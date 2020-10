PREMIJER NAKON PUCNJAVE: ‘Ovo je pokušaj ubojstva, sve nas dovodi u novu situaciju… Nema odgovornosti ministra Božinovića’

Premijer Plenković govorio je nakon pucnjave na Markovom trgu u kojem je ranjen policajac

Jutros je na Markovu trgu muškarac u rafalnoj pucnjavi ranio 31-godišnjeg policajca, a potom se na Jabukovcu ustrijelio. Pristižu i izjave očevidaca, a forenzičari već istražuju Markov trg u potrazi za dokazima.

Sva događanja u Saboru i u zagrebačkoj Gradskoj skupštini su otkazana, doznaje N1. Policajac ima četiri prostrijelne rane.

UPUCAN POLICAJAC NA MARKOVOM TRGU: Ranjen je u ruku i u obje strane trupa, čula se rafalna paljba; Počinitelj se ubio

DETALJI JUTROŠNJE PUCNJAVE NA MARKOVOM TRGU: Muškarac je rafalno pucao po zgradi Vlade pa se okrenuo i prema Saboru…

Oko 10.30 sati novinarima su se obratili premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Plenković: ‘Pokušaj teškog ubojstva’

Prvi je govorio premijer Plenković. “Kao što ste čuli i vidjeli, ovdje je došlo do pokušaja teškog ubojstva pred zgradom Vlade. Osoba koja je to pokušala, počinila je samoubojstvo. Policija i nadležno Državno odvjetništvo će poduzeti sve radnje da bi doznali što, kako i zašto se dogodilo. Želimo ranjenom policajcu brz oporavak i svu potporu njemu i njegovoj obitelji. Ovo je događaj za kojeg u ovom trenutku nemamo dovoljno saznanja da bi ga mogli ozbiljno sagledati, treba vidjeti je li to nešto individualnog karaktera”, kazao je premijer.

“Vrlo je ovo kompleksno. Varijanta s potpunim zatvaranjem je moguća”, rekao je premijer. “Ako je omogućeno da ljudi dolaze, oni u svojim torbama mogu nositi štogod hoće i to je problem. Situacija s Ulicom Tituša Brezovačkog je kritična, jer on je došao pješice, a mi na to nismo mogli računati”, rekao je premijer.

Pogledaj fotogaleriju

Odbacio odgovornost ministra Božinovića

“Vidim da je već počelo medijsko propitivanje. Vrlo je jasan odgovor – ne, sada i u naredne četiri godine”, poručio je Plenković medijima na pitanje o odgovornosti ministra Božinovića

Nakon premijera govorio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Napravili smo nekoliko verzija osiguranja Trga sv. Marka. Ova i ovakve situacije je moguće u najvećoj mjeri zaštiti ukoliko se ovaj trg potpuno zatvori, a to znači da ne samo vozila, već i pješaci mogu prolaziti samo s propusnicama ili se staviti kontrolne točke. ovdje imamo i crkvu i odluku Ustavnog suda, ali kad bismo htjeli podići razinu sigurnosti na maksimalnu, to bi značilo da nema slobode kretanja. Sigurnosno bi bilo bolje da su institucije negdje drugdje”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Istaknuo je kako je ranija situacija s performansom Ivana Vilibora Sinčića i istovarom lubenica pred zgradom Vlade ozbiljno shvaćen te da su otada izrađena tri protokola, no detalje nije otkrio, kao niti to kada će osiguranje na Markovu trgu biti pojačano.

Jedna novinarka je pitala i kako je moguće da nitko od policajaca nije vidio kako muškarac dolazi s puškom na trg. “To je gospođo draga jedno hipotetsko pitanje. Nemoguća je misija da se nekoga tko je odjeven na način na koji je moguće da nosi oružje ispod zaustavlja”, rekao je Božinović naglasivši kako i među novinarima vidi osobe koje su odjevene tako da bi ispod odjeće mogle nositi oružje.

BEROŠ GLEDAO KAKO UPUCANOG POLICAJCA VOZE U HITNOJ: ‘Mislio sam da je čovjeku pozlilo, nisam mogao to ni zamisliti…’