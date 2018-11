RANKO OSTOJIĆ O AFERI SMS: ‘Još uvijek nismo dobili informacije od nadležnih institucija, iako smo slali požurnicu’

Ranko Ostojić istaknuo je kako ga ne zanima je li ta priča unutarstranačka borba u HDZ-u ili ne

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ov Ranko Ostojić izjavio je u srijedu da u Odboru, iako su slali požurnicu, još uvijek nisu dobili informacije od nadležnih institucija o “aferi SMS”, istaknuvši kako će inzistirati da se ta afera rasvijetli do kraja.

Još nismo dobili odgovore

“Najave su bile da će nam svi sudionici sastanka, što podrazumijeva i DORH i Ravnateljstvo policije, dostaviti izvješća, no iako smo poslali požurnicu, još uvijek nismo dobili odgovore”, kazao je Ostojić novinarima nakon sjednice Odbora.

Istaknuo je kako ga ne zanima je li ta priča unutarstranačka borba u HDZ-u ili ne, “radi li se o sistemu po kojem HDZ radi, da se tako obračunava, ucjenjuje i konstruira”.

Utjecaj na sustav nacionalne sigurnosti

Što se tiče nacionalne sigurnosti, naglasio je, izuzetno je važno postoji li ikakav utjecaj putem fabriciranih SMS-ova ili zlouporabom položaja od strane policijskih i državnih dužnosnika koji koriste takve sustave, da bi narušili sustav nacionalne sigurnosti.

“Odgovore, nažalost, još nismo dobili, a ja ću zaista inzistirati da se to rasvijetli do kraja. Još uvijek nemamo ni odgovor oko toga što je bilo s nestankom spisa u DORH-u, kao što nismo dobili ni podatke vezano za nastavak svega oko SMS afere”, poručio je Ostojić.

‘Plenković kasni tri tjedna’

Svjestan je, kaže, da je to dijelom vezano uz sudski proces koji traje, da to nitko ne može ništa govoriti. Odbor je i danas, dodao je, raspravljao o tome kako je moguće da u medijima izlaze iskazi koji ne bi smjeli biti u medijima dok traje takva procedura i postupak, najavivši da će Odbor zatražiti očitovanje i od MUP-a i DORH-a da nas izvijeste o tome što su poduzeli po tom pitanju.

“Bez obzira na to o kome se radilo, takva situacija ne smije biti dostupna javnosti jer je to čisti utjecaj na samu proceduru”, upozorio je Ostojić.

Vezano za stav premijera Andreja Plenkovića da ‘afera SMS’ postaje sve gora, kazao je kako premijer kasni za njim otprilike tri tjedna.

Hibridni rat

“Ja sam odmah na početku rekao da sama činjenica da postoji mogućnost konstruiranja određenih sadržaja, pisanja dezinformacija… e, to vam je čisti hibridni rat. To je upravo ono kako se zapravo u teoriji pokazuje kako utječete na različite političke odluke, difamirate nekoga i podsjetit ću na rečenicu koju sam onda kazao – ‘ako to rade premijeru, ako se to radi prema državnim dužnosnicima, možete misliti što se onda može dogoditi svakom našem građaninu u Republici Hrvatskoj’“, istaknuo je.

Upitan misli li da je nakon jučerašnjih premijerovih izjava gotova politička karijera njegova zamjenika u HDZ-u i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića, Ostojić je odgovorio kako nema namjeru ulaziti u ocjenu tko je odgovoran, a tko nije i je li to nekome kraj.

Brkić se korekno postavio

“Mene interesira da se ova situacija završi rasvjetljavanjem, odnosno da saznamo što se zapravo dogodilo i koliko je zapravo to bilo od utjecaja, čak i mogućega, na nacionalnu sigurnost, bez obzira na to o kome se radilo“, ustvrdio je je Ostojić.

Nema, kaže, nikakvih problema s tim što je Brkić još uvijek potpredsjednik Sabora. “Na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Brkić se korektno postavio i izuzeo se od bilo kakvih raspravljanja i razgovora na tu temu, pa bi možda to bio put kako to riješiti“, ocijenio je.