„Ostaneš sam kad postaneš zviždač. U godinu dana se mnogo toga promijenilo, ali za mene osobno – ništa.“, riječi su koje je izgovorila Adrijana Cvrtila, zviždačica iz Kutine, i predsjednica Udruge zviždača Pomak, 9. prosinca, na skupu koji je Udruga organizirala povodom Dana borbe protiv korupcije. Ona je točno prije godinu dana razriješena s funkcije ravnateljice Eko Moslavine, tvrtke koja većinski u vlasništvu grada Kutine, a vlasnici su i grad Popovača i općina Velika Ludina, nakon što je javno progovorila, ali i objavila audio snimke razgovora iz kojih se dalo jasno rekonstruirati kako se na temelju stranačkih iskaznica i rodbinskih veza kadroviralo u Gradu Kutini, ali i tražilo od nje da zapošljava odabrane. Uskok je preuzeo slučaj, uhićen je gradonačelnik Zlatko Babić (HDZ), te još tri njegova suradnika, ali su i pušteni nakon nekog vremena. Godinu dana kasnije, istraga još traje. Nakon boravka u zatvoru, Zlatko Babić je nastavio posao gradonačelnika, a i tijekom cijelog boravka u zatvoru uredno je primao plaću. S druge strane, Adrijana Cvrtila je razriješena s funkcije ravnateljice, a ubrzo je dobila i otkaz. I cijelu kolekciju sudskih procesa – ukupno 12.

Ali kao i drugi zviždači koji su govorili na skupu Udruge Pomak, ni ona ne žali zbog svog poteza. „Postoji život prije, i život poslije. Puno onih koji su ranije zvali ili pisali, iznenada su utihnuli. Ali to tako valjda mora biti, možda oni „prije“ i nisu bili pravi prijatelji. Dogodi se svojevrsno čistilište. No, meni je savjest čista i mirna. Govorila sam i govorim samo istinu. I imam dokaze. Ne mogu protiv toga jer onda to ne bih bila ja. I vjerujem da sve ovo kroz što prolazim ima smisla, da će moj primjer pokazati da se nešto mora mijenjati i u upravljanju tvrtkama u vlasništvu lokalnih jedinica uprave, da ovakvo vođenje sustava uništava Hrvatsku.“, objašnjava Adrijana Cvrtila u razgovoru za Net.hr motive zbog kojih ustraje u borbi za istinu.

NET.HR: U kojoj fazi su vaši sudski procesi?

CVRTILA: Nikakvoj. U ovih godinu dana nisam imala ni jedno ročište u procesu koji sam ja povela protiv tvrtke zbog otkaza, ni ročište u sporu po Zakonu o zaštiti prijavitelja, a oba procesa se vode na Općinskim sudom u Kutini. Pisala sam požurnice, pisala sam predsjedniku Vrhovnog suda, on je potom pisao u Kutinu – ali nema pomaka. Izgleda da ne postoji način da se sudove potjera da poštuju zakonske rokove. Po zakonu bi proces trebao biti gotov u godinu dana, ali nema mehanizama da se to utjera. Imam i devet privatnih tužbi koje su protiv mene podnijeli oni čije sam poteze raskrinkavala, no i u tim sporovima nema zakazivanja ročišta. Imam i još jedan spor pred Trgovačkim sudom koji sam pokrenula kao članica Uprave Eko Moslavine, jedino kod njih sve to skupa napreduje normalnim ritmom i očekujem prvostupanjsku presudu. Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja upozoravamo da je „zazviždao“ član Uprave i da se nakon toga odluke vlasnika ne mogu poništavati na Općinskom sudu. 20. prosinca očekujem presudu i mislim da će to biti prva takva presuda u Hrvatskoj.

NET.HR: Jeste li sada zaposleni ili ne?

CVRTILA: Ne. Sada sam na Zavodu za zapošljavanje. Bilo je u proteklih godinu dana puno natezanja, otkaz, pa privremene mjere, ali sada sam posve nezaposlena. I naravno, nema izgleda da nađem posao u našem kraju.

NET.HR: Odvjetničke troškove sami plaćate…?

CVRTILA: Da. Suprug mi radi i obiteljska primanja su takva da nemam pravo na pomoć prema Zakonu o zaštiti prijavitelja. A s druge strane je tvrtka koja troši javni novac. Eko Moslavina je angažirala odvjetnika koji je na svaki moj odgovor podnio po nekoliko podnesaka. Samo za sporove za privremenu mjeru udaljenja s posla po deset podnesaka. Ako je svaki podnesak 1500 kuna, zamislite koliki su to novci. A to su novci tvrtke koja bi trebala biti servis za tri lokalne jedinice. Dakle, ljudi kad plaćaju račune za smeće plaćaju i odvjetnika tvrtke i borbu protiv zviždača. Strašno. To je javni novac, a oni ga troše da bi mene spriječili da se vratim na posao.

NET.HR: Je li vam teško prihvatiti da oni protiv kojih ste vi „zazviždali“ imaju posao, i sigurnost…?

CVRTILA: Ne znam baš koliko imaju sigurnost. Evo baš sam na Trgovačkom sudu čula od gradonačelnika Babića da ne smije davati iskaz jer traje istraga Uskoka, i da očekuje da će trajati do 7. siječnja. No, tada ćemo tek saznati hoće li biti dignute optužnice protiv njih, a znate i sami koliko tek traju sudski procesi i nakon dizanja optužnice. Ne bi me začudilo da se gradonačelnik Babić unatoč optužnici još jednom kandidira, pa i pobijedi. Na žalost, kod naših građana je malo svijesti o tome da osobama s ozbiljnim optužbama za korupciju nije mjesto u politici. Mnogi od njih, osobito u manjim sredinama, gledaju samo da zadrže svoj mali mir i ne žele uopće razmišljati o javnom interesu.

NET.HR: Znači, istraga Uskoka još traje i osobe koje su osumnjičene za korupciju rade na istim poslovima kao i prije?

CVRTILA: Da, i mene zapanjuje da istraga traje tako dugo. I da je gradonačelnik Babić prvo bio u pritvoru zbog opasnosti da utječe na svjedoke, a onda zbog opasnosti od ponavljanja djela – ne znam kako je jedan sudac zaključio da prijeti takva opasnost, a onda drugi da više ne prijeti. Strašno je kad se suočite s hrvatskim pravosuđem uživo, s neujednačenim standardima i sporošću. I to takvom sporošću koja vas osobno ranjava. Morate nekako naći snagu, u obitelji, u najužem krugu prijatelja. Ne pristajem na to što mi mnogi žele nametnuti, da moja upozorenja i otkrića nisu imala smisla – jer njima „neće pasti vlas s glave“. Ako ćemo vjerovati da nema smisla upozoravati kad vidimo nezakonite poteze, onda smo doista posve propali kao društvo.

NET.HR: Ove godine je donesen i novi Zakon o prijaviteljima nepravilnosti, no na skupu Udruge Pomak čuli smo da niste zadovoljni razinom zaštite zviždača. Rekli ste da vi na temelju njega vodite neke sudske sporove, no isto tako se suočavate i s njegovim slabostima u praksi. Što smatrate da je još trebalo urediti Zakonom?

CVRTILA: Europska direktiva je puno šira i mislim da se moglo puno više toga ugraditi u ovim izmjenama Zakona, i šteta što Vlada nije pokazala interes da to učini. Recimo, inzistiralo se na ugradnji imovinskog cenzusa kod pravne pomoći. Budimo realni, tko će se odlučiti progovoriti o kriminalu ili zloupotrebama ili korupciji ako ne može računati niti na minimalnu pravnu pomoć? Kod nas je utvrđeno da imaju pravo na nju samo oni koji i inače imaju pravo na pravnu pomoć. Po meni je zviždač – zviždač. I onaj s manje od tri tisuće i onaj s više. Osim toga, vidjela sam u svom slučaju, suci još ne poznaju zakon, kao da bježe od njega. Upravo sam po toj privremenoj mjeri koju predviđa Zakon o zaštiti prijavitelja podnijela i tužbu Ustavnom sudu jer sam uvjerena da je suci nisu pravilno interpretirali. Jako je teško kada tako ostanete sami pred pravosudnim sustavom i krećete u borbu u kojoj vas svaki sudac ili sutkinja gleda drugačije.

NET.HR: Bilo je potresno kada ste govorili o tome kako zviždači i zviždačice – ostanu sami.

CVRTILA: Doista bude teških slučajeva. Nekima se razore i obitelji. Meni je moja obitelj veliki oslonac i uspijevam se nositi sa svim problemima. Velika je stvar da smo osnovali Udrugu Pomak, to je mjesto gdje se povezujemo, mi, zviždačice i zviždači iz cijele Hrvatske, razmjenjujemo savjete, ali i budemo jedni drugima podrška. Znam po sebi da bi mi puno značilo da sam u prvih nekoliko mjeseci imala nekog tko bi mi dao savjet – a ja ih sada mogu dati drugima. Povezujemo se i s drugim sličnim udrugama u Europi, tražimo savjete, učimo. Eto, na temelju europskih iskustava smatramo da bi bilo dobro i kod nas osnovati fond za pomoć zviždačima. Udruga se uspješno prijavila i na jedan europski natječaj i želimo potaknuti svijest o značenju zviždača za bolje društvo, za borbu protiv korupcije.

NET.HR: Jeste li još uvijek članica HSLS-a?

CVRTILA: Ne, moj stranački angažman je prestao kada smo osnivali Udrugu. Ne želimo nikakve političke poveznice. Uostalom, mene je politika jako razočarala. Lokalno u Kutini i dalje dominira HDZ uz podršku tih malih stranaka. A i poznato je da sam ja još i prije istupa u medijima upozoravala vodstvo stranke što se događa, ali nije bilo reakcije. Meni se ta politička trgovina kojoj sam svjedočila toliko zgadila da sam se posve udaljila od politike.

NET.HR: Što bi trebalo promijeniti u društvu i državi da „zviždanje“ postane učinkovitije u hrvatskoj borbi protiv korupcije i nepotizma?

CVRTILA: Definitivno bi trebalo onemogućiti da se zviždaču da otkaz. U onaj članak Zakona o radu gdje je predviđeno kome se sve ne smije dati otkaz trebalo bi ugraditi i zviždače. Naravno, uz jasna pravila utvrđivanja tko jest zviždač, a tko nije – jer ne želimo da dođe i do zloupotrebe tog instituta.

NET.HR: A što bi trebalo promijeniti da se smanje problemi koji su prouzročili vaše zviždanje? Da ne dolazi do političke trgovine i masovnog stranačkog kadroviranja?

CVRTILA: Ubrzati istrage Uskoka, ubrzati sudske procese, da se učinkovitije utvrđuje tko je zloupotrijebio sustav i da bude kažnjen koliko treba. A ne pustiti ovako da se sve to pretvara u višegodišnje istrage i sudske procese u kojima oni koji prijavljuju ostanu bez posla i budu stigmatizirani, ili dovedeni na rub egzistencije, a oni koji su prijavljeni i dalje rade i funkcioniraju kao da nikada nisu ništa učinili. Ako mene pitate, osoba koja je pod istragom Uskoka nema što raditi na mjestu gradonačelnika ili na bilo kojem radnom mjestu unutar javne uprave.