RASPADAJU SE ČAČIĆEVE NEKRETNINE U DUBROVNIKU: Ima dvije kuće, ali obje se urušavaju – po ulici padaju cigle i staklo

Osim kuće u Zlatarskoj ulici, Radimir Čačić ima i derutnu kuću na Andriji u Dubrovniku

U Zlatarskoj ulici poviše Prijekoga u Dubrovniku urušio se dio neodržavane kuće. Ne bi to bila vijest da joj vlasnik nije čelnik Reformista, saborski zastupnik i varaždinski župan Radimir Čačić. Kuća je navodno propala od krova do dna, svjedoče stanari, pa su po ulici padale cigle i staklo.

Dubrovački vjesnik piše da to nije jedina trošna nekretnina u Čačićevom vlasništvu u biseru Jadrana.

Naime, on ima još jednu kuću unutar stare gradske jezgre koju je kupio još 1997. godine za 450 eura po kvadratu, da bi, kako je rekao u veljači prošle godine, s obitelji imao gdje ljetovati.

“To je jedna trošna kuća, bez struje i vode, koju sam kupio prije 25 godina i u kojoj ni dana nisam boravio. Kupio sam je kako bih taj prostor uredio za ljetovanje, ali, eto, to se dosad jednostavno nije dogodilo”, rekao je tada Čačić za Jutarnji. Kasnije je tu kuću u imovinskoj kartici procijenio na 600.000 kuna, iako se u njoj ne može živjeti, a susjedi su nekoliko puta upozoravali da s nje padaju cigle i da se urušio krov.

“I evo, sad vi recite, oni me zovu jer je to ruševina koja se raspada, a vi me zovete da me pitate zašto sam je tako jeftino procijenio. Doista to moram konačno učiniti, susjedi su već nekoliko puta s pravom apelirali da se to obnovi jer im je teško živjeti pokraj takve nekretnine”, poručio je Čačić, koji će imati posla s obnovom još jedne kuće.