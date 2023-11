Rush hour ili vrijeme kada dolazi do najvećih prometnih gužvi i zastoja - a obično je to kada ljudi idu na posao i s posla - u Zagrebu je došlo do točke koju mnogi vozači ocjenjuju "neizdrživom".

"Evo, pogledajte. Zašto oni sada tu stoje, usred raskrižja, a upalio se semafor za lijevo skretanje?", požalio se nedavno taksist s kojim smo se zaputili prema Trešnjevačkom trgu i, već standardno za tu lokaciju, zaglavili u koloni vozača koji pokušavaju skrenuti sa zagrebačke Selske ceste lijevo, na Krapinsku ulicu.

Ovo mjesto poznato je po vozačima koji redovito "zaglave usred raskrižja", jer se kolona vozila u njihovoj traci ne kreće, unatoč tome što i na sljedećem semaforu svijetli zeleno.

"Neki dan sam tako pokušao skrenuti i jedna vozačica je bila usred raskrižja. Otvorio sam prozor i rekao joj da je u prekršaju, da ne može tako ući u raskrižje, ako vidi da neće moći proći kroz njega", nastavlja naš taksist. "Pogledala me kao da sam s kruške pao! Pokazala je na semafor, onaj ispred nje, na sljedećem raskrižju, i znate što mi je rekla? 'Pa meni je zeleno'. Kao, problem je u meni jer ne razumijem prometne propise", dodaje ogorčeno.

Kazna za zadržavanje usred raskrižja

Kako smo se i sami na ovom, ali i nekim drugim raskrižjima u gradu, nebrojno puta svojim očima uvjerili u slične prizore, upitali smo policiju kontrolira li promet na frekvektnim raskrižjima u jutarnjim satima i jesu li upoznati s problemima poput ovog?

Nadzor prometa, upozorenja i zapovijedi, kako bi se sudionici pravilno i zakonito ponašali u prometu te poštivali prometna pravila, policija kontinuirano provodi, odgovaraju iz PU zagrebačke na naš upit.

"Postupanja policije u praksi baziraju se na nazočnosti policijskih službenika u bližim zonama raskrižja gdje policijski službenici svojom nazočnošću demotiviraju, odnosno, odvraćaju moguće počinitelje takvog prekršaja od ulaska u raskrižje i počinjenja takvog prekršaja, dok u je proteklom vremenskom razdoblju i sankcioniran određeni broj prekršitelja", kažu nam u policiji.

Koliko je točno takvih prekršitelja bilo u posljednje vrijeme, ne vode evidenciju, ali podsjećaju - kazna za prekršaj zadržavanja usred raskrižja iznosi 130 eura.

Problem prisutan već godinama

"Razlozi ostajanja vozila u raskrižju mogu se pripisati neodgovornosti vozača, ali i u velikoj mjeri posljedica su postojećeg neadekvatnog uređenja prometa te prometne i cestovne infrastrukture koja ne udovoljava agresivnoj urbanizaciji grada, kontinuiranom porastu broja vozila i pješaka u prometu. To su sve realni razlozi koji utječu na onemogućavanje optimalne protočnosti prometa na prometnicama koje povezuju sjeverne i južne dijelove glavnog Grada", kažu u policiji.

Kada je pak u pitanju spomenuto križanje Selske ceste i Krapinske ulice, pojašnjavaju:

"Problematika otežanog prometovanja i nepoštivanja prometnih propisa na toj lokaciji prisutna je već nekoliko godina, odnosno od izgradnje i formiranja novog naselja na području MO Pongračevo i svake je godine sve izraženija. Naime, izgradnjom pristupne prometnice odnosno Ulice Dragojle Jarnević koja prometno povezuje predmetno naselje sa Selskom cestom, uspostavljeno je semaforizirano raskrižje u čijoj se neposrednoj blizini nalazi i raskrižje s Krapinskom ulicom.

Raskrižje Ulice Dragojle Jarnević i Selske ceste dodatno je smanjilo protočnost prometa na ionako već preopterećenoj Selskoj cesti i to se najviše odražava na promet vozila u smjeru sjevera. Ključni uzroci predmetne problematike koja je uglavnom izražena u vrijeme vršnog prometa u jutarnjim i poslijepodnevnim satima su prometna preopterećenost Selske ceste, prometna opterećenost Ulice Dragojle Jarnević kojom se koristi većina stanovnika naselja, blizina raskrižja Selske ceste i Krapinske ulice, te blizina raskrižja Selske ceste i Zagorske ulice.

Upravo iz navedenih brojnih i uzročno-povezanih razloga se događa lančana reakcija tako da vozila zaostaju u sva tri spomenuta raskrižja počevši od raskrižja Selske ceste i Ulice Dragojle Jarnević pa raskrižja Selske ceste i Krapinske ulice te raskrižja Selske ceste i Zagorske ulice", kažu u PU zagrebačkoj.

Žuti kvadrati u raskrižjima?

"Znate, Britanci vam imaju dobro rješenje za to", kaže taksist s početka naše priče dok "gmižemo" prema križanju usred kojeg nam je put prepriječilo nekoliko automobila, dok se naša strelica za lijevo skretanje optimistično zeleni. "Oni su u raskrižjima ucrtali žuti kvadrat i svako vozilo koje se nađe u tom kvadratu, kamere ga snime, a vozač poštom dobije kaznu", kaže dodajući kako priželjkuje vidjeti nešto slično i kod nas.

Pitamo našu policiju što misli o ideji da se i na našim, osjetno manjim, ali jednako zakrčenim, raskrižjima počnu oslikavati kvadrati, kako bi se vozače odvratilo od ulaska u raskrižje kroz koje ne mogu proći.

"Jedno od rješenja koje spominjete, oznaka tzv. "žuti kvadrat" u raskrižju, koji bi svojim oblikom i položajem demotivirao vozače koji ulaze u raskrižje unatoč tome što je gustoća prometa takva da se očito mora zaustaviti u raskrižju ili na obilježenom pješačkom prijelazu i na taj način ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika ili promet pješaka, zasad nije od strane donositelja zakonskih propisa uvršteno u Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, što ne znači da se ne može predložiti kao novo rješenje prilikom izmjene ili dopune predmetnog Pravilnika."

Do tada, rješenje vide u nečem drugom.

"U organizaciji i uporabi modernijih sustava upravljanja prometom, koji će uporabom pametnih sustava dovesti do protočnijeg prometovanja po pojedinim, prometno opterećenijim gradskim prometnicama. Slobodni smo navesti da je predmetna provedba izmjene ili preregulacije prometnih tokova u nadležnosti Jedinice lokalne samouprave", zaključuju u zagrebačkoj policiji.

Tomašević najavio povećanje protočnosti na raskrižjima

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je u gostovanju na N1 televiziji najavio uvođenje automatskog upravljanja prometom na 100 semaforiziranih raskrižja, što je jedna četvrtina raskrižja u Zagrebu. Projekt koji bi trebao "znatno povećati protočnost na tim raskrižjima" koštat će 10 milijuna eura.

"Dvadeset godina nije izgrađen ni metar tramvajske pruge. Kupili smo autobuse i tramvaje iz EU fondova i kupit ćemo ih još. Idemo i na produžetak Branimirove kako bi se riješile gužve u Sesvetama", rekao je Tomašević.

