RASKOL UNUTAR SRPSKE MANJINE: ‘SDSS je izgubio legitimitet da predstavlja Srbe. Trebali su se konzultirali s Beogradom oko odlaska u Knin’

‘Odluka je uvijek na Srbima u Hrvatskoj, ali prirodno bi i razumno bilo da se prije donošenja ovako važnih odluka komunicira i surađuje s vlastima u Beogradu’, kaže predsjednik Demokratskog saveza Srba Srđan Milaković

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamjerio je potpredsjedniku hrvatske Vlade, SDSS-ovcu Borisu Miloševiću, što je bio u Kninu na proslavi obljetnice “Oluje”, a pogotovo što se s tim u vezi nije prethodno konzultirao s njim. Miloševiću to isto zamjeraju i iz Demokratskog saveza Srba (DSS), još jedne stranke koja uz SDSS predstavlja Srbe u Hrvatskoj. Ta je stranka žestoki oponent SDSS-u, ali za razliku od ove na parlamentarnim izborima ne uspijeva osvojiti mandate u Saboru.

Predsjednik DSS-a i dogradonačelnik Vukovara Srđan Milaković tvrdi da je SDSS “izgubio legitimitet predstavljati Srbe u Hrvatskoj”.

“Pupovac je morao znati da ovaj Miloševićev postupak neće naići na odobravanje u Srbiji. To, uostalom, ne odobravaju ni Srbi u Hrvatskoj. Svaki Srbin koji Oluju doživljava kao stradanje našeg naroda, ne gleda na to pozitivno. Imamo primjere neslaganja čak i unutar SDSS-a, načelnik općine Borovo Zoran Baćanović i načelnik općine Jagodnjak Stevo Mlinarević na Facebooku su se javno izrazili, napisali su da su protiv odluke SDSS-a da se ide u Knin. Toga dosad u SDSS-u nije bilo, a sada su se njih dvojica usudila. Prekrupna je ovo stvar da bi se o njoj šutjelo. Poznato mi je kako razmišljaju SDSS-ovci, općenito Srbi na istoku Hrvatske, i siguran sam da Milošević nema podršku. Oni koji su mu prije mjesec dana dali glas, ne bi to učinili da su sutra izbori, Milošević ne bi ušao u Sabor”, kazao je Milaković za Novi list.

On čak smatra da bi Milošević trebao dati ostavku u Vladi, a procjenjuje da će njegov odlazak u Knin odraziti se na rezulate SDSS-a na lokalnim izborima iduće godine. To što će potpredsjednik Vlade Tomo Medved ići na komemoraciju u Grubore, neće ublažiti Miloševićevu gestu – smatra Milaković.

Njegov je stav da su se dužnosnici SDSS-a trebali konzultirali s vlastima u Srbiji oko odlaska u Knin.

“Odluka je uvijek na Srbima u Hrvatskoj, ali prirodno bi i razumno bilo da se prije donošenja ovako važnih odluka komunicira i surađuje s vlastima u Beogradu. Svakako bi korektno bilo da se s njima razgovaralo o odlasku na proslavu Oluje i uvažio stav srpskih vlasti”, rekao je Milaković.

Njegovo stajalište dijeli i Jovan Ajduković, nekadašnji zamjenik župana u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji je dugo bio aktivan na srpskoj političkoj sceni u Hrvatskoj.

“Pupovac je politički mudar, pa ne razumijem zašto nije poslušao što kažu i u Beogradu. Mi smo ipak srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj. Ne mislim da je Milošević pogriješio kada je išao u Knin, ali bilo bi bolje da je za to dobio suglasnost vlasti u Srbiji”, kazao je Ajduković za Novi list.

Ajduković odriče pravo SDSS-u da govori u ime čitave srpske zajednice u Hrvatskoj, a podsjeća i da je Milošević dobio glasove smo četiri i pol posto ovdašnjeg srpskog biračkog tijela.

“Legalitet ima, ali legitimitet ne. Daleko od toga da je Pupovac, kojeg je na izborima podržalo sedam i pol posto birača, vođa Srba u Hrvatskoj. Ali, prihvaćam da SDSS, što je u skladu sa zakonom, ima tri saborska zastupnika”, ističe Ajduković.

Razgovarajući sa sunarodnjacima u Hrvatskoj, kaže Ajduković, zaključio je da je “mnoge zaboljelo što je Milošević rekao da mu je otac bio mobiliziran u Hrvatsku vojsku”.

“Što to ima veze? Milošević je, zajedno s drugim mladim Srbima, dio jednog budućeg vremena. Pristaša sam politike pomirenja, moramo se početi odmicati od ratnog razdoblja. Nema u Hrvatskoj toliko međunacionalnih napetosti, u Vukovaru osobno ne doživljavam nikakve probleme”, kazao je Ajduković za Novi list.

