj je poginuo pješak.

“Čovjeka sam podigao, nije izgledao strašno ozlijeđen u tom trenutku. Slušni mu je aparat ispao, a ja sam trubio i išao izuzetno sporo, 30-ak na sat. Ne da nisam imao empatije, nego sam proživljavao najgoru traumu života. To nosim sa sobom i dan danas. Interesirao sam se, u bolnici mi je radio punac, a gospodin je preminuo nakon 18 dana zbog upale pluća. Užasno sam se osjećao”, poručio je Kušec.

Digitalizacija i radna mjesta

Kopunović Legetin istaknuo je da su “mnogima puna usta novih radnih mjesta, a kako je to dosad funkcioniralo vidi se u odnosu na ono što radi Most”. “Godine 2016. su ulaganja za radna mjesta iznosila 237.000 kuna, a 2020. devet milijuna kuna. Konkretnim smo potezima pokušali pomoći svakom čovjeku u stvaranju i obnavljanju radnih mjesta, bez obzira na člansku iskaznicu. To namjeravamo raditi i dalje, uz suradnju s nekim ili sami”, rekao je.

Naglasio je kako je potrebno dovršavati projekte te nabrojao kako je u gradnji IT centar te da je Kulturni centar dovršen, a započete su aktivnosti i na Osječkom sajmu. Mlinarević se nadovezao, dodavši kako se završava tek gradnja zgrade koja će biti dio “Osijek Software Cityja”, kompleksa od 10 objekata u kojem ih je već devet popunjeno.

“Kasnimo s tim, a i IT Park u OLT-u je planiran 2018. Osijek je centar Europe i s kurikulumima trebamo ulagati u novu vrstu industrije 4.0 i razmišljati unaprijed najmanje 20 godina”, poručio je Mlinarević. Radić je pak dodao kako je o tome pričao s ministrom financija Zdravkom Marićem te kako će se krenuti i u digitalizaciju gradske uprave.

Komarci sa stranačkom iskaznicom

“Što je sa sinergijom četiri županije istoka Hrvatske? Na vlasti je samo jedna stranka. Je li to znači da ja ako budem izabran neću imati sinergije s nacionalne razine, ako je tamo SDP ili Most? To nije dobro, želio bih surađivati sa svima koji imaju volju napraviti nešto dobro”, upitao se Šišljagić te otvorio goruću temu osječkog pučanstva. Tvrdi kako je još ranije u Saboru predlagao strategiju borbe protiv komaraca koja je odbijena.

“Grad Osijek se pridržavao zakona. Komarci su populacija koja se kreće. Mogu se kretati do 70 kilometara. U gradu ih možete uništiti, ali ako ostale jedinice lokalne samouprave to ne učine – komarci opet dolaze. A to su upravo mjesta, na nivou županije – u kojima je HDZ na vlasti. Mi smo taoci”, nadovezao se Goran Kušec, a HDZ-ov Radić je zaključio: “Komarci su obveza jedinica lokalne samouprave. Županija nema veze s tim, ali je 2019. u suradnji s Vladom dala pet milijuna kuna kako bi se hitno riješio problem.”