RASPLET POLITIČKOG-PRAVNOG SPORA? Zlata Đurđević javit će se na ponovljeni javni poziv za Vrhovni sud… ako ga bude

Zlata Đurđević, predstojnica Katedre kaznenog procesnog prava zagrebačkog Pravnog fakulteta, koju je za predsjednicu Vrhovnog suda predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, spremna je javiti se na drugi javni poziv čije će raspisivanje ovisiti o očitovanju Ustavnog suda

Posljednjih dana svjedočimo vrlo složenom političko-pravnom sporu u vezi s prijedlogom kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, ali iz njega postoji jedan prilično jednostavan izlaz – Zlata Đurđević, predstojnica Katedre kaznenog procesnog prava zagrebačkog Pravnog fakulteta koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, trebala bi sudjelovati u novom javnom pozivu što bi ga raspisalo Državno sudbeno vijeće, piše Novi list.

‘Svakako ću poštovati odluku Ustavnog suda’

Doduše, još nije pronađen održiv proceduralni put do ponavljanja tog javnog poziva, ali ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica radi na tome, a sama Đurđević potvrdila je Novom listu da je spremna javiti se na drugi javni poziv.

“Ovisi to o odluci Ustavnog suda. Svakako ću je poštovati”, rekla je.

Čeka se, naime, očitovanje Ustavnog suda na prijedlog Darija Juričana za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o sudovima kojima je uređen izbor predsjednika Vrhovnog suda. Ako Ustavni sud zaključi da te zakonske odredbe nisu suprotne Ustavu, što je sasvim izvjesno, Đurđević bi sudjelovala u novom javnom pozivu. S obzirom na to da su vodeći dužnosnici HDZ-a iz Vlade i Sabora izrazili očekivanje da će Ustavni sud brzo donijeti odluku, nema razloga vjerovati da to neće biti tako.

Fingirani javni poziv za Đurđević

Ministar Malenica je u ponedjeljak navečer izjavio za RTL televiziju da bi se javni poziv moglo ponoviti i zbog same činjenice da Milanović nije Saboru predložio niti jednu od osoba koja se prijavila. Prvo su iz HDZ-a javno nagovarali predsjednika Republike da on kaže DSV-u da nije zadovoljan imenima potencijalnih kandidata, kako bi to tijelo ponovilo javni poziv. Ali, budući da je predsjednik Republike to odbio, HDZ bi ga mogao preskočiti i kreativno protumačiti da su se zapravo već stekli uvjeti za novi javni poziv. Zlata Đurđević bi se na njega javila i onda bi samo još trebalo da Milanović iznova zatraži o njoj mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda. Tada bi Plenković i HDZ morali konačno zauzeti stav je li ona njima dobar izbor za predsjednicu Vrhovnog suda, što sada, opravdavajući se da je zaobiđena propisana procedura, izbjegavaju.

Novi list piše kako bi to bio fingirani javni poziv, namješten za Zlatu Đurđević. Svima bi bilo jasno da će Milanović nju odabrati za kandidatkinju i da bi ostali, ako bi se u ovakvim okolnostima uopće još netko javio, bili tek statisti.

Bauk: Plenkovićev batler ne bi tako postupio

Dok HDZ ne prizna da Milanovićeva kandidatkinja ima legitimitet, u SDP-u razmatraju opcije za otvaranje ove teme u Saboru. Prvi je na potezu njihov Mišel Jakšić, koji bi trebao sazvati svoj Odbor za pravosuđe i pokušati pokrenuti raspravu u mišljenju o Zlati Đurđević. Ako je Milanović istovremeno uputio u Sabor i prijedlog da se nju imenuje predsjednicom Vrhovnog suda, predsjednik Sabora ima rok od 15 dana da ga uvrsti u dnevni red. Jandroković je već rekao da mu to ne pada na pamet jer smatra da bi time kršio Ustav i zakon.

“U Poslovniku, članku 224., ne spominje se nikakva ocjena ustavnosti i zakonitosti točke prije nego što ona bude uvrštena u dnevni red. Siguran sam da bi predsjednik Sabora to uvrstio, pa bi se u parlamentarnoj proceduri iznosilo primjedbe. Predsjednik Sabora bi tako postupio, a Plenkovićev batler ne bi. Vidjet ćemo koju će ulogu odabrati Jandroković”, rekao je za Novi list Arsen Bauk, potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a.

Plenković: Đurđević u ovom trenutku nije tema

U slučaju da Jandroković zaista, i prije odluke Ustavnog suda, odbije staviti u dnevni red točku izbora predsjednice Vrhovnog suda, SDP može konstatirati da je time povrijedio Poslovnik i podnijeti zbog toga pisani prigovor Odboru za Ustav, pa će se tamo raspravljati o ovoj temi. Tu je i mogućnost interpelacije o radu Vlade vezano za pravosuđe ili zahtjev za opoziv ministra Malenice. Sve su to poslovnički mehanizmi kojima bi se raspravu o izboru predsjednice Vrhovnog suda moglo preseliti u Sabor piše Novi list.

A još jedan su potpisi 51 zastupnika, temeljem kojih bi Jandroković morao dopuniti dnevni red. Međutim, SDP nema niti blizu toliko zastupnika, morale bi mu pomoći ostale oporbene stranke, a one zasad ne iskazuju za to pretjeranu želju.

Istodobno, premijer Andrej Plenković kaže da postoji poštovanje Ustava i zakona koji je na snazi.

“Sve ovo drugo je politiziranje bez ikakvog razloga, želja za nekakvom temom o izboru Vrhovnog suda koja u biti djeluje nevjerojatno. Raspisan je javni poziv i svi koji se iole bave pravosuđem to su znali. Što je tu problem? Sve skupa je to, realno gledano, bizarno”, rekao je Plenković dodavši da “Đurđević u ovom trenutku uopće nije tema”.

