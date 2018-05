RASPAD SISTEMA NA PREDSJEDNIŠTVU SDP-a, VRIJEĐALI NOVINARE I PROSTAČILI: ‘J… se ti Davore, zaj…… ti nekog drugog’

U vrhuncu sukoba Bernardić je Komadini rekao nešto što su svjedoci sveli pod nazivnik “bezobrazno”, a potom je Komadina uzvratio: “J… se ti Davore, zaj…… ti nekog drugog”, te uzeo sako, zalupio vratima i otišao.

Na SDP-ovoj sjednici Predsjedništva, koja se odvijala u utorak i na kojoj je izbio sukob između Bernardića i Komadine, odvijala se prava drama. Pale su teške riječi, vrijeđalo se medije, a u jednom trenutku kada je stiuacija baš uzavrela pale su i psovke.

Sve je počelo kada se Davor Bernardić osvrnuo na intervju koji je Aleksandra Kolarić, kandidatkinja za šefa stranke, dala Globusu te je pritom rekao: “Pa ovo je tri puta gore od onoga što je govorila o Zoranu Milanoviću. Najradije bih je izbacio iz SDP-a”. U tom trenutku svi su bili protiv izbacivanja pa je Bernardić na kraju odustao.

Potom je zatražio isključenje kandidatkinje za predsjednicu SDP-ove organizacije u Požeško-slavonskoj županiji Tamare Pauč koja je, nezadovoljna time što stranačka tijela donose protustatutarne odluke i omogućuju kandidaturu Mitru Obradoviću iako je on prije dvije godine sam izašao iz SDP-a i nema potrebnih pet godina stranačkog staža, Bernardića i njegove suradnice kazneno prijavila DORH-u.

‘Ili ona ili ja’

“Ili ona ili ja”, kazao je u jednom trenutku Bernardić, no članovi Predsjedništva upozorili su ga na to da izbacivanje neće dobro odjeknuti u javnosti, te da Puač nakon svega može dobiti aureolu SDP-ove “zviždačice”. “Ona je išla protiv mene, protiv stranke, odmah to moramo riješiti”, inzistirao je Bernardić.

Ivo Jelušić mu je predložio da ostane suspendirana, a Bauk upitao želi li doista višesatnu raspravu na Gavnom odboru o uvijek nepopularnom isključivanju iz stranke. Potom je Zlatko Komadina predložio da SDP prvo ispita o kakvoj se točno kaznenoj prijavi radi, pa da nakon toga donese odluku o sudbini Tamare Puač.

U tom trenutku Bernardić je Komadini rekao nešto što su svjedoci sveli pod nazivnik “bezobrazno”, piše Slobodna Dalmacija. Potpredsjednik SDP-a i šef utjecajne primorsko-goranske organizacije na to ga je pogledao i doslovno mu rekao: “J… se ti Davore, zaj…… ti nekog drugog”

Nakon toga je ustao, uzeo sako, zalupio vratima i otišao. Bernardić, međutim, nije odustao. Tražio da se glasa o isključenju Pauč za što je dobio podršku svih osim Bojana Glavaševića koji je bio suzdržan.