RASKOL U ZAGREBAČKOM HOLDINGU / Tomašević smijenio Vukovića i Samodola? Žalili su se da im je rad blokiran i ne mogu donositi odluke...

Doznaje se i to da je Vukoviću u nedjelju poručeno da bi i on trebao podnijeti ostavku, što je on navodno odbio i poručio da ga smijene uz obrazloženje što je krivo radio