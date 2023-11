Nejasno je zašto je Županijsko državno odvjetništvo iz Vukovara jučer objavilo priopćenje u kojem piše da u trenutku nesreće nije utvrđena prisutnost alkohola i droga kod bivšeg ministra obrane Maria Banožića, s obzirom da se pokazalo da je nalaz u vinkovačkoj bolnici ipak pokazao da je u priči bilo alkohola.

Je li bilo pokušaja da se istina zataška, kako u krvi alkohola i ima i nema, sve to pitala je Mojmira Pastorčić gosta RTL Direkta, bivšeg ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Recite mi, je li vama ovdje nešto sumnjivo?

"Puno toga je napravljeno, odnosno napravljen je kaos. Vlada ne uvažavajući činjenicu o kome se radi, jer ovo je izuzetno važno pitanje za javnost, pokušavala je na neki način krivim formacijama dovesti u situaciju da pokuša nekoga braniti. Nemojte braniti neobranjivo, to je prva stvar. Drugo napravljen je niz propusta, između ostaloga i kod ovih nalaza. Stvar je zaista jednostavna. Ministar Beroš je u pravu kad kaže, može se utvrditi. Samo je pitanje o kojem se nalazu krvi radi, odnosno jesu li ga napravili na način kako je to trebalo u vrijeme kad je trebalo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se može dogoditi da novinari znaju? Mi smo već jučer objavili, 0,21 je imao u krvi, a isto popodne dolazi Županijsko državno odvjetništvo i kaže "Nema alkohola".

"U ovoj državi ionako je sve jasno. Vi znate za sve slučajeve korupcije, za sve slučajeve afera. Možda bi vas trebalo iznajmiti na neki način. To znači da zamijenite Državno odvjetništvo i da novinari budu istražitelji. Možda bi to bilo puno efikasnije u državi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledala sam danas točno kakva je bila formulacija. Napisalo je Županijsko državno odvjetništvo: kod osumnjičenog 44 godišnjeg vozača u trenutku prometne nesreće, nije utvrđena prisutnost alkohola ili prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osumnjičenika. Jesu li oni to probali malo sakriti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sakrivena vam je zapravo, činjenica da je 0,21, ali ispod zakonskog minimuma. Prema tome, to nije utjecalo na njegovu vožnju. Ako imate do 0,5 to znači da niste vozač koji krši zakon. To vam je otprilike poruka. Međutim, ja ne vidim razloga zašto nisu mogli, kao i u svim drugim slučajevima, kad uvijek kažu, znači takva i takva stvar je utvrđena i Vlada je trebala s točnim činjenicama izaći. Ovdje je napravljen niz propusta. Ja moram reći da me je zatekla vijest o tome da policija nije zadržala osobu koja je vozila kamion koji je pretjecao ministar skrivio nesreću u magli. To je nešto što je nedopustivo. Naime, službena bilješka policija vam apsolutno ne može biti dokaz. Nije fiksirana, nije napravljeno dokazno ročište. Prekršen je Zakon o kaznenom postupku, a očito da im je trebalo sedam sati za ovaj nalaz krvi, a vjerojatno i za dolazak iz Vukovara ili iz Vinkovaca, državnog odvjetnika da dođe na lice mjesta. Policija može zadržati osobu koja je strani državljanin, konkretno, vozač tegljača sa srpskim oznakama koji je vozio i koji je bio svjedok toga. On je pušten i pitanje hoće li biti uopće u situaciji da može svjedočiti. Može mu se dogoditi da se razboli. Može se dogoditi da pogine. Može se dogoditi da čovjek jednostavno više nikada ne dođe na Sud."

Foto: Igor Kralj/Pixsell Foto: Igor Kralj/Pixsell

Rekli ste niz propusta ili propust, bio je to što nisu zatvorili cestu oko dva sata.

"Pa to je nevjerojatno zapravo, da je situacija da vi imate takvu nesreću s poginulom osobom ozlijeđenima i da cesta nije zatvorena. Ne samo da se tu odvijao promet, nego koliko sam ja uspio pročitati iz medija, raspolažem s tim informacijama koje, naravno, mnogi mogu zbuniti. Jer vi ste imali niz nelogičnosti koje se ne bi dogodili u drugim slučajevima. Ja bih mogao navesti primjere, recentne događaje u kojima su se zatvarale autoceste po desetak sati, što je bila normalna stvar, ali ovdje se očito radilo o drugom pristupu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakvog smisla ima zataškavat 0,21 promila alkohola u krvi ako je svejedno zakonski je l' imao do 0,5.

"Prije svega ministru Banožiću kojem želim brz oporavak i želim izraziti sućut obitelji poginulog vozača kombija. Ono što je važno je da je ovo vrlo neugodna situacija, prije svega za premijera za njegovu Vladu koji je između ostaloga tvrdio, a i danas tvrdi da je bio dobar ministar. Naravno da javnost takvu stvar ne može tek tako podnijeti da se ovako nešto dogodi. Ovdje je napravljen niz prekršaja. Između ostaloga, čovjek je trebao biti sa svojim osiguranjem, nije smio sam voziti. Nije pitanje samo je li on ružio noć prije toga. Ovdje se radi o bahatluku. Ili ste štićena osoba 24 sata ili se pisano toga, odreknete i nemate osiguranje."

Uopće nije trebao sam sa svojim vozilom ići u lov?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osoba druge kategorije iz Uredbe o štićenim osobama mora pisano se odreći tog osiguranja i ne može se odreći parcijalno. Ministar si i radi toga imaš zaštitu. Ili se odričeš ukupno cijelo vrijeme, a ne samo vikendom. Priopćenje Vlade koje kaže da je on bio van službenoga posla pa nema toga. Ministar si stalno 24 sata, prema tome, tome i služi Ured za posebne poslove sigurnosti koji bi ga trebao čuvati. I danas za ministra koji je kandidat, odnosno trebao bi sutra biti izabran upozorio da inače, a to nije prvi put da se događa naravno da se ne poštuje zakon, a prije svega dužnosnici bi to morali raditi. Samo ljudi iz Ureda za posebne poslove sigurnosti koji su obučeni koji znaju kako trebaju postupati i koji znaju čuvati štićene osobu. Upravo zato su oni ti koji bi trebali biti tamo, a ne po njegovoj volji da to bude vojna policija koja nema ovlasti za postupanje prema civilima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da vas pitam, gospodine Ostojiću, mislite li da je sve ovo što se događa pokušaj sprečavanja političke štete za HDZ?

"Gledajte, ovdje prije svega treba postaviti pitanje zašto predsjednik Vlade tog svog dobrog ministra nije otišao obići. To je jedna sramota. Što se toga tiče, treba otići i obitelji izraziti sućut s obzirom što se dogodilo, ali to je njegov izbor. Ja sa svoje strane moram reći da pet dana ne davanje informacija, činjenica i podataka koje se u svim drugim slučajevima redovito objavljuju i koje sve znamo znači o svakom detalju bilo koje nesreće. Jesu li to Nepalci ili naši državljani itd. sve znamo. Ovdje stalno imate sumnju Vlada koje izaziva sumnju non-stop."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Pitat ću vas ovo, danas stvarno ni najnovija osoba u Hrvatskoj ne može vjerovati da u slučaju kada se nešto političkom nekom moćniku dogodi da neće biti zataškavanja. Znamo svi za slučaj Damira Dekanić koji nitko ne bi znao što se dogodilo da nije RTL-ove novinar Marijane Čikić, koja je iskopala da se dogodila ta nesreća. Kako uopće Hrvati danas mogu vjerovati policiji kad se nešto dogodi politički utjecajnoj osobi?

"Najgora stvar je to što ljudi gube povjerenje u institucije. Ako nećete vjerovati znači Vladi Republike Hrvatske, ako nećete vjerovati institucijama, onda se postavlja pitanje za sve događaje koji se budu dogodili. Je li to ispravno napravljeno. I to je najgora stvar koju imamo ovdje kao poruku. Da nije bilo nezgode ovoga ministra Banožić ne bi saznali da je dan prije toga bila druga nesreća. S njegovim, naravno bliskim suradnicima. Prema tome, te stvari. Da nema vas novinara, pitanje bi li ikad izašli vani.