Na sjednici Odbora za gospodarstvo Ramljak i Dalić otkrivaju kako teče proces nagodbe u Agrokoru, kao i cjelokupni proces restrukturiranja koncerna.

Na tematskoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni povjerenik Vlade Ante Ramljak podnose izvješće o poslovanju Agrokora.

Na sjednici Ramljak i Dalić otkrivaju kako teče proces nagodbe u Agrokoru, kao i cjelokupni proces restrukturiranja koncerna te odgovaraju na pitanja – od toga u kojoj je fazi nagodba, ali i na ona vezana za konzultantske ugovore, odnosno za velika novčana primanja savjetnika.





Odbio prvu ponudu

“Kada je Ivica Todorić 7. travnja prošle godine potpisao zahtjev za aktiviranje postupka izvanredne uprave, ja sam u tom trenutku bio na godišnjem odmoru. Tamo me 8. travnja zatekao poziv tadašnjeg predsjednika Sabora Bože Petrova kako bi mi rekli da su u Mostu imali više sastanaka i odlučili me predložiti za izvanrednog povjerenika”, rekao je povjerenik Ramljak i otkrio da je taj prvi poziv odbio obrazloživši da ta osoba mora imati podršku koalicijskih partnera.

“Znao sam da sam bio etiketiran kao Čačićev, Škegrin… Dan nakon Petrova uslijedio je poziv Martine Dalić da dođem na sastanak s premijerom koji me želi hitno vidjeti i želi me za izvanrednog povjerenika. Sjeo sam u automobil i krenuo za Zagreb”, kaže Ramljak.

“Gospodin Todorić dočekao me u svom uredu u Agrokorovu tornju s manjim registratom s određenim dokumentima. Gospodin Todorić bio je potpuno svjestan stanja i zatražio je aktivaciju izvanrednog postupka kako bi zaustavio stečaj. Rekao je tada kako pod hitno treba osigurati svježe voće i meso”, opisuje Ramljak.

Kaže i kako se Todorić tada čudio njihovu interesu za dobavljače jer je rekao da on njih nikad ništa nije pitao. “Kud bih došao da sam se s njima išao baviti”, rekao je tada Todorić prema riječima Ramljaka.

O najnovijoj aferi

“Želim istaknuti da je privremeno vjerovničko vijeće odigralo ključnu ulogu u dosadašnjem procesu. Dugovi prema dobavljačima nastali prije aktiviranja zakona do danas su podmireni za sve dobavljače u kategoriji mikro i malih tvrtki”, tvrdi povjerenik.

Tvrdi da žele postići nagodbu koju će potpisati većina vjerovnika i na taj način uspješno okončati postupak.

Osvrnuo se i na aferu vezanu uz angažman savjetnika iz njegove bivše tvrtke. Tvrdi da nije imao vremena za upoznavanje sa situacijom te je za pomoć molio ljude s kojima je prije radio i kojima je vjerovao.

“Nikad nisam imao namjeru kriti njihova imena jer sam već 12. travnja objavio koga sam pozvao u svoj savjetnički tim. Taj moj potez netko može procijeniti nemoralnim, ili koruptivnim. Žao mi je što je stvorena takva percepcija jer svi koji me znaju, znaju da radim pošteno”, uvjerava Ramljak.

“S odmakom vremena možete smatrati da sam pogriješio. Da sam ja na vašoj strani, ja bih mislio – ovo je sebi namjestio. Pošaljete me u nuklearnu elektranu koja samo što nije eksplodirala, tapšate po ramenima i govorite: ‘sveti Ante spasi nas’, a sada pitate koliko si vode potrošio za hlađenje jezgre. Gospodo, ja nisam imao izbora. Iz današnje perspektive mi je žao, ali nemojmo zaboraviti što se događalo. Procedura nije bila savršena. U datom trenutku sam napravio milijun grešaka”, priznaje Ramljak.

‘Aktivirat ćemo dodatna tri mjeseca’

Na koncu je poručio da je spreman snositi posljedice i preuzeti krivicu ako zastupnici misle da je tim činom kompromitirao cijeli postupak.

Kada je aktivacija dodatna tri mjeseca za postizanje nagodbe u pitanju, Ramljak kaže da su razgovarali sa sutkinjom Trgovačkog suda i da će za desetak dana zatražiti produženje. “Ako ovako nastavimo s radom, uvjeren sam da ćemo stići do 10. srpnja”, poručuje Ramljak.

“Ako nastavimo ovim tempom rada, ako sad razgovaramo, mislim da ćemo nagodbu postići i prije 10 travnja. U sljedeća tri tjedna trebamo izdvojiti jedno mjesto i da ne izlazimo iz soba dok se ne postigne nagodba. Mi smo to nazvali mini Dayton. Što se tiče Vjerovničkog vijeća, oni će sami definirati kako žele da ta nagodba izgleda. Vjerovničko vijeće bi trebalo izglasati da se ta nagodba uputi na sud, zacrtani plan je da do sredine lipnja bude održano ročište za glasovanje o nagodbi, riječ je o 57000 ljudi. Nemamo tako veliku dvoranu pa će vjerojatno to biti održano u Areni. Vrlo je kompleksan postupak i teško razumljiv ljudima izvana. Mislim da samo na dobrom putu i da ćemo to napraviti u zacrtanim zakonskim rokovima”, poručuje Ramljak.

‘Upropastio je Agrokor trošenjem na stvari koje nisu bitne za kompaniju’

Tvrtka Alvarez & Marshal je, tvrdi Ramljak, za mjesec dana koliko je bila u Agrokoru naplatila nešto više od 11 milijuna kuna.

“U relaciji s AlexPartnersima, to je za 20-30 posto skuplje. Ovo je prvi put u povijesti Hrvatske da se događa ovakva financijska katastrofa, a da država ni kune ne mora sudjelovati u tome. Vjerovao sam da za to treba odati priznanje, da se ne troši novac iz proračuna na ovakve stvari. Kuna iz državnog proračuna ili državne financijske institucije nije ušla u Agrokor. Sav novac koji je Agrokor generirao u ovom razdoblju je uglavnom novac vjerovnika”, kaže Ramljak.

“Cijeli trošak savjetnika od 500 milijuna kuna je jednogodišnji trošak obitelji Todorić za privatne potrebe. Todorić je upropastio Agrokor zaduživanjem i trošenjem novca kompanije na stvari koje uopće nisu bitne za funkcioniranje kompanije”, rekao je Ramljak.

Na pitanje misli li da je u sukobu interesa jer je u procesu angažirao svoje prijatelje i kumove, Ramljak kaže da nije i da nije pogodovao svojim prijateljima.

Izvanredni povjerenik ne vidi zašto se nakon nagodbe ne bi zadržala radna mjesta u koncernu.

“Nema razloga ni da te firme ne prošire poslovanje i izađu iz hrvatskih okvira. Agrokor je hrvatska komapnija, ali već i raniji vlasnik prebacio je sjedište u Nizozemsku. Vlasništvo je nešto čemu se s vremenom moramo naviknuti, teško je definirati je li domaće ili strano”, objašnjava Ramljak.